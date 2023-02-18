У промові перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль акцентував, що уже майже тиждень у всій Україні не відключають світла. Чотири місяці терору, тисячі ракет і дронів, росія витратила мільярди доларів, але знову програє, знову не здатна зламати нашу державу на енергетичному фронті.

Очільник уряду наголосив, що терористи не припиняють атак.

«Розслаблятися ще дуже рано. Хоч дефіциту електроенергії в системі немає, ремонти пошкодженого обладнання розтягнуться на багато місяців. Потрібно розуміти, що в цих ситуаціях окремі регіони час від часу повертатимуться до відключень», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Говорив Прем’єр-міністр і про те, що стабільно пройти поточний опалювальний сезон було одним із ключових завдань, які ставив перед урядом Президент Володимир Зеленський. Іншим ключовим пріоритетом у роботі Кабміну глава держави визначив фінансування всіх критичних видатків. Зокрема соціальних програм, медицини та освіти.

«2022 року держава спрямувала на соціальні виплати майже 800 мільярдів гривень. Зокрема, на пенсії було спрямовано 575 мільярдів гривень, що на 65 мільярдів, або на 12,5% більше, ніж у довоєнному 2021-му. Тобто в рік повномасштабної війни нам таки вдалося збільшити пенсійні виплати.

2023-го пенсії для українців знову буде підвищено. Уже в березні уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». За дорученням Президента України зробимо індексацію пенсій, хоч згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2023 рік», така індексація не є обов’язковою. Індексація виплат стосуватиметься більш ніж 10 мільйонів українців», — зауважив Денис Шмигаль, наголосивши, що уряд виконує свої зобов’язання перед людьми.

Прем’єр-міністр додав, що цьогоріч збережено всі доплати до пенсій за віком.

«Це програма, яку ініціював Президент України. Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень. Для пенсіонерів віком 75—80 років — доплата до 400 гривень на місяць, а для пенсіонерів 70—75 років доплата становить до 300 гривень.

Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень. Попри війну знаходимо можливості підвищувати виплати, допомагати та підтримувати», — наголосив він.

Держпрограми ставатимуть більш адресними

Денис Шмигаль запевнив, що люди, які вимушено покинули дім через війну, й надалі отримуватимуть особливу увагу й допомогу від уряду.

«Торік внутрішньо переміщеним особам виплачено 53,5 мільярда гривень. Цього року такі виплати продовжено автоматично. Також цьогоріч продовжимо повністю виплачувати субсидії найбільш вразливим категоріям. У лютому цього року середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні становить 1684 гривні. Субсидії отримують 2,3 мільйона домогосподарств.

Уряд не підвищував і не підвищує тарифи на комунальні послуги, а також допомагає громадам, щоб вони також нині залишали свої тарифи без змін. В умовах, коли більш як половина всіх видатків бюджету йде на захист нашої країни, ми знаходимо ресурси, щоб підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Програми соціальних виплат і надалі ставатимуть більш адресними, що водночас дасть змогу збільшити їхній розмір», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Важливі рішення

У фокусі уваги уряду пріоритетною роботою залишається посилення національної безпеки в усіх сферах. На минулому засіданні Кабмін схвалив законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

«Буде створено диверсифіковану систему зберігання. У разі настання кризової ситуації в резервах будуть запаси, які в об’ємах становитимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання. Це дасть змогу бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній галузі. Законопроєкт передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, визначення питання зберігання, безпеки, моніторингу. Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів — питання нацбезпеки, яке актуальне нині, але залишиться важливим і після нашої перемоги та завершення війни», — коментував це рішення Прем’єр-міністр.

На цьому засіданні уряд схвалив законопроєкт «Про державні резерви».

«Той держрезерв, який існував в Україні з 1991 року, дуже довго залишався нащадком радянської системи. Тепер пропонуємо докорінно змінити підходи до його роботи.

По-перше, запропоновано створити державний матеріальний резерв і окремо мобілізаційний резерв. Мобілізаційний резерв — це наші запаси, які дають змогу швидко розгортати додаткові військові виробництва, ремонт військової техніки, відновлення критичної транспортної інфраструктури, відновлення енергосистеми й таке інше. Формування резервів проходитиме за сферами: продовольча, медична, енергетична та технічна. Головна мета — зробити так, аби наша країна була в будь-який момент забезпечена всіма першочерговими речами», — розповів Денис Шмигаль.

Уряд ухвалив рішення, яке стосується державних закупівель.

«Після початку повномасштабної війни частина закупівель стала менш публічною через питання нацбезпеки. Проте маємо повертатися до прозорих процедур, щоб мінімізувати корупційні ризики. Уряд розширює перелік закупівельних даних, які публікують у системі. Зменшує кількість випадків, коли закупівлі можуть проходити без використання електронної системи. Усі договори, додатки та внесення змін до договорів за підсумками аукціонів мають публікувати в системі», — роз’яснив Прем’єр-міністр.

Він додав, що роблять важливі кроки до більшої прозорості та відкритості перед суспільством. Що нульова толерантність до корупції — для уряду ключовий принцип, і він це демонструє своїми рішеннями й діями.