Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України надав інформацію про діяльність уряду за останні два роки в таких галузях: фінанси і економіка, інфраструктура, енергетика, державне управління та електронне урядування, охорона здоров’я, освіта і спорт, безпека та оборона, культура, екологія, соціальна політики, сільське господарство, регіональний розвиток, зовнішня політика, інформаційна політика, юстиція та відновлення миру у східних регіонах України.
Уся інформація для ознайомлення тут.