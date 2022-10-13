Три дні поспіль російські агресори завдають ракетних ударів по Україні. Ворог застосовує дрони-камікадзе проти нашої цивільної та енергетичної інфраструктури. У промові на черговому засіданні уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за останні три дні зафіксовано понад 120 обстрілів.

«Як наслідок, пошкоджено більш як 200 різних об’єктів, зокрема 28 об’єктів енергетичної інфраструктури. Ударів завдають по генерації й по розподілу електроенергії. Російські терористичні війська випустили по українських містах понад сотню ракет і дронів, але завдяки неймовірній роботі нашої протиповітряної оборони вдалося уникнути критичних пошкоджень», — зазначив очільник уряду.

За його словами, українська енергосистема функціонує в нормальному режимі і держава не запитувала аварійну допомогу в європейських сусідів.

«Дефіциту потужностей немає. Ремонтні роботи тривають. Загалом електропостачання відновлено для майже 400 000 населених пунктів та мільйонів споживачів.

Ми були готові до того, що росія спробує знищити важливу інфраструктуру, і проробляли різні сценарії реагування. Було закуплено необхідне резервне обладнання. Державна служба з надзвичайних ситуацій за потреби забезпечує мобільними електростанціями соціально важливі об’єкти в містах, де електропостачання немає», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль зауважив, що українці мають бути готовими до тимчасових перебоїв з електроенергією, адже це воєнна реальність. Там, де необхідно, для уникнення перевантаження на енергетичні мережі вимикають світло за графіком. Він попросив усіх з розумінням ставитися до цієї ситуації.

Важливо заощаджувати ресурси

«Не прикрашатимемо дійсність: ця зима буде важкою. Тому вкотре закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, щоб у кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло.

Уряд разом з місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури. Нині готовність до опалювального сезону у країні перевищує 90%. Підготовлено спецпункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації в разі неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури», — каже Прем’єр.

Попри достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, Денис Шмигаль закликав максимально їх економити.

«Укотре звертаюся до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Ідеться не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок і прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин.

Вдячні всім українцям, які протягом останніх днів увечері свідомо зменшили споживання електроенергії. Сумарно економія становила 10%. Також вдячні міським головам, головам громад, які відповідально поставилися до зменшення електроспоживання у громадах. Для уникнення планових відключень маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії із 17 до 22 години загалом в Україні на 25%. Тому звертаємося до бізнесу із проханням долучитися до свідомого споживання й у зазначений період, із 17 до 22 години, вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дає змогу нам мінімізувати застосування графіків відключення», — акцентував очільник уряду.

Після того як в Україні буде увімкнено опалення, важливо ощадливо використовувати газ і вугілля. Денис Шмигаль каже, що це означатиме зменшення температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Але це необхідність, і це внесок у перемогу країни. Адже від кожного українця залежить, як пройде ця зима.

«Важливо розуміти, що російські терористи намагатимуться використовувати холод як зброю. У їхній хворій уяві українці, які сидять кілька годин без світла, — це і є перемога. Вони думають, що так змусять нас капітулювати. Цього не буде. Усе, що вони зруйнували, відновимо. Ми розуміємо, як це зробити в кожному регіоні. Ремонтні команди енергетиків працюють 24/7. Дякуємо рятувальникам, медикам, енергетикам, усім, хто щодня за будь-яких умов працює заради України й українців», — резюмував він.

Рішення уряду

Кабмін продовжує роботу над стабілізацією функціонування ринків газу та електроенергії. Зокрема, припинено експорт електроенергії до ЄС, щоб збалансувати українську систему.

Щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку газу уряд затвердив дві постанови, які врегульовують значну кількість заборгованостей на газовому ринку. 76 мільярдів гривень підуть на програму з урегулювання заборгованості перед суб’єктами ринку природного газу відповідно до раніше ухваленого спеціального закону, а також відповідно до домовленості з головами міст і громад.

«Це дасть змогу всім підприємствам газової галузі продовжувати роботу та стабільно виконувати зобов’язання перед усіма споживачами», — прокоментував Прем’єр.

Він наголосив, що тарифи не підвищують ні на газ, ні на опалення, ні на електроенергію. Субсидії залишаються, їх виплачуватимуть у повному обсязі всім родинам, які цього потребують.

Уряд ухвалив постанову, згідно з якою, студентів, які є внутрішніми переселенцями, що переїхали, або перебувають на тимчасово окупованих територіях, переведуть у вишах на бюджетну форму навчання. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій уточнили, що це стосується й осіб, які проживають на території проведення воєнних (бойових) дій, а також дітей загиблих захисників, учасників бойових дій, осіб, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхніх дітей.

Ще одне рішення — попри війну, в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя із дня народження Григорія Сковороди. У Міністерстві культури та інформаційної політики уточнили, що з урахуванням воєнного стану з дотриманням правил безпеки відбудуться урочистості, тематичні виставки, круглі столи, бесіди, семінари, літературні читання, екскурсії, присвячені творчій та культурно-громадській діяльності ювіляра.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголошує, що нині дуже важливо продовжувати життя й популяризацію нашої культури, проти якої воює ворог. І варварське знищення Національного музею Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині й іншої культурної спадщини — підтвердження цього. Це свідомі злочини російських загарбників, бо ворог намагається стерти нашу ідентичність.