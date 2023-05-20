Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що уряд передбачив на виконання цієї програми 4,4 мільярда гривень

У боротьбі за майбутнє Україна постійно відчуває дієву підтримку партнерів. На цьому у промові перед черговим засіданням уряду акцентував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що поточний тиждень ознаменовано історичними рішеннями Ради Європи. Так, на Саміті глав держав та урядів Ради Європи в Рейк’явіку (Ісландія) за участі української урядової делегації зроблено перший крок у створенні міжнародного компенсаційного механізму: підписано угоду про створення міжнародного Реєстру збитків України, завданих російською агресією.

«Цінуємо зусилля держав-членів Ради Європи, які демонструють лідерство. Спільно працюємо над утворенням Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, який наповнюватиметься конфіскованими російськими активами. росія обов’язково заплатить за все вкрадене та знищене майно українців, втрати економіки, втрачені життя.

росія заплатить за всі свої злочини. Рада Європи підтримує заснування міжнародного спеціального трибуналу для керівництва рф. Винні в агресії та геноциді, від путіна до кожного воєнного злочинця, сидітимуть на лаві підсудних. Це гарантує справедливість і стійкий мир для Європи та світу», — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник уряду підкреслив, що фінансова підтримка України непохитна. Зокрема днями рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалила резолюцію, якою дала старт збільшенню капіталу банку орієнтовно на 3—5 мільярдів євро.

«Це кошти на макрофінансову допомогу нашій державі та відбудову. Лише втретє за свою тридцятирічну історію акціонери ЄБРР вдаються до такого кроку», — зазначив Денис Шмигаль і подякував ЄБРР за рішучість, надійність і послідовність.

Додаткове фінансування програм співпраці

Кабмін ухвалив рішення для залучення додаткових фінансових ресурсів.

Насамперед уряд дав згоду на участь України в європейській програмі «Механізм «Сполучення Європи». Це шлях до фінансування від ЄС розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури. Загальний бюджет програми до 2027 року — майже 21 мільярд євро.

Ухвалено рішення про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 500 мільйонів доларів та гранта на 1,2 мільярда доларів. Це частина великого проєкту співпраці загальним обсягом 16,4 мільярда доларів плюс 1,4 мільярда євро. Кошти йдуть на виплату зарплат, пенсій, соціальної допомоги та на медицину.

Ухвалено угоду про залучення позики на 1,5 мільярда доларів під гарантії уряду Японії в межах проєкту підтримки політики розвитку та відновлення. Ці кошти буде спрямовано на посилення соціального захисту та відновлення України.

Компенсації за пошкоджене житло

«Відновлення відбувається вже зараз. Понад тиждень працює програма «єВідновлення». Це виплата коштів на ремонт житла, що було пошкоджене під час війни. Програму цифровізовано, її алгоритм простий і зрозумілий. Уже подано майже 11,7 тисячі заявок, найбільше від жителів Харківщини, Київщини, Миколаївщини. Уряд уже надав перші ресурси на виконання цієї програми — 4,4 мільярда гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Загалом уряд зібрав у цьому фонді майже 62 мільярди гривень. Приблизно половина цієї суми — вилучені російські кошти. Пріоритетні видатки фонду — ремонти житла, критичної інфраструктури, пілотні проєкти відновлення», — уточнив Прем’єр.

Він додав, що уряд готується до наступного етапу компенсацій — за зруйноване житло українців, яке не підлягає ремонту.

«Регламентуємо роботу комісій, що визначатимуть підстави для отримання відшкодувань та видаватимуть житлові сертифікати на купівлю нерухомості. Вони створюються при органах місцевого самоврядування. Члени комісій мають знати свої повноваження та чітко виконувати свої функції. Тоді люди отримають компенсацію швидко і без зайвої бюрократії», — зауважив Денис Шмигаль.

Підготовка до наступної зими

Серед пріоритетів відновлення — енергетика. Прем’єр у цьому контексті говорив про підготовку до наступної зими.

«Тривають інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об’єктів. Не просто ремонтуємо, а модернізуємо. Наша мета — убезпечитись від російських атак. росія не відмовиться від тероризму, але нам під силу звести його наслідки до мінімуму. Для цього акумулюємо допомогу партнерів, робимо запаси ремонтного обладнання, децентралізуємо систему за допомогою об’єктів малої генерації. Щодня стаємо сильнішими», — каже Денис Шмигаль.

Уряд затвердив план підготовки до осінньо-зимового періоду та рішення про створення штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими.

Кабмін встановив алгоритм проходження процедур для початку ремонтів енергетичних об’єктів. Ідеться про взаємодію операторів критичної інфраструктури, міністерств, Агентства відновлення та обласних військових адміністрацій, щоб усе відбувалося швидко, щоб країна встигла підготуватися до наступного осінньо-зимового періоду. Кабінет Міністрів розширив перелік пріоритетних видатків бюджетів, за якими здійснюють платежі органи Казначейства в умовах воєнного стану.

Розроблені Мінфіном зміни напрацьовано за участі Мінреінтеграції спільно з обласними військовими адміністраціями задля підтримки органів місцевої влади, зокрема на деокупованих територіях.

У пріоритетному порядку органи Казначейства проводитимуть платежі на здійснення видатків: військових адміністрацій, переміщених з окупованих територій і територій, на яких тривають бойові дії; військових адміністрацій деокупованих територій.

Розширено перелік видатків другої черги, до яких належать: оплата медичних оглядів підопічних та працівників інтернатних установ, закладів системи соціального захисту населення, внутрішньо переміщених осіб.