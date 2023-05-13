. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Харківщині наголосив, що відновлення має проходити комплексно та ефективно

Тема відновлення стала наскрізною на черговому засіданні Кабінету Міністрів. Того дня урядова команда працювала на Харківщині та в місті-герої Харкові, і під час робочої поїздки урядовці відвідали село Циркуни, де ознайомилися з наслідками руйнувань, завданих російською агресією.

«Рік тому село Циркуни на Харківщині було визволено від окупантів. Цьогоріч відібрали його для пілотного проєкту відновлення за принципом «краще, ніж було». Наша мета — не просто відновити конкретний об’єкт, а комплексно відбудувати село за сучасними стандартами. Це має стати взірцем для подальшого відновлення і трансформації всієї країни», — заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду оглянув пошкодження Циркунівського ліцею, будівлі якого понад 100 років. У закладі реалізують проєкт будівництва споруди цивільного захисту.

«Тривають роботи з відновлення та будівництва нового укриття. Діти хочуть навчатися. Багато родин готові повертатися, якщо розумітимуть, що навчання можливе в безпечному середовищі. Тому це проєкт особливої відповідальності й особливого контролю уряду», — зауважив він.

На одному з попередніх засідань уряд дав старт експериментальному проєкту про комплексне відновлення шести населених пунктів. На Харківщині це село Циркуни. Денис Шмигаль, перебуваючи там, побачив, що люди повертаються, працюють, планують. Він пообіцяв, що уряд надаватиме допомогу й на рівні громад, і на рівні домогосподарств.

На одному з попередніх засідань уряд передбачив 2,5 мільярда гривень додаткової субвенції (мільярд — на закупівлю автобусів у школи, решта — на організацію та будівництво бомбосховищ для освітніх закладів). Харківщина отримає найбільшу суму з усіх регіонів для таких проєктів — 225 мільйонів гривень. Тобто ресурси надано. Очікуємо, що на місцях все зроблять швидко та якісно спільно з Міністерством освіти і науки», — сказав очільник уряду.

Прем’єр заслухав голову Харківської обласної військової адміністрації та керівника громади щодо відновлення та розмінування і наголосив, що ці два процеси мають відбуватися одночасно. Він дав відповідні доручення ДСНС і дотичним структурам. Із головою громади обговорено наповнення реєстру пошкодженого та зруйнованого майна.

«Місцева влада має прискоритися. Люди не можуть чекати. Відновлення має вже розпочатися», — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль дав завдання Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури й Державному агентству відновлення та розвитку розробити покрокові плани щодо черговості відновлення об’єктів. За його словами, спершу мають відбудовувати ЦНАПи, заклади медицини й освіти.

Рівність у допомозі

На засіданні уряду Прем’єр нагадав, що цьогоріч починається термінове відновлення за п’ятьма пріоритетними напрямами: відбудова енергетики, житло, розмінування, критична та соціальна інфраструктура, допомога приватному сектору для відновлення економіки.

Ухвалено рішення, які допоможуть прискорити відбудову. Зокрема йдеться про доручення створити в окремих міністерствах та 11 областях посади заступника міністра або заступника голови ОВА з питань відновлення. Це стосується міністерств, які реалізовують проєкти відновлення, та 11 регіонів, які найбільше постраждали від війни, зокрема Харківщини.

«російські терористи завдали Україні значних руйнувань. Щоб відновити все швидко та якісно, нам потрібна нова архітектура відновлення. Уже маємо віцепрем’єр-міністра з відновлення, створено відповідне агентство. Започаткування посад заступників з відновлення у міністерствах та на місцях дасть змогу пришвидшити процес підготовки проєктів і зробити їх якіснішими», — прокоментував очільник уряду.

Він акцентував на впровадженні великої програми «єВідновлення».

«Це грошова допомога на ремонт житла, яке було пошкоджено через бойові дії. Там, де можна відновити будинки, допомагатимемо з ремонтом. Ідеться про можливість отримати до 200 тисяч гривень на будівельні матеріали чи замовлення ремонтних послуг. За програмою «єВідновлення» вже є 5575 заявок — це за два дні роботи програми. Упевнений, цей проєкт стане показовим прикладом, що відбудова проходить швидко та ефективно.

Щодо родин, які зробили ремонт власними силами, то працюємо над рішенням надання компенсацій. Є відповідне доручення віцепрем’єр-міністрові з питань відновлення, Мінінфраструктури та Агентству відновлення. Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання: забезпечити рівність у допомозі», — наголосив Денис Шмигаль.

Наступною програмою в житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване і вже не підлягає ремонту. Уряд працює над деталями цього проєкту.

Напрямки фінансування

Одна з найбільш постраждалих від російського терору галузей — енергетика.

«Збитки колосальні. Допомагатимемо енергетикам, щоб усе працювало, як треба, до наступної зими. Готуємо пілотні проєкти для децентралізації енергосистеми. Шукаємо ресурси та можливості, щоб зробити все вчасно до наступного опалювального сезону», — каже Прем’єр.

Уряд ухвалив рішення про розширення програми пільгового кредитування «5—7—9%». Тепер нею зможуть скористатися ТЕЦ та ТЕС, щоб відновити пошкоджене через бойові дії обладнання.

У межах платформи United24 буде відкрито новий напрям збирання коштів на гуманітарне розмінування.

Уряд спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готує проєкт відновлення залізниці. У контексті цього ухвалено рішення про залучення від ЄБРР 200 мільйонів євро для Укрзалізниці, які підуть на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, поліпшення пасажирських перевезень та закупівлю додаткових локомотивів.

Кабмін продовжує подальшу підтримку регіонів через надання коштів на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення переселенців у будівлях державної та комунальної власності. Передбачено чергові 220 мільйонів гривень.