Робота розпочалася з оприлюднення невтішних статистичних даних з безпеки дорожнього руху. Згідно з ними, у 2016 році в Україні сталося майже 155 тисяч ДТП, у яких постраждало понад 25 тисяч осіб. А впродовж 2017 — майже 117 тисяч ДТП із 19 тисячами постраждалих. За останні два роки у ДТП загинуло понад 5,5 тисячі людей, травмовано понад 57 тисяч. Для порівняння: за 2016 рік у зоні АТО загинуло 763 військовослужбовці.
Глава уряду засудив дії мажорів і порушників на дорогах. Саме щодо них, за його словами, вживатимуть жорстких заходів покарання, які гарантуватимуть безпеку на дорогах. «Порушникам і мажорам ми повинні оголосити війну», — резюмував Володимир Гройсман.
Він доручив Секретаріату Кабміну до 15 листопада підготувати рішення про створення ради з питань дорожньої безпеки, яка буде дорадчим органом при уряді для моніторингу безпеки дорожнього руху. А 5% суми, передбаченої на реконструкцію доріг, тепер спрямовуватимуть на гарантування безпеки дорожнього руху.
«Тисячі людей щороку гинуть у ДТП, десятки тисяч потрапляють у них, десятки тисяч травмуються. Ця проблема стала надзвичайно серйозним викликом для всіх нас, — наголосив глава уряду. — Ми підвищуватимемо відповідальність і контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Чистота лав Національної поліції для нас також має надзвичайно важливе значення. Необхідно підвищити відповідальність тих, хто проводить іспити для отримання водійських посвідчень».
Міністри без вагань затвердили пропозиції МВС про зміни до нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху. Схвалено проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за певні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», постанову уряду «Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі», «Про внесення змін до Правил дорожнього руху», «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами».
До кінця грудня має з’явитися комплексний законопроект, який передбачає зниження максимальної швидкості руху в населених пунктах України до 50 кілометрів за годину з нинішніх 60 і збільшення розміру штрафів за перевищення швидкості.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, з початку 2017 року за вчинення адміністративних правопорушень за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення складено 88 тисяч протоколів. З них суди розглянули 44 тисячі — 50%. Штрафи за цією категорією накладено на 31 тисячу осіб.
«Загальний обсяг штрафів з початку року за керування транспортними засобами в нетверезому стані становить 352 мільйони гривень. Проте в державний бюджет стягнуто лише 31 мільйон гривень, або 8,7 %. Акцентую, що проти 8,7% виконаних рішень на іншій шальці терезів 2317 загиблих у ДТП цього року. На жаль, більшість судових рішень залишаються не виконаними», — підкреслив Арсен Аваков.
Вноситимуть зміни й до порядку видачі водійських прав. Уперше їх видаватимуть на 2 роки. Якщо водій вчинив не більш як два адмінпорушення, йому без іспитів видаватимуть нове посвідчення на 30 років. За іншого сценарію слід буде повторно скласти іспити.
Зростуть і штрафи. За перевищення швидкості — 3400 гривень і можливість позбавлення права керування транспортним засобом до півроку; за керування транспортом без права на це — 10 200 гривень, а за повторне порушення — 40 800 гривень.