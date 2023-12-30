Розпочинаючи останнє цього року чергове засідання Кабінету Міністрів, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що 2023-й був роком великих випробувань, важких втрат, боротьби та стійкості. Ось і вчора росія здійснила масований повітряний удар по Україні. Цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

«Влучання в пологовий будинок і торговельний центр у Дніпропетровській області. У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. У Львові, на Сумщині та в Одесі пошкодження житлових будинків. У Києві пошкоджено будівлю станції метро «Лук’янівська» та житлові будинки в кількох районах. Зафіксовано пошкодження у Львівській, Запорізькій та Київській областях. Є постраждалі та загиблі. Співчуття рідним і близьким», — зазначив очільник уряду і додав, що українські сили ППО вкотре продемонстрували високий рівень професійності. Більшість повітряних цілей було збито.

«2023 рік стає історією. Але ми точно знаємо, що будемо робити у 2024 році. Ми будемо далі захищати власну землю та свободу. Будемо посилювати нашу армію. Будемо відновлювати нашу країну. Будемо наполегливо йти до членства в Європейському Союзі. Будемо з усіх сил наближати нашу перемогу», — підкреслив Прем’єр і подякував усім, хто захищає, рятує, навчає, лікує, працює і платить податки, — всім, хто бореться за краще майбутнє для нашої держави.

Уряд, за словами його керівника, генерує зміни, які роблять Україну сильною, сучасною, ефективною. Зокрема, нині ухвалюють важливі рішення.

Перше. Уряд пропонує перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки. Ухвалюють та передають відповідний законопроєкт до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів пропонує, щоб лише БЕБ та НАБУ могли порушувати питання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу незалежно від його форми власності. А також вилучити Нацполіцію та СБУ з переліку органів державного фінансового контролю.

Запропоновано й нову процедуру обрання директора БЕБ — із залученням до процесу міжнародних партнерів.

Ці зміни, як зазначив Денис Шмигаль, спрямовано на посилення верховенства права та поліпшення інвестиційного клімату в нашій державі.

Друге. Реформа корпоратизації в Енергоатомі.

«Сьогодні утворюємо акціонерне товариство «Енергоатом», яке на 100% належить державі. Також затверджуємо новий статут, положення про наглядову раду та положення про принципи її формування. Корпоратизація Енергоатому за найвищими міжнародними стандартами дасть змогу посилити якість управління, прозорість та підзвітність компанії. Це також відкриває нові можливості для розвитку нашої атомної енергетики та партнерства зі світовими компаніями», — підкреслив Прем’єр.

Третє. Уряд продовжує реформу державного управління. Затверджує документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад та грейдів. Тут ідеться про справедливість, адже ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця становитиме оклад і лише 30% — премії. Нова система охопить державні органи з юрисдикцією на всю Україну (міністерства, Секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс Президента) і регіональні органи (обласні та районні адміністрації).

Із 1 січня скорочується кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч. І це, підкреслив очільник уряду, лише перший етап.

Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дасть змогу зберегти приблизно 8 мільярдів гривень бюджетних коштів і спрямувати їх 2024 року на потреби безпеки і оборони.

Четверте. Триває посилення обороноздатності. Останні 1,5 року тривала робота, щоб сформувати сильні лінії оборони вздовж нашого кордону та в регіонах.

«Уряд постійно спрямовує кошти на будівництво нових фортифікаційних споруд у різних областях. Рішення про будівництво тих чи інших укріплень ухвалює Генеральний штаб ЗСУ і доводить цю необхідність до Міноборони, місцевих адміністрацій та Агентства відновлення. Щоб процес був якісним та швидким, дозволяємо тепер авансування на рівні до 70% вартості робіт», — повідомив глава Кабінету Міністрів.

П’яте. Затверджують проєкт Плану Ukraine Facility для надання його Європейській комісії.

«Спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Тепер маємо поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції», — зауважив Денис Шмигаль.

Фінальні умови програми будуть після затвердження регламенту Ukraine Facility в Європейській раді, засідання якої заплановано на 1 лютого 2024 року.

Погодження Єврокомісією фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу обсягом 50 мільярдів євро на чотири роки, з яких 39 мільярдів євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності.

«Ми вдячні європейським партнерам за такий потужний інструмент підтримки й очікуємо, що зможемо скористатися ним якнайшвидше», — зауважив Прем’єр і зазначив, що фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація останніми днями стали темою активних обговорень.

За його словами, наступного року Україна потребуватиме понад 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування та розраховує на підтримку наших міжнародних партнерів. Адже є домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ, підтримку інших міжнародних фінансових організацій.

Уряд чітко розуміє, які є інструменти та варіанти, зазначив Денис Шмигаль і наголосив: «Пенсії надалі платитимуть вчасно. Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуть вчасно. Попри всі труднощі та виклики за майже два роки війни ми жодного разу не затримували соціальні виплати. Це наші зобов’язання перед людьми, і ми будемо робите все, щоб їх виконувати й надалі».

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ