На четверговому засіданні уряд ухвалив рішення, яким удосконалив процедуру добору посадовців категорії «А» та фахівців з питань реформ. Як зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко, ці зміни дають змогу зробити конкурс прозорішим і коротшим. Найважливіші з них: автоматизація перевірки професійних знань, зменшення кількості етапів, зменшення прохідного бала, мотиваційна анкета й удосконалення перевірки знання іноземних мов.
Ці зміни ґрунтуються на аналізі чинної конкурсної процедури. «Ми докладно аналізували конкурси на нові посади в міністерствах, які проходять з вересня минулого року. Окремі учасники говорили, що нинішні держслужбовці мають своєрідну фору, і це відчувається під час перевірки знань профільного законодавства. Ми мінімізували людський чинник: з набранням чинності ухвалених змін ця перевірка проходитиме у формі комп’ютерного тестування. Перелік тестових питань буде опубліковано завчасно на порталі вакансій career.gov.ua. Він матиме не менш як 100 питань на знання не більш ніж п’яти нормативно-правових актів. Під час тестування комп’ютер обере для кожного кандидата 25 завдань із цього переліку», — пояснив Олександр Саєнко.
Зміни спрощують участь у конкурсі: від тестування до співбесіди успішний конкурсант має здійснити максимум чотири візити до органу, в якому відбувається конкурс.
«Це особливо важливо для кандидатів з регіонів, — підбив підсумки урядового рішення Олександр Саєнко на своїй сторінці у Facebook. — Загалом це вагомий крок для залучення на державну службу найкращих. На порталі career.gov.ua з’являються нові вакансії. І нехай переможе найсильніший».
Служба Міністра Кабінету Міністрів повідомляє, що ухвалені цього четверга зміни набирають чинності за місяць після опублікування постанови.
«Урядового кур’єра»