Робоча нарада міських, селищних і сільських голів відбулася в межах засідання правління Асоціації міст України. Цей захід відкривав у стінах Київської міської державної адміністрації Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Порядок денний привернув увагу багатьох представників ЗМІ. Адже на цьому заході планували пролити світло на такі чутливі питання, як упровадження медичної реформи, тарифи на електроенергію для забезпечення зовнішнього освітлення та роботи міського електротранспорту, компенсація органами місцевого самоврядування різниці в нормах споживання комунальних послуг над встановленими урядом соціальними нормативами, функціонування теплопостачальних підприємств.

Акцент на секторальність

А розпочиналася робоча нарада оптимістичними словами глави уряду про можливе перевищення запланованих на рік 25% доходів місцевих бюджетів. На цій хвилі Прем’єр не здивував присутніх словами про відданість Кабміну системі децентралізації. Його слова лунали в такому ракурсі: «Нам треба не просто розподіляти, нам треба заробляти кошти, це наше з вами завдання, інструменти для цього є. Зрозуміло, що ми передбачаємо по року двадцятип’ятивідсоткове зростання, але я переконаний, що це зростання може бути перевищено, і в кожному регіоні буде окремо, тому що кожен із вас самостійно організовує роботу щодо консолідації сплати податків до місцевих бюджетів».

Потім Володимир Гройсман звернув увагу учасників заходу на потребу чи, швидше, необхідність провести секторальні реформи за безпосередньою участю міських і селищних голів. Цю делікатну тему розкрито фразою: «Нам потрібно з вами вирішити питання змін у системі освіти, охорони здоров’я, яка перебуває в доволі важкому стані. І це наш виклик, щоб створити якісну систему охорони здоров’я для забезпечення відповідних потреб людей. Будь-яка секторальна реформа нереальна без вашої участі та без вашого лідерства».

Прем’єр підкреслив, що члени уряду налаштовані на взаємодію з місцевими керівниками в означеному ним напрямі. Але для досягнення втішного результату урядовцям «потрібне лідерство міських, селищних та сільських голів, їхнє розуміння того, що в інакший спосіб зміни не буде».

На переконання Прем’єра, влада в регіонах має надати бізнесу привілеї на місцевому рівні. Передовсім звернути увагу на «надання земельних ділянок та необхідної інфраструктури» для потреб підприємців. Його слова цитує УНІАН: «Не потрібно «кошмарити» бізнес. Ми повинні надавати ділянки, необхідну інфраструктуру, забезпечувати бізнес місцевими привілеями — я у цих питаннях ваш партнер і помічник».

Формулу надходжень не змінять

Що стосується Києва, то глава уряду вважає неможливим збільшення для столиці частки податку на доходи фізичних осіб, що залишається в місцевому бюджеті, до 60% із 40%. Такий крок, на його думку, може негативно вплинути на збалансованість інших місцевих бюджетів у країні. «Тут є одне «але». Столиця — місто, де фактично консолідовано весь бізнес. Тут розміщуються всі центральні офіси, які сплачують консолідовано податки. Якщо б ми зробили для Києва 60%, то всім іншим містам країни було би потрібно знизити показник до 50%. Це порушить формулу надходжень до бюджетів, тому це неможливо робити», — резюмував Володимир Гройсман.

Говорив він і про готовність уряду допомагати Львову вивозити побутові відходи. Цим запевненням Прем’єр відповів на звернення Львівського міського голови Андрія Садового. Той просив главу уряду допомогти розв’язати цю проблему до початку рекультивації наявного звалища і будівництва сміттєпереробного заводу. «Я прошу вас, пане Прем’єр-міністре, ухвалити відповідне рішення, аби Львів отримав допомогу, аби ми мали змогу до початку рекультивації нормально вивозити відходи», — сказав Андрій Садовий.

Він також розповів, що отримав лист від Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів з рекомендаціями закрити школи міста через переповненість майданчиків для збирання сміття.Так, 17 березня ставили підпис під угодою із французькою компанією, яка отримала від уряду Франції підтримку для проведення рекультивації наявного полігона для вивезення побутових відходів. Вона готова взяти на себе розроблення проектної документації для будівництва спільно з Європейським інвестиційним банком заводу з переробки побутових відходів.

На це Володимир Гройсман відреагував закликом до інших керівників міст підтримати Львів. Від себе додав: «Можете розраховувати на мою підтримку. Я готовий допомагати, аби вичистити Львів. Маю надію, що ми знайдемо рішення з цього приводу».