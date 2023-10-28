Уряд на засіданні 27 жовтня ухвалив рішення, яке дасть змогу розширити Єдину інформаційну систему соціальної сфери завдяки введенню в неї певних реєстрів і баз даних. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд продовжує роботу над підвищенням ефективності соціальної допомоги населенню. Наша мета — допомогти саме тим, хто цього найбільше потребує. Ми формуємо нову соціальну політику за принципами цифровізації, адресності, універсальності, справедливості та безбар’єрності», — наголосив очільник уряду.

Крім того, буде визначено порядок обміну інформацією з іншими інформаційними системами. За словами Прем’єр-міністра, все це дасть змогу уряду впроваджувати нові соціальні послуги онлайн, поліпшувати наявну систему соціального забезпечення. Денис Шмигаль наголосив, що впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери необхідне для того, щоб усі послуги та допомогу громадянам надавати без черг, довідок та корупції.

Прем’єр розповів, як пройшов візит урядової команди до Берліна та зустрічі з керівництвом Федеративної Республіки Німеччина: «Говорили про зброю, фінансову підтримку, інвестиції німецького бізнесу, відновлення, європейську інтеграцію, санкції, конфіскацію російських активів. Німеччина — один з лідерів у підтримці України за всіма напрямами.

Канцлер Олаф Шольц анонсував зимовий пакет допомоги Україні на 1,4 мільярда євро.

Майже 30 німецьких компаній розглядають можливість інвестицій в нашу економіку, а є й ті, хто вже реалізує нові проєкти. Німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Українська оборонна промисловість» утворили спільне підприємство для ремонту й виробництва військової техніки в Україні. Німеччина додатково внесе 54 мільйони євро у Фонд відновлення енергетики та передасть майже 30 ремонтних машин для українських обленерго. Анонсована загальна підтримка Німеччини для енергетики України цієї зими може становити приблизно 200 мільйонів євро.

Готуємо нові проєкти, розширюємо нашу співпрацю. Вдячні німецьким партнерам за їхню системну підтримку».

Україна завершує збирання другого врожаю під час війни. Уже зібрано більш як 70 мільйонів тонн зернових, зернобобових та технічних культур. Про це також згадав Прем’єр-міністр. За його словами, Міністерство аграрної політики та продовольства оцінює, що загальний обсяг врожаю цього року становитиме приблизно 79 мільйонів тонн зернових та олійних, а це майже на 10% більше, ніж торік.

«Уряд допомагав і допомагатиме українським фермерам. Аграрії — основні отримувачі позик за державними програмами пільгового кредитування, бо нині вони основа наших економіки та експорту», — наголосив Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр-міністр, у вересні Україна експортувала 3,6 мільйона тонн аграрної продукції. Через дунайські порти — майже 2,3 мільйона тонн. За час роботи тимчасового морського коридору, за його словами, експортовано майже 700 тисяч тонн зерна.

«Відновлення економіки дає нам змогу посилювати нашу оборону та фінансувати видатки бюджету, — наголосив Прем’єр. — Це стосується і соціальної сфери, і медицини, й освіти, і допомоги регіонам. Звісно, що без допомоги наших міжнародних партнерів це було б дуже складно. Тому ми надзвичайно вдячні за солідарність і започатковуємо нові проєкти».

На засіданні Кабміну ухвалили рішення, яке дасть змогу залучити 1,2 мільярда доларів від групи Світового банку (МБРР) на підтримку соціальної сфери. «Це кошти під гарантії уряду Японії, які ми спрямуємо на соціальний захист українських родин і дітей, соціальний захист людей з інвалідністю та інші важливі соціальні програми», — пояснив глава уряду.

Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення, спрямоване на підтримку регіоів.

«Цьогоріч ми передбачили більш ніж 23 мільярди гривень для громад, які зазнали найбільшого впливу від агресії росії. Це кошти на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. Від початку року за цією програмою ми вже виплатили регіонам 14,7 мільярда гривень. Сьогодні виділяємо ще 1 мільярд 153 мільйони гривень для бюджету Луганської області та бюджетів 119 територіальних громад.

Наша позиція залишається незмінною. Підтримуємо громади, працюємо єдиною командою задля перемоги», — підсумував Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, Укрінформ