Учора промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав зі слів співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок ракетного удару російських агресорів по Кривому Рогу. Окупанти влучили в житловий будинок. Серед постраждалих жінки і діти. Багато поранених було ушпиталено. До численних жертв призвело й руйнування приватного підприємства у Кривому Розі. 14 червня в місті оголошено днем жалоби.

Допомогти постраждалим від руйнування Каховської ГЕС

Минув тиждень відтоді, як російські терористи підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції на Херсонщині, вчинивши один з найбільших екоцидів ХХІ століття. Очільник уряду окреслив нинішню ситуацію внаслідок теракту на Каховській ГЕС: спостерігається зниження рівня води у Дніпрі, проте підтопленими залишаються 30 населених пунктів у Херсонській області та 31 — у Миколаївській; евакуйовано понад 3,7 тисячі осіб.

«Глибока подяка рятувальникам, медикам, поліцейським та волонтерам, які самовіддано й часто під російськими снарядами допомагають людям. Подяка нашим міжнародним партнерам, які вже відгукнулися на це страшне лихо.

У межах Механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні надають 13 країн. Ідеться про сотні човнів, плотів, мотопомп, генераторів, контейнерів, резервуарів і фільтрів для води, а також багато інших речей. Вдячні Сполученим Штатам Америки, Великій Британії, Японії, Канаді та іншим країнам-партнерам за надану допомогу», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Уряд уже надав майже 2,5 мільярда гривень, щоб забезпечити південь країни водою.

«Починаємо будівництво нових магістральних водогонів, проводимо оцінку збитків та формуємо список постраждалих громад, забезпечуємо підвезення питної води, готуємо рішення про виплати та компенсації постраждалим українцям», — зазначив Прем’єр-міністр.

Задля цього Кабмін ухвалив розпорядження про необхідність місцевій владі Херсонщини організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд.

«Мають працювати спеціальні комісії та достатньо людей, щоб швидко обстежити руйнування. Слід провести розрахунки щодо відповідних обсягів компенсацій, щоб відновити житло людей», — прокоментував Денис Шмигаль.

Підтримати бізнес

Уряд і далі працює над створенням архітектури відновлення країни. У Кабміні утворено посаду віцепрем’єр-міністра з питань відновлення, відповідне міністерство та державне агентство, у бюджеті сформовано спеціальний Фонд подолання наслідків агресії. Програма відновлення у пріоритеті. Урядовці на засіданні ухвалили рішення, яким продовжили започатковану роботу. Ідеться про створення у восьми міністерствах та 12 регіонах посад заступників з відновлення.

«Наявність такої посади дасть змогу якісно підійти до планування проєктів і програм відбудови. Це формує додаткову відповідальність, прозорість і підзвітність для відбудови України», — каже Денис Шмигаль.

Один із п’яти пріоритетів відновлення — відновлення української економіки. За попередніми оцінками, у І кварталі цього року ВВП зріс на 2,4% порівняно з попереднім кварталом. Тож уряд сконцентрований на тому, щоб створити розумні й ефективні стимули для бізнесу.

Кабмін ухвалив рішення, яке дасть змогу продовжити програму портфельних гарантій на державній основі на суму 7,8 мільярда гривень. Це одна із програм доступних пільгових кредитів, коли держава покриває до 80% кредиту підприємця перед банком. Рішення уряду збільшує доступ мікро-, малого і середнього бізнесу до кредитування.

Триває програма пільгових кредитів «5—7—9%». За час повномасштабної війни видано позик на понад 115 мільярдів гривень. В уряді наголошують, що це істотний ресурс, який втримав на плаву тисячі українських бізнесів.

Працює програма безповоротних грантів «єРобота». Уже видано понад 4,5 тисячі грантів, а це тисячі нових бізнесів і робочих місць. Під час останньої, восьмої хвилі видано 228 нових грантів. Програма триває, щоб якнайбільше українців мали змогу створити власну справу.

Ініційовано новий етап розвитку телемедицини

Щоб поліпшити якість надання медичної допомоги, Кабмін схвалив проєкт закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини», який передасть на розгляд парламенту.

Міністерство охорони здоров’я поінформувало, що законопроєкт передбачає зміни до законів «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» та «Про екстрену медичну допомогу».

«Реалізація стратегічного підходу до розвитку телемедицини в Україні, розширення та оновлення термінологічного словника поліпшить доступ до медичних послуг та медичних даних, підвищить рівень реалізації прав пацієнтів на отримання таких послуг. Підхід до телемедицини змусили переглянути пандемія COVID-19 та особливо повномасштабне вторгнення росії, коли багато громадян стали вимушено обмежені в можливостях отримання медичних послуг, зокрема пацієнти, які перебувають у скрутних умовах і не мають змоги звернутися до лікаря.

Техногенні катастрофи, від яких нині потерпають багато українців, на жаль, теж часто стають перешкодою до фізичного перебування в медичному закладі тим, кому це буває вкрай необхідно. Тож зміни у напрямі телемедицини дають змогу посилити спроможність держави в забезпеченні порятунку людей і наданні їм кваліфікованої допомоги», — йдеться в роз’ясненні міністерства.

Ставка на те, що оптимальніше витрачатимуть ресурси на охорону здоров’я і допомогу надаватимуть ефективніше, а це зменшить кількість ускладнень, що призводять до більш дороговартісного лікування. І в умовах війни, і в повоєнний час телемедицина буде ефективним засобом відновлення та розширення доступу українців до системи охорони здоров’я.

Нині в Україні працюють сім пілотних проєктів щодо надання медичної допомоги в умовах воєнного стану із застосуванням різноманітних телемедичних платформ: Teladoc Solo platform, Rehabilitation Gaming System, Epiqar, System Carebits, Healthbot «Home Doctor».

Раніше МОЗ інформувало, що на розгляді уряду перебуває Стратегія розбудови телемедицини в Україні. Що до розбудови телемедицини залучено широкі кола урядових, професійних, громадських, донорських та комерційних організацій, які формують спільне бачення шляхів та розвитку телемедицини.