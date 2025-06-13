На Дніпропетровщині під головуванням Прем’єр-міністра відбулася нарада щодо підтримки та розвитку регіону

Учора під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на Дніпропетровщині відбулася нарада, на якій обговорили ключові проблеми регіону та визначили конкретні кроки підтримки.

«Уряд приділяє пріоритетну увагу прифронтовим територіям, адже на них подвійне навантаження: дбати про громадян і одночасно сприяти Силам оборони в захисті України», — зазначив Денис Шмигаль.

Одне із ключових питань, які розглянули учасники наради, — питання безпеки. Денис Шмигаль поставив завдання обласній військовій адміністрації разом з Міністерством фінансів напрацювати ефективний механізм, який забезпечить виконання всіх робіт з будівництва та облаштування укриттів у встановлені строки.

Також обговорили підтримку спроможності громад. Як повідомив Прем’єр-міністр, у державному бюджеті на цей рік для регіону закладено понад 1,2 млрд грн різних дотацій та субвенцій. Кошти зокрема передбачено на облаштування первинних укриттів, купівлю спецтранспорту для комунальників, аварійно-відновлювальні роботи, утримання медичних закладів та закладів служби крові. Очільник уряду нагадав, що, за оцінками Світового банку, на відбудову Дніпропетровщини потрібно 19 мільярдів доларів, і ця сума зростає через нові руйнування.

«Загалом цього року держава зарезервувала для області понад 3,2 млрд грн на різні програми відбудови», — наголосив Денис Шмигаль.

Ще одне важливе питання порядку денного — тарифи. Прем’єр-міністр повідомив, що Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів отримали завдання розробити бюджетну програму для компенсування різниці в тарифах, що виникла через руйнування Каховської ГЕС.

«Люди не повинні переплачувати через російський теракт, а надалі платити той самий тариф, що був до підриву ГЕС. Це стосується всіх областей, яких це торкнулося», — наголосив Денис Шмигаль.

На нараді приділили увагу й підготовці до опалювального сезону. У цьому контексті доручено провести невідкладні ремонтні роботи мереж та інших енергооб’єктів, зокрема Криворізької ТЕЦ.

Урядовці та представники області опрацювали також питання забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб.

«Дніпропетровщина прийняла найбільшу кількість внутрішніх переселенців. Лише офіційно зареєстровано 453 тисячі. Обговорили втілення соціальних програм та їх фінансування», — поінформував Прем’єр-міністр. Він доручив Міністерству розвитку громад та територій і Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури тісно координувати це питання з обласною військовою адміністрацією.

На нараді йшлося також про евакуацію населення із прифронтових територій. Згідно з наданою ОВА інформацією, процес триває планово, а ситуація перебуває під контролем.

Джерело: Департамент комунікацій секретаріату КМУ