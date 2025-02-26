Кабінет Міністрів на вчорашньому засіданні продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал. Через російську масштабну кібератаку на наші реєстри було втрачено певний час, і ми даємо змогу його надолужити», — зазначив Прем’єр.

Як зауважив Денис Шмигаль, уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня. «Це вже третя індексація під час повномасштабної війни, і це один з наших інструментів підтримки найменш захищених громадян», — нагадав Прем’єр-міністр і додав, що наступного місяця для понад 10 мільйонів громадян пенсії підвищаться на 11,5%.

Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менш як 100 грн, а для справедливого розподілу фінансових ресурсів максимальний розмір індексації — до 1500 грн.

Як повідомив Денис Шмигаль, на засіданні ухвалено рішення про врегулювання питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями та індивідуальних програм доступу до ліків. «Із 1 березня в Україні набирають чинності нові правила регулювання фармацевтичного ринку, які зокрема обмежують маркетингові платежі аптекам. Однак в Україні склалася практика, коли багато програм підтримки пацієнтів працюють саме через механізми маркетингових платежів. Тому після діалогу з виробниками ліків ми коригуємо урядові рішення так, щоб зберегти ці програми підтримки пацієнтів», — пояснив Прем’єр.

Очільник уряду повідомив, що Україна отримала пакети допомоги від міжнародних партнерів. Він зазначив, що саміт «Підтримуй Україну», який відбувся 24 лютого, зібрав велику кількість лідерів іноземних країн: «Ми переконалися в непохитній підтримці партнерів на шляху України до справедливого миру. Маємо конкретні вагомі результати в залученні різної допомоги».

За його словами, 3,5 млрд євро отримає Україна в березні від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. Від Британії отримає цього року 4,5 млрд фунтів стерлінгів, або 5,6 млрд доларів, військової допомоги. Від Канади залучить допомогу 5 млрд доларів за рахунок російських активів, а також військову техніку та грант на відновлення енергетики. Норвегія надасть Україні допомогу на 3,5 млрд євро, а саме військову, економічну, гуманітарну підтримку. Пакет військової допомоги обсягом 1 млрд євро оголосила Іспанія.

«Внесок у стійкість України зроблять Фінляндія, Швеція, Данія, Ісландія, країни Балтії. Ми надзвичайно цінуємо кожен прояв солідарності та розглядаємо це як інвестиції в безпеку єдиної Європи», — наголосив Прем’єр-міністр.

Як зазначив Денис Шмигаль, партнери ухвалили багато санкційних рішень. Він поінформував про спільне засідання Кабінету Міністрів України та Колегії європейських комісарів, яке відбулося у понеділок у Києві. За його словами, підсумки цієї роботи бачитимемо найближчим часом. Ідеться зокрема про початок переговорів щодо всіх шести кластерів щодо вступу в ЄС, секторальну інтеграцію в ЄС, а саме продовження економічного безвізу, пришвидшення набуття так званого промислового безвізу та входження до європейської роумінгової зони.

За словами Прем’єра, Євросоюз допоможе Україні із закупівлею газу, що важливо в контексті підготовки до наступної зими. У планах також збільшення фінансування української оборонної промисловості, створення спільних підприємств, інтеграція українського ОПК в європейські виробничі ланцюги.

«Європа відіграватиме ключову роль у відновленні України. Тому прагнемо, щоб це було відображено в довгостроковому бюджетному плануванні ЄС. Це дасть змогу створити нові довготривалі механізми фінансової підтримки, забезпечить інвестиції у критичну інфраструктуру та виробничий сектор, інтегрує Україну в європейський бюджетний процес», — підсумував Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ