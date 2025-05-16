Уряд працює над дерегуляцією підприємницької діяльності, спрощуючи умови ведення бізнесу та усуваючи зайві регуляторні бар’єри.

15 травня під головуванням Прем’єр­-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо дерегуляції та кроків уряду щодо усунення адміністративних перешкод, які заважають ефективній роботі бізнесу. У нараді взяли участь перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита та представники бізнесу, з якими узгодили подальші заходи та законодавчі ініціативи для продовження дерегуляції.

«Дерегуляція і цифровізація послуг для бізнесу — це одна з головних урядових реформ, і ми вже здійснили низку кроків у цьому напрямі, і бізнес високо оцінив їхню ефективність», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що з 2023 року міжвідомча робоча група з дерегуляції переглянула більш як 1000 інструментів державного регулювання, з яких 456 рекомендовано до скасування. На сьогодні вже скасовано 352, решта — у процесі опрацювання. Також розпочала роботу комунікаційна платформа «Пульс», яка поліпшить взаємодію між державою та бізнесом.

«На розгляді уряду перебуває законопроєкт Мінекономіки щодо скасування ще 60 дозвільних документів», — повідомив Прем’єр-­міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що після обговорення проблемних питань із бізнесом та аналізу пропозицій міністерств профільним відомствам доручено напрацювати необхідні рішення.

«Маємо разом виробити якісний концепт роботи з дерегуляції», — підсумував Прем’єр-­міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ