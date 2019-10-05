Прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів зустріч із бізнес-спільнотою. Захід ініціювала Європейська Бізнес Асоціація. Очільник Кабміну запевнив, що уряд чітко розуміє важливість подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також те, наскільки важливо нині підтримувати бізнес в Україні, адже від нього залежить розвиток економіки.

Отже, серед основних напрямів роботи Кабмін визначив розвиток людського капіталу та економіки, євроінтеграцію, безпеку й рівень комфорту життя громадян. Держава постійно інвестуватиме в науку, освіту й культуру і створюватиме якісний та доступний сервіс для людей, повідомляє Укрінформ.

Олексій Гончарук підкреслив, що уряд планує зростання економіки на 40%, що дасть змогу створити мільйон нових робочих місць, встановити прожитковий мінімум на рівні 4,2 тисячі гривень. А також щоб витрати кожної родини на комунальні послуги не перевищували 15% її доходу.

Один із маркерів ефективної роботи — приїзд швидкої або поліції протягом 10 хвилин у місті та 20 — поза його межами.

Програма дій уряду передбачає реконструкцію та зведення 24 тисяч кілометрів доріг і переведення в онлайн 100% державних послуг.

Прем’єр зауважив, що адміністративне втручання держави в ціни на енергетичних ринках створює корупцію і вбиває інвестиційну складову. «Ми вважаємо, що держава повинна захищати людей, які самі для себе не можуть оплатити енергоресурси, але захист повинен проходити через інструменти субсидій, соціальної допомоги, підтримки, а не через адміністративне втручання в ціни. Це створює корупцію і вбиває інвестиційну складову на цих ринках», — наголосив він.

За словами Олексія Гончарука, головне завдання уряду в ракурсі реформи енергетики — створення конкуренції та мінімізація впливу політики на ціни: «Конкуренція — це головне завдання для енергетики, для політики це створення конкуренції на всіх енергетичних ринках. Способи є різні, й можна довго говорити про моделі, підходи, тактику. Загальний наш підхід: ми максимально хочемо збільшити конкурентність ринків енергетичних ресурсів і мінімізувати вплив політики на ціну на цих ринках», — зазначив Прем’єр.

Він нагадав, що Кабінет Міністрів ставить перед собою завдання відкрити в 2020 році ринок землі в Україні: «Наш уряд максимально працюватиме над тим, щоб ринок землі наступного року з’явився», — сказав він і додав, що уряд розраховує у 2020 році отримати 5—6 мільярдів гривень від малої приватизації. Прем’єр висловив упевненість, що новий голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко істотно поліпшить ситуацію із приватизацією держмайна, повідомляє УНІАН.

Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін розраховує цього року почати нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом, розраховану на три роки. «Для нас нова програма — перш за все питання не грошей, а довіри. Це сигнал для міжнародних кредиторів та інвесторів», — наголосив очільник уряду.

Він зауважив,що Кабінет Міністрів робить усе, від нього залежне, щоб максимально швидко ліквідувати корупцію та ручне управління, які процвітають нині на Укрзалізниці і в українських портах: «Ми про це знаємо й робимо все, щоб ці ганебні явища, ці негативні чинники максимально швидко пішли в історію», — зазначив Прем’єр.

Олексій Гончарук підкреслив, що уряд планує зростання економіки на 40%, що дасть змогу створити мільйон нових робочих місць, встановити прожитковий мінімум на рівні 4,2 тисячі гривень. А також щоб витрати кожної родини на комунальні послуги не перевищували 15% її доходу. Один із маркерів ефективної роботи — приїзд швидкої або поліції протягом 10 хвилин у місті та 20 — поза його межами.

Програма дій уряду передбачає реконструкцію та будівництво 24 тисяч кілометрів доріг і переведення в онлайн 100% державних послуг.

Прем’єр зауважив, що адміністративне втручання держави в ціни на енергетичних ринках створює корупцію і вбиває інвестиційну складову. «Ми вважаємо, що держава повинна захищати людей, які самі для себе не можуть оплатити енергоресурси, але захист повинен проходити через інструменти субсидій, соціальної допомоги, підтримки, а не через адміністративне втручання в ціни. Це створює корупцію і вбиває інвестиційну складову на цих ринках», — наголосив він.

За словами Олексія Гончарука, головне завдання уряду в ракурсі реформи енергетики — створення конкуренції та мінімізація впливу політики на ціни: «Конкуренція — це головне завдання для енергетики, для політики це створення конкуренції на всіх енергетичних ринках. Способи є різні, й можна довго говорити про моделі, підходи, тактику. Загальний наш підхід: ми максимально хочемо збільшити конкурентність ринків енергетичних ресурсів і мінімізувати вплив політики на ціну на цих ринках», — зазначив Прем’єр.

Він нагадав, що Кабінет Міністрів ставить перед собою завдання відкрити в 2020 році ринок землі в Україні: «Наш уряд максимально працюватиме над тим, щоб ринок землі наступного року з’явився», — сказав він і додав, що уряд розраховує у 2020 році отримати 5—6 мільярдів гривень від малої приватизації. Прем’єр висловив упевненість, що новий голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко істотно поліпшить ситуацію із приватизацією держмайна, повідомляє УНІАН.

Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін розраховує цього року почати нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом, розраховану на три роки. «Для нас нова програма — перш за все питання не грошей, а довіри. Це сигнал для міжнародних кредиторів та інвесторів», — наголосив очільник уряду.

Він зауважив, що Кабінет Міністрів робить усе, від нього залежне, щоб максимально швидко ліквідувати корупцію та ручне управління, які процвітають нині на Укрзалізниці і в українських портах: «Ми про це знаємо й робимо все, щоб ці ганебні явища, ці негативні чинники максимально швидко пішли в історію», — зазначив Прем’єр.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»