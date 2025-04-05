Від початку повномасштабного вторгнення до безпечного використання повернуто вже понад 35 000 кв. км територій. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 4 квітня. Він зазначив, що наша держава — найзамінованіша країна у світі й понад 174 тисячі квадратних кілометрів території зазнали впливу війни.

«Уряд визначив гуманітарне розмінування одним із ключових пріоритетів відновлення. На цьому не зупиняємося і розширюємо наші спроможності», — наголосив Прем’єр-міністр.

За його словами, до процесу очищення залучені 260 машин розмінування, працюють 87 операторів протимінної діяльності, майже 5,5 тисячі чоловіків та жінок ліквідовують російські міни на наших землях. Особливу увагу приділяють роботі із сільськогосподарською землею.

«За кошти держави вже очищено понад 1000 гектарів агроземель. Це важливо для посівної, врожаю, українського експорту і нашої економіки. Посівна почалася в усіх областях, і майже 1 мільйон гектарів уже засіяно», — повідомив він і наголосив, що на підтримку аграрної галузі цього року передбачено понад 6 мільярдів гривень бюджетних коштів.

Прем’єр зазначив, що аграрний експорт залишається основою для торгівлі та становить понад 50 відсотків усього, що Україна продає за кордон.

«Торік експорт українських товарів зріс на 13%. У березні цього року продовжилася позитивна динаміка зростання експорту — плюс 4,5% порівняно з торішнім березнем», — повідомив він.

Денис Шмигаль наголосив, що в період глобальної торговельної нестабільності уряд посилюватиме підтримку вітчизняних виробників і експортерів, використовуючи відповідні механізми. Зокрема, програма «Зроблено в Україні» передбачає 500 мільйонів гривень на компенсацію за купівлю української сільгосптехніки. Крім того, держава компенсує аграріям до 25% вартості цієї техніки, виробленої в Україні.

Кабінет Міністрів учора ухвалив рішення про розширення програми «єРобота» для прифронтових регіонів.

«Ми вдвічі збільшуємо розмір гранта — до 300 і 500 тисяч гривень відповідно», — зазначив Прем’єр і додав, що рішення стосується Харківщини, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини, Донеччини, Миколаївщини, Херсонщини та Запоріжжя. У всій Україні нині можна отримати грант 150 тисяч гривень за одне створене робоче місце або 250 тисяч гривень — за два.

«Важливо, щоб у наших громадах з’являлося більше бізнесів та більше підприємців. Бо це робочі місця, спроможність забезпечувати себе і родину, це фінансування нашої обороноздатності, адже саме на Сили безпеки і оборони йде кожна гривня, яку ми збираємо до бюджету у вигляді податків та зборів», — наголосив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єра, у березні цього року до держбюджету надійшло 313,5 мільярда гривень, зокрема 86 мільярдів податку на прибуток, які сплатили українські компанії.

Загалом, як зазначив глава уряду, програма грантів «єРобота» — одна з найуспішніших ініціатив у підтримці бізнесу. Держава інвестувала в неї понад 12 мільярдів гривень, 25 тисяч підприємців уже отримали гранти, а основний компонент програми — мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень, яких уже видано 22,5 тисячі підприємців.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ