За словами Прем’єра, один з них, «Політика героїв», — це увага і повага до кожного захисника та захисниці

Уряд схвалив два законопроєкти, спрямовані на підтримку ветеранів та вшанування подвигу захисників і захисниць України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час учорашнього урядового засідання.

«Перший стосується справедливого підходу до визначення виплат родинам загиблих захисників. На початку повномасштабної війни багато українців узяли до рук зброю й захищали державу у статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачено виплату в розмірі 1,9 мільйона гривень. Ми пропонуємо збільшити її до 15 мільйонів гривень і вважаємо, що це правильно і справедливо», — зазначив очільник уряду й додав, що це допоможе підтримати сім’ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу і майбутнє.

Другий законопроєкт, за його словами, стосується ветеранського спорту, в якому уряд вбачає один із ключових елементів для реабілітації й адаптації.

«Посилюємо спроможність Мінветеранів у цьому напрямі та використання наявної мережі спортивних закладів для ветеранів», — зауважив Прем’єр-міністр.

Як зазначив Денис Шмигаль, «Політика героїв» — один із пунктів Плану внутрішньої стійкості України, який представив Президент Володимир Зеленський. І уряд разом з іншими відповідальними органами державної влади працює над додатками до цього плану.

«Наш спільний обов’язок — створити для ветеранів широкий простір можливостей та гідно вшанувати їхні подвиг і хоробрість. Нова ветеранська політика — це увага і повага до кожного захисника та захисниці», — підкреслив очільник уряду.

Прем’єр-міністр зазначив, що уряд активно розвиває наявні ветеранські програми та постійно запроваджує нові. Наступного року в державному бюджеті закладено 10,5 млрд грн на підтримку ветеранів.

«Цього року завдяки рекордному фінансуванню ми забезпечимо житлом майже 4,5 тисячі ветеранів та членів їхніх родин. І це тільки за однією програмою. Ветерани також отримують пільгову іпотеку в межах урядової програми «єОселя».

Тільки за програмою грантів «єРобота» уряд надав кошти, які допомогли створити більш ніж 1100 нових ветеранських бізнесів», — наголосив глава уряду.

Прем’єр-міністр також повідомив, що новою програмою зубопротезування та зуболікування скористалося вже 7 тисяч ветеранів та військовослужбовців. Наступного року заплановано розширювати пакет медичних послуг для ветеранів.

Також наступного року, за словами очільника уряду, повною мірою запрацює сервіс «помічник ветерана», який сприяє адаптації до цивільного життя. На це в бюджеті передбачено майже 3 мільярди гривень.

Учора Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дасть змогу Україні отримати 4,8 мільярда доларів у межах проєкту PEACE від Світового банку. Як повідомив Прем’єр, це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку. «Вдячні нашим союзникам за цю підтримку, яку наш уряд спрямує на ключові соціальні та гуманітарні програми», — сказав він.

Цього тижня Україна та МВФ на експертному рівні домовилися про шостий перегляд спільної програми EFF. Це дасть змогу залучити до державного бюджету ще 1,1 мільярда доларів.

Як зазначив Денис Шмигаль, виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила план для України на наступні три роки з бюджетом 2,1 мільярда доларів.

«Це кошти для надання гуманітарної допомоги, підтримки наших людей, продовження процесу розмінування та підтримки експортного потенціалу України», — наголосив очільник уряду.

Банк розвитку Ради Європи схвалив проєкт підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні, який передбачає надання 200 мільйонів євро на допомогу ВПО в царинах освіти, житла, реабілітації.

«Працюємо, щоб до кінця року запровадити механізм, за яким Україна отримає 50 мільярдів доларів від країн G7. Це кошти, які буде надано нашій країні завдяки використанню прибутків від заморожених російських активів. Це допоможе забезпечити нашу стійкість та продовжити швидку відбудову», — наголосив Прем’єр-міністр.

Як повідомив Денис Шмигаль, від початку повномасштабного вторгнення уряд уже залучив більш як 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

Джерело:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ