Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом з урядовою командою побував на Київщині, де ознайомився з першими проєктами масштабного відновлення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом з урядовою командою вчора відвідав місто-герой Ірпінь у Київській області, де було представлено перший проєкт напряму «Відбудова України» в межах платформи United24.

У межах проєкту буде відновлено 18 багатоквартирних будинків в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

«Ірпінь показав російським окупантам, що таке сила української зброї та українського духу. Саме звідси запускаємо перші проєкти відбудови в межах платформи United24. Завдяки ініціативі Президента на платформі було зібрано більшу частину суми, необхідної для відновлення. Цього тижня уряд спрямував перші 465 мільйонів гривень, щоб розпочати відбудову вже зараз. Понад 4 тисячі людей зможуть повернутися до власних домівок», — зазначив Прем’єр-міністр.

Під час поїздки глава уряду заслухав інформацію віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо реалізації проєкту. Як доповіли Прем’єр-міністрові, цього року буде створено електронну систему відбудови, а на кожний зареєстрований пошкоджений будинок — окрему сторінку на United24 з інформацією про донати та перебіг відбудови.

«росія завдала нашій державі величезних збитків, на сотні мільярдів доларів. Програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни. Ми вже розуміємо чотири ключові джерела фінансування проєктів відновлення в цьому році: конфісковані російські активи, кошти бюджету, кошти міжнародних партнерів та кошти донорів, зібрані на платформі United24. Ми вдячні кожному, хто долучився до відбудови нашої країни», — зазначив Денис Шмигаль.

Серед перших проєктів відбудови в Ірпені — найбільший стадіон у громаді, який Прем’єр-міністр оглянув разом з легендарним футболістом та амбасадором платформи United24 Андрієм Шевченком. Колись тут проходили всесвітні та всеукраїнські змагання серед молоді та дитячих команд. Але російські війська вирішили «звільнити» стадіон від наших чемпіонів. Лише в поле поцілили 34 рази. Завдяки коштам донорів, зібраним на ініційованій Президентом платформі United24, стадіон невдовзі буде відновлено, і українська молодь знову зможе проводити на ньому турніри.

Прем’єр-міністр запевнив: буде відновлено все, що ворог пошкодив і зруйнував. За його словами, нині є розуміння про джерела фінансування відбудови цього року на 110 мільярдів гривень.

Нагадаємо: на засіданні Кабінету Міністрів 10 січня Денис Шмигаль конкретизував чотири джерела фінансування програми відновлення країни.

«По-перше, це конфісковані російські кошти. Уряд вже спрямував 17 мільярдів гривень конфіскованих коштів російських банків у бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Процес конфіскації російських активів в Україні триває. Працюємо над тим, щоб він розпочався і в країнах-союзницях», — підкреслив очільник уряду.

Друге джерело фінансування, за словами Прем’єр-міністра, — кошти з державного бюджету. Цього року 35,5 мільярда гривень буде спрямовано у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати НБУ частини свого прибутку.

«Третє джерело — це кошти міжнародних партнерів. Уже є перші кроки в цьому напрямі. США ухвалили рішення про надання на відновлення України 1,4 мільярда доларів, або понад 56 мільярдів гривень. Найближчим часом очікуємо надходження цих коштів», — сказав Денис Шмигаль.

Четверте джерело — це кошти донорів з усього світу, зібрані на платформі United24. Як повідомив Прем’єр-міністр, вже відібрано перші проєкти. Є відповідні кошти. Сотні родин зможуть повернутися до нормального життя.

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«Урядового кур’єра»