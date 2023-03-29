У промові перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що попри складну економічну ситуацію уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни.

«За підсумками індексації в березні цього року пенсії зросли майже на 20%. Індексація стосувалася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення становив майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні — 5200 гривень. Станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачено.

Також проведено підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив 1000 гривень. У квітні автоматично перерахують пенсії для пенсіонерів, які працюють, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення стосуватиметься приблизно 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював Президент Володимир Зеленський, також залишаються чинними», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр зауважив, що уряд розуміє: громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни.

«Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує», — підкреслив він.

Фінансова підтримка від союзників

Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам України, завдяки допомозі яких держава може повною мірою та вчасно профінансувати всі критичні видатки бюджету. Він подякував українському бізнесу та всім платникам податків, акцентувавши, що всі сплачені ними кошти до бюджету спрямовують на українську армію та безпеку держави.

«Із початку року Україна одержала майже 5 мільярдів доларів підтримки від Євросоюзу, понад 2 мільярди доларів — від Сполучених Штатів Америки. Маємо домовленість про нову програму з МВФ. Отримали фінансову допомогу від Великої Британії, Світового банку, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії та Естонії. Норвегія продовжила програму виплат для 50 тисяч українців, які перебувають у складних життєвих умовах та постраждали від російської агресії. Також продовжують виплати за програмами ООН та Червоного Хреста.

За останні сім місяців у ме­жах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій забезпечено виплату одноразової грошової допомоги жителям деокупованих територій на загальну суму понад 300 мільйонів гривень», — зазначив Прем’єр.

Уряд ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранта від США. Ідеться про 2,5 мільярда доларів.

«Ці кошти надійдуть через проєкт Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку. Ще 150 мільйонів доларів нададуть інші наші партнери. Це дасть змогу залучити вже другий цього року транш обсягом 2 мільярди 660 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на зарплати нашим рятувальникам, учителям, лікарям, допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам. Вдячні друзям зі США та всім партнерам за допомогу в усіх напрямах. Активна співпраця триває, і це стосується не лише надання Україні фінансової підтримки», — акцентував очільник уряду.

Проти корупції й агресорів

Денис Шмигаль додав, що триває активна робота з міжнародними партнерами задля трансформацій та реформ в Україні. Зокрема це стосується антикорупційної реформи.

«Цього місяця ключова європейська антикорупційна інституція GRECO оприлюднила звіт, в якому визнано, що за останній рік ми провели більше антикорупційних реформ, ніж за попередні роки. Це важлива оцінка на тлі нашої амбітної мети якомога швидше розпочати переговори про вступ у ЄС.

Ключова ідея та філософія антикорупційної стратегії уряду полягає в тому, щоб максимально створити такі умови, за яких зловживання та корупція неможливі. Це означає максимальну цифровізацію всіх державних процесів та послуг, дерегуляцію для бізнесу, зменшення ролі держави в економіці й насамперед приватизація державних підприємств. Продовжуємо роботу в цьому напрямі, щоб і українські громадяни, й наші партнери побачили та відчули ці зміни», — зазначив Прем’єр.

Ще одним спільним проєктом з міжнародними партнерами залишається співпраця в енергогалузі. Денис Шмигаль підкреслив, що важливо продовжувати тиск на росію у зв’язку з її окупацією Запорізької атомної електростанції.

«Щомісяця виникає ситуація, коли через російські обстріли станцію знеструмлено. Це створює ризики для всього континенту. Ядерний тероризм росії має отримати належну реакцію, і ми продовжимо роботу в цьому напрямі», — заявив він.

Очільник уряду нагадав, що Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо цього питання. Україна очікує, що МАГАТЕ продовжить системну роботу, щоб унеможливити будь-які інциденти, а це можливо лише якщо російські війська покинуть територію ЗАЕС.

Уряд схвалив і подасть парламенту законопроєкт про припинення чинності міжурядової угоди між Україною та Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво.

«Україна припиняє будь-які відносини не лише з державою-агресором, а й із сателітами росії. Ми жорстко реагуватимемо на недружні дії щодо нашої держави. Нагадаю, що відповіддю на підтримку режимом Асада російської агресії, визнання ним так званої незалежності тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України став розрив дипломатичних відносин із Сирійською Арабською Республікою. Нещодавно Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Башара Асада та інших сирійських високопосадовців. Очевидно, що маємо переглянути та припинити чинність міждержавних документів про відносини із Сирією», — прокоментували рішення уряду в Міністерстві економіки.