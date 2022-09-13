Прем’єр-міністр заявив, що наша держава на своїй території не дасть росії реалізувати її імперські амбіції

Основний висновок після 200 днів кривавої повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти нашої держави такий: Україна перемогла стратегічно. На цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), що відбулася в Києві. У конференції взяли участь понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з понад 20 країн. Цьогоріч зустріч YES було присвячено зусиллям України щодо захисту суверенітету, незалежності та свободи.

«Ми перемогли в обстоюванні своєї свободи, нашої демократії. Ми перемогли в нашому стратегічному векторі в Європу. росія стратегічно програла. Вони залишились у своїй архаїчній радянській моделі існування зі своєю пропагандою, зі своїми імперськими амбіціями, які ми, очевидно, не дамо їм реалізувати», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль подякував Збройним силам та всім українським військовим, які дають нам змогу говорити та планувати успішне європейське майбутнє України.

«Україна обстояла свій цивілізаційний вибір і продовжуватиме рух на Захід. Наша держава має амбіцію до кінця цього року виконати всі сім умов Європейської комісії під час надання статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в Європейському Союзі. Рухатимемося дуже швидкими темпами. Ми проаналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав п’ять, сім, вісім років. Ми маємо амбіцію максимум за два роки пройти цей шлях та реалізувати нашу мету — бути повноцінною частиною Євросоюзу», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Допомога партнерів

Говорив Денис Шмигаль і про фінансову підтримку України союзниками та партнерами.

«Наша держава нині витрачає значні кошти на фінансування армії та соціальні зобов’язання: пенсії, виплати внутрішньо переміщеним особам, розмінування. Приблизно 40% бюджету допомагають фінансувати міжнародні партнери. Сполучені Штати Америки та Європейський Союз взяли на себе лідерські позиції в цьому напрямі підтримки. Зокрема, днями були переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про перспективи завершення цього року й роботу в наступному», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він закликав партнерів сприяти активізації співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки МВФ — опора подальшого фінансового розвитку України.

«У 2014—2015 роках, коли розпочалася ця війна, ми мали хороші відносини з МВФ. Фонд був справді лідером з підтримки України. Ми отримали тоді 17 мільярдів доларів. МВФ виявив доволі оперативну реакцію й на початку повномасштабного вторгнення в березні, коли ми отримали дуже швидку допомогу від нього. Нині, на жаль, маємо буксування. Сподіваємося та працюємо з нашими партнерами, щоб прискорити співпрацю й реакцію МВФ, який покликаний підтримувати країни в такій ситуації, як наша», — акцентував Денис Шмигаль.

Він поінформував, що Україна запланувала трильйон гривень видатків на утримання армії в бюджеті на наступний рік, зауваживши, що економіка воєнного часу складається з кількох частин. Насамперед вона передбачає економічну й фінансову стійкість, і уряд над цим працює з допомогою міжнародних партнерів.

«Маємо кілька десятків пріоритетних проєктів для нашої економіки. Ключові — це підтримка військово-промислового комплексу та аграрної галузі. Велику увагу приділяємо розвитку енергетики, особливо зеленої, цифровізації, розвитку ІТ-інфраструктури, підтримці малого й середнього бізнесу», — підкреслив Прем’єр-міністр. Він нагадав, що уряд запровадив програму грантової підтримки для мікро-, малого й середнього бізнесу й надалі розвиватиме її спільно з партнерами.

Підтримка виробників як національна філософія

Очільник уряду заявив, що після війни структура української економіки змінюватиметься. «Велику кількість підприємств зруйновано. Маючи сім мільйонів вимушених внутрішніх переселенців і п’ять мільйонів біженців, нам необхідно буде швидко створити велику кількість робочих місць. Це можливо лише в малому й середньому бізнесі. У цьому напрямі ми й рухатимемося та створюватимемо всі необхідні умови. Підтримка українських виробників може стати нашою національною філософією», — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, безпека, цифровізація та інвестиції в людський капітал стануть ключовими чинниками розвитку й відновлення України після війни.

«Ми маємо забезпечити інфраструктуру безпеки: від бомбосховищ до засобів протиповітряної оборони. Якісно модернізувати нашу армію, яка сьогодні реформувалася на полі бою й перейшла на стандарти НАТО в найкоротші терміни. У нас ще багато роботи, і безпековий тренд нині — головна рамка для нашої держави. Серед інших рамок розвитку України будуть цифровізація, зменшення ролі держави в економіці та інвестиції в людський капітал.

Важливо, що ці рамки дають розуміння, як нам рухатися. Цифровізація прошила наскрізь усі реформи в Україні. Вона дає змогу боротися з корупцією, забираючи людський чинник. Інвестиції в людський капітал дають нам змогу розвиватися й виховувати наступне покоління, яке формуватиме модернову економіку. Зменшення ролі держави в економіці — це приватизація, корпоратизація, над якими уряд нині також працює», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр нагадав і підтримав слова Президента України про те, що наша держава — надбання для Європейського Союзу. Денис Шмигаль підкреслив, що в усіх сферах — від енергетики, безпеки до людського капіталу — Україна є і справжнім надбанням для Європи, і рівноцінним партнером. Що великий план відновлення України дасть величезні можливості для розвитку нашої держави, яка дуже швидко надолужить втрачене.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив переконання, що Україна переможе, вона бореться за спільні свободи і свободу вільного світу. Що буде створено нову форму Європи, адже те, що робить нині Україна, змінить світ.