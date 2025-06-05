Відкриваючи вчорашнє засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль докладно поінформував про роботу урядової команди у Франції.

Очільник уряду повідомив також, що Кабінет Міністрів ухвалив важливі рішення, спрямовані на посилення України, зокрема для забезпечення енергетичної стійкості країни. «За погодженням з Міжнародним банком реконструкції та розвитку спрямуємо частину гранта обсягом 200 мільйонів доларів на відшкодування Укренерго коштів, які компанія витратила на захист електропідстанцій»,— зазначив він.

Денис Шмигаль нагадав, що за підтримки партнерів Україна розвиває власний газовидобуток. Зокрема, компанії «Укргазвидобування» буде надано 36,4 млн євро кредиту від ЄБРР, які спрямують на закупівлю нових мобільних бурових установок. «Робимо все, щоб до нового опалювального сезону прийти підготовленими й забезпечити людей взимку світлом і теплом», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він поінформував, що в межах комплексної політики «Зроблено в Україні» триває розбудова мережі індустріальних парків. Зокрема, на засіданні 4 червня зареєстрували ще один такий промисловий майданчик на Хмельниччині. У його планах — налагодити переробку агропродукції та створити не менш як 350 робочих місць. За словами Прем’єра, нині в Україні вже майже сотня індустріальних парків, з яких 38 створено за останні півтора року.

«Держава надає фінансовий ресурс на розбудову інфраструктури в цих локаціях. Торік перерахували понад 925 мільйонів гривень, цього року передбачили в держбюджеті 500 мільйонів гривень», — повідомив Денис Шмигаль і додав, що в індустріальних парках будують або збудовано 25 заводів, зведено понад 100 тис. кв. м промислової нерухомості, доступно майже 200 МВт електричної потужності.

Уряд продовжує втілення комплексної політики «Зроблено в Україні». Учора Кабінет Міністрів спрямував з резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком та 200 млн грн для виплат за програмою компенсацій. За словами Прем’єра, програми «Національний кешбек» та компенсація вартості української промислової техніки створюють стійкий попит на вітчизняну продукцію.

«Ми створюємо стимули купувати українське. Очікуємо, що 2025 року частка вітчизняної техніки на внутрішньому ринку збільшиться на 5% й запуститься виробництво до 80 її нових видів», — повідомив Прем’єр. Він нагадав, що з початку повномасштабної війни підприємці отримали понад 313 млрд грн кредитних коштів. За рахунок пільгових позик бізнес робить інвестиції, фінансує оборотний капітал, налагоджує переробку та відновлює пошкоджені потужності. Це додає динаміки нашій економіці та допомагає вистояти перед викликами воєнного часу.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ