Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що все заплановано заради трансформації, перемоги та відбудови країни

Уряд презентував План пріоритетних дій на 2023 рік. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив: «План дій уряду — понад 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу, нові реформи, трансформація країни. Уже зараз, не чекаючи завершення війни. Це все для нашої перемоги, відбудови. Для сильної та оновленої України».

У Плані дій такі напрями.

Безпека та оборона. Усі податки, сплачені громадянами та бізнесом, підуть саме на оборону та безпеку, нову зброю й техніку, краще забезпечення для української армії. Передбачено: розвиток оборонно-промислового комплексу (нові виробництва боєприпасів, ракетні програми, забезпечення армії дронами, зокрема українського виробництва); розмінування деокупованих територій; реалізація української формули миру.

Подальша інтеграція в ЄС та НАТО. Україна виконує сім рекомендацій Європейської комісії, які отримала торік. Уряд упроваджує селф-скринінг українського законодавства на його відповідність європейському, ставить за мету вже цьогоріч розпочати переговори про членство.

«І надалі інтегруватимемося до внутрішнього ринку ЄС. Плануємо продовжити транспортний та економічний безвізи. Хочемо отримати роумінговий безвіз та почати процес приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Створюємо Офіс програми «Горизонт Європа» в Україні, розвиватимемо транс’європейську транспортну мережу (TEN-T) всередині країни. Будуємо спільні пункти пропуску на кордоні та інтегруємо нашу митницю.

Щодо НАТО: подальше впровадження стандартів Альянсу, формування Програми робіт із військової стандартизації на 2024—2026 роки, поглиблення політичної співпраці між Україною та НАТО для нашої перемоги та подальшої безпеки», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Енергобезпека та енерго­фронт. Прем’єр акцентував, що країна успішно завершує найскладніший опалювальний сезон і вже готується до наступного.

«Попри весь російський терор, ми вистояли. Ключове завдання зараз — почати відновлення енергетики за новими стандартами. Будуватимемо нові об’єкти та посилюватимемо захист уже наявних. Збільшуватимемо пропускну спроможність для імпорту-експорту електроенергії з країнами ЄС. Упроваджуватимемо принципи Європейського зеленого курсу. Особлива увага — розвитку зеленої енергетики», — зазначив Прем’єр.

Відновлення. «У відбудови цьогоріч чотири основні напрями: енергетика, житло, розмінування та критична інфраструктура. Плануємо активізувати формат «фінансового Рамштайну» для визначення джерел фінансування проєктів відбудови. Потребуємо для цього, за попередніми оцінками, 17 мільярдів доларів лише на цей рік. Уряд упровадить єдину цифрову аналітично-інформаційну систему управління процесом відбудови інфраструктури. Ефективність та прозорість відбудови — ключові принципи. Доопрацьовуємо Держреєстр пошкодженого і знищеного майна. Паралельно запроваджуємо програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Відновлення критичної інфраструктури передбачатиме її модернізацію. На порядку денному — розширення спроможності залізничних та автомобільних пунктів пропуску, перевалки дунайських портів», — розповів він.

Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу. Прем’єр заявив, що торік влада знайшла правильний баланс між тим, щоб профінансувати рекордний дефіцит бюджету й водночас допомогти бізнесу вистояти.

«Ця робота продовжується. Щоб забезпечити фінансування всіх критичних видатків, працюємо з партнерами, працюємо над новою програмою з МВФ. Плануємо масштабну дерегуляцію для бізнесу. Усі основні програми підтримки малого і середнього бізнесу залишаємо й навіть розширюємо. Як і торік, допоможемо аграріям із посівною, зі збором врожаю і з його зберіганням. Тримаємо курс на продовження малої приватизації й відновлення великої приватизації, щоб дати стимули для відновлення економіки», — зазначив він.

Соціальна політика. За словами Дениса Шмигаля, завдяки підвищенню якості реєстрів покращиться адресність виплат, відбудеться їх збільшення для тих, хто цього потребує.

«Запроваджуємо принцип гарантованої базової соцдопомоги, яка залежатиме від рівня доходів і буде спрямована на підтримку найвразливіших верств населення. Триватимуть програми допомоги внутрішньо переміщеним особам. Це стосується виплат, житла та працевлаштування», — пообіцяв він. І додав, що безбар’єрний простір, засоби для реабілітації, підтримка людей з інвалідністю — також у фокусі уряду.

Ветеранська політика. Ідеться про формування ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя, трирівневу систему психологічної допомоги, зручні сервіси в межах проєкту «е-Ветеран», нові принципи роботи військово-лікарських комісій.

Освіта, підтримка науки та інновацій. Уряд працює над забезпеченням закладів освіти якісними укриттями, продовжує реформу «Нова українська школа», розширює напрями грантової підтримки від Національного фонду досліджень.

Децентралізація та регіональний розвиток. Кабмін розширюватиме допомогу громадам. Буде затверджено план відновлення та розвитку регіонів, а також нову стратегію регіонального розвитку до 2027 року.

Ефективне держуправління. Це цифровізація, ефективне управління держмайном, дебюрократизація. Триватиме впровадження нових цифрових послуг для громадян та бізнесу, цифровізація в надрокористуванні, управлінні відходами, лісовому господарстві.

Санкційна політика та верховенство права. «росія має заплатити за всі свої злочини проти нашої держави. Працюватимемо над створенням міжнародного трибуналу. Готуємо міжнародний договір для конфіскації російських активів на Заході. Працюємо над підвищенням ефективності санкційної політики», — каже Прем’єр.

Здорова нація. Триватиме мед­реформа, програма «Доступні ліки» розширюватиметься.

Захист довкілля. Ідеться про визначення основних принципів кліматичної політики, екологічну ініціативу «Масштабне заліснення України», врегулювання відносин у сфері управління відходами та інші природоохоронні заходи.