Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що цього року уряд налаштований на зростання бюджетних надходжень

«Напередодні та в перші дні нового року Україна зазнала жорстоких атак з боку держави-терориста російської федерації. Лише вчора ворог запустив 135 засобів ураження: «шахедів», «кинджалів», «калібрів», крилатих та інших видів ракет. Дякую силам ППО, які знищили більшість повітряних цілей. Дякую українським рятувальникам, поліцейським, медикам, які допомагають людям у наших містах і селах», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у промові під час першого у 2024 році засідання Кабінету Міністрів.

За його словами, вітчизняна енергетика знову витримує тест на міцність. Хоч остання атака завдала шкоди енергооб’єктам Київщини, ураження не були критичними. Енергосистема залишається збалансованою, дефіциту потужності не спостерігаємо, графіків планових відключень не застосовують. Електропостачання на Київщині відновлено для всіх родин.

«На жаль, останні атаки російських терористів не обійшлися без жертв. Без даху над головою залишилися сотні українців. Докладемо всіх зусиль, щоб постраждалі мали змогу відремонтувати своє житло, а в разі потреби придбали нове. Для цього є дієві інструменти, зокрема програма «єВідновлення», — зазначив очільник уряду.

Як сказав Денис Шмигаль, на ремонти житла торік держава виплатила громадянам 2,2 мільярда гривень. Тепер відкрита можливість використання житлових сертифікатів для купівлі нерухомості. Це опція для людей, чиї квартири було цілком зруйновано. Цього року українці також зможуть отримати кошти за ремонти, які вони вже зробили раніше.

Прем’єр-міністр переконаний, що росія має за все заплатити. Зокрема, агресор мусить компенсувати завдану шкоду. Тому 2024 року одне із ключових завдань — спрямування заморожених на Заході активів рф на українське відновлення.

Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни наблизилися до вирішення цього питання. Уже є перші прецеденти змін до законодавств, що передбачають механізми передачі коштів. Важливо це звести в єдину чітку систему, до якої будуть долучені країни ЄС та G7, зазначив Денис Шмигаль і повідомив, що «разом з нашими дипломатами ми постійно працюємо над цим питанням. І очікуємо на позитивні результати вже цього року. Конфіскація російських активів — це посилення нашої стійкості, а також можливе джерело фінансування ключових пріоритетів бюджету».

Денис Шмигаль зазначив, що з 1 січня в Україні оновлено певні соціальні стандарти. Мінімальна зарплата зросла на 6% з 6700 до 7100 гривень. Ще одне її підвищення заплановано на весну. Прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12%, до 2920 грн. Мінімальну пенсію в Україні підвищено з 2093 до 2361 гривні. У планах — індексація пенсій з 1 березня.

За словами Прем’єра, торік держава демонструвала зразкове виконання соціальних зобов’язань. У структурі видатків зведеного бюджету соцвиплати займали понад 12%.

«Цьогоріч це також буде одним з наших пріоритетів. Пенсії та допомоги будемо платити вчасно. Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів», — запевнив Прем’єр-міністр.

Він висловив вдячність усім державам та міжнародним організаціям, які допомагали і допомагатимуть Україні.

Так, 42,6 мільярда доларів зовнішнього фінансування залучено 2023 року. З них 27% — грантові кошти. Лідери підтримки незмінні: Європейський Союз, США, МВФ, Японія, Канада, Велика Британія, Світовий банк.

Потреби на цей рік — понад 37 мільярдів доларів. Тож розраховуємо на ритмічну, стабільну та своєчасну допомогу партнерів.

«Водночас неухильно підвищуємо власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові. Більш як 1,1 трильйона гривень податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду держбюджету торік», — констатував очільник уряду. Він зазначив, що всі надходження цього року буде спрямовано на безпеку та оборону. Понад 750 мільярдів гривень заплановано витратити на виплати військовослужбовцям. Більш як 265 мільярдів гривень — на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.

Тут ключове завдання — збільшення власного воєнного виробництва. Виробничі потужності українського ОПК 2023 року зросли втричі. Амбітна ціль на нинішній рік — зростання вшестеро. Це означає більше дронів, більше снарядів, більше набоїв і броньованої техніки для наших військових.

«Тож входимо в новий 2024 рік з новими силами. Упевнені у власних можливостях та солідарності союзників, готові до нових викликів і твердо віримо в нашу перемогу», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ