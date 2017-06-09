На Чернігівщині під час робочої поїздки Прем’єр-міністр Володимир Гройсман узяв участь у форумі з проблем розвитку легкої промисловості «Укрлегпром: промисловий діалог з урядом». Там він поспілкувався з виробниками продукції легкої промисловості та ознайомився з потужностями одного з найбільших підприємств вітчизняного легпрому. Висновок робив у стінах камвольно-суконної компанії «Чексіл»: «Легка промисловість України має значний потенціал зростання і в найближчий перспективі здатна формувати до 2% національної економіки. Якщо в 1990-х роках говорили про те, що наша якість нижча, то тепер наші легковики постачають продукт не тільки на внутрішній ринок, а й за кордон. Водночас це галузь із високою часткою доданої вартості у виробництві».

Для Володимира Гройсмана очевидно, що українській легкій промисловості потрібна технічна модернізація, зміна системи підготовки кадрів і допомога в освоєнні внутрішнього й зовнішніх ринків. «Внутрішній ринок сягає понад 100 мільярдів гривень. Це колосальний потенціал. А що стосується технічної модернізації, то треба створити умови, щоб підприємства могли завозити сучасне обладнання», — наголосив глава уряду.

Незабаром він планує провести зустріч, де будуть і представники уряду, і легпрому. В такий спосіб планують докладніше обговорити питання митних процедур, створення сприятливого клімату й шляхи подолання так званого сірого імпорту.

«Торік уперше за останні п’ять років легка промисловість продемонструвала зростання. Питома вага легпрому у ВВП країни трохи перевищує 1%. Але потенціал до зростання — до 2%», — продовжив Володимир Гройсман. Один із кроків — створення офісу з просування експорту. Прем’єр запевнив присутніх, що в КМУ працюють з багатьма країнами щодо запровадження зон вільної торгівлі.

Фінансові гарантії медпослугам надали…

Спілкуючись із представниками ЗМІ, Володимир Гройсман підтримав схвалення в першому читанні Верховною Радою проекту закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів». Це лише один із законопроектів урядового пакета медичної реформи. «Непросте рішення, але систему охорони здоров’я треба змінювати», — схвалив почин Прем’єр-міністр.

Ішлося також про запропоновану урядом земельну реформу. Її широко обговорюють експерти, урядовці й народні депутати. Володимир Гройсман зупинився на меті змін — відродженні фермерства й стимулюванні розвитку сільських територій.

Його слова цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Уряд і я особисто категорично проти продажу землі іноземцям і великим холдингам. Хотів би підкреслити, що реформу буде здійснено спільно з аграріями, фермерами в інтересах громадян і фермерських господарств. Ми не зробимо жодного кроку, який призвів би до будь-яких негативних наслідків. Ми в постійному діалозі й дискутуватимемо доти, доки не знайдемо рішення, яке дасть змогу відродити на селі фермерський рух і зробити малий і середній бізнес реальністю».

Він назвав хибною думку, що українське село розглядають як «поле, де посіяли, виростили, зібрали й продали». Володимир Гройсман закликав скептиків думати про те, що село — це люди, умови їхнього життя і праці. «Це весь наш агрокомплекс, який потрібно розвивати, — резюмував він. — Держава зробила кроки у цьому напрямі, і зараз треба перевірити, наскільки адресною була допомога».

Володимир Гройсман укотре повторив, що земельну реформу розробляли виключно заради інтересів українців. Саме тому Прем’єр намагатиметься припинити будь-які спекулювання щодо цього. Він виступає виключно за «публічний діалог в ім’я України й українців».

…дефіцит Пенсійного фонду скоротять

Не оминув увагою Прем’єр і пенсійну реформу. Вона передбачає збереження пенсійного віку, збільшення виплат залежно від стажу, скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів і подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, виправляє недоліки нинішньої пенсійної системи. Глава уряду наголосив: «Запропонований урядом крок правильний. Він дає відповідь на кілька запитань. Перше — збільшення виплат за умови ухвалення в парламенті — вже з 1 жовтня для 9 мільйонів пенсіонерів. Друге — справедливість. Ми зберігаємо пенсійний вік — 60 років за наявності стажу 25 років. Пенсія — винагорода за працю. Людина працює, робить внески до Пенсійного фонду і отримує потім гідну пенсію. На мінімалці нині понад 80% пенсіонерів. Ми скасуємо оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам і за 7 років ліквідуємо дефіцит бюджету Пенсійного фонду».

Наступне запитання стосувалося кадрових змін в уряді. Стало зрозумілим, що Володимир Гройсман не підтримує рішення міністрів аграрної політики та продовольства Тараса Кутового і міністра інформаційної політики Юрія Стеця піти у відставку, однак був змушений погодитися з ними.