За словами Прем’єра, пенсії для понад 10 мільйонів пенсіонерів проіндексованота вже виплачено

Уряд виконав свої зобо­в’язання, проіндексувавши в березні пенсійні виплати, які зросли на 11,5 відсотка для понад 10 мільйонів українців. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 25 березня.

«Таким чином середня пенсія становить 6345 гривень», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що пенсійні виплати за березень здійснено в повному обсязі.

Він нагадав, що уряд виконує всі соціальні зобов’язання перед громадянами та продовжуватиме робити це і в майбутньому.

«Із 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їхнього оновленого страхового стажу», — повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що зима минула під знаком ініціативи Президента Володимира Зеленського «Зимова єПідтримка». Вона об’єднала програми, частина з яких працюватиме й надалі. Очільник уряду повідомив, що 14,4 мільйона людей скористалися допомогою в межах програми «Зимова єПідтримка», та зазначив, що 24 березня завершено виплати обсягом по 1000 гривень кожному, хто потребував цієї допомоги. Українці використали отримані гроші на сплату рахунків за комунальні послуги, придбання українських ліків і пожертви на підтримку ЗСУ. За словами Дениса Шмигаля, ця програма стала наймасштабнішою в історії країни.

«За програмою «Тепла зима» приблизно 600 тисяч українців отримали допомогу на дітей. Маємо понад 100 тисяч заявок у межах програми «єКнига», за якою тривають виплати. Майже 3 мільйони українських родин отримують пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. 500 тисяч учителів та педагогів у школах отримують доплати від тисячі гривень», — повідомив Прем’єр-міністр.

Ще один важливий вектор змін — реформа МСЕК.

«Реформуємо застарілу бюрократичну неефективну систему. Наші цілі: відновити здоров’я людини, дати людині можливість працювати, утримувати себе і свою родину та надати соціальну допомогу тим, кому вона справді потрібна», — наголосив Прем’єр-міністр. Він повідомив, що нині 1440 експертних команд здійснюють оцінювання повсякденного функціонування. Уже ухвалено рішення стосовно 90 тисяч людей. Реформа триває, залучені міністерства та відомства мають свою зону відповідальності, працюють скоординовано та виконують поставлені завдання.

Насамкінець Прем’єр подякував захисникам і захисницям, завдяки яким Україна тримає фронт та наближає справедливий мир, і всім українцям, які роблять внесок у стійкість держави.

Джерело: Департамент комунікаційСекретаріату КМУ