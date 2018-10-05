Голови облдержадміністрацій мусять узяти під особистий контроль початок опалювального сезону в регіонах своєї відповідальності. У разі саботажу з боку органів місцевого самоврядування вони мають повне право звернутися до прокуратури. Таке завдання поставив обласним керівникам віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час селекторної наради, присвяченої готовності регіонів до опалювального сезону.
«Нараду присвячено початку опалювального сезону: технічній готовності, розрахункам, договорам з НАК «Нафтогаз України», отриманню номінацій, залишкам на рахунках. Окремо буде повідомлення для голів адміністрацій, щоб узяли під особистий контроль початок опалювального сезону. Якщо середня температура показує його початок, але тепло не надходить, голови адміністрацій мають звертатися до прокуратури з приводу того, у зв’язку з чим не розпочалося якісне надання послуг», — пояснив урядовець необхідний алгоритм дій.
Уряд цього тижня ухвалив рішення, необхідні для початку опалювального сезону та його успішного проходження. НАК «Нафтогаз України» доручено укласти до 15 жовтня договори на постачання газу із виробниками тепла, які надають послуги населенню з опалення і постачання гарячої води. Разом з операторами мереж компанії доручено забезпечити безперебійне постачання газу виробникам тепла в опалювальний період. Також «Нафтогаз» зобов’язано укласти договори з теплопостачальними і теплогенеруючими підприємствами про реструктуризацію боргів за спожитий раніше природний газ.
«Ми ухвалили розпорядження, яким фактично надали всі можливості, рекомендації і вказівки НАК «Нафтогаз України», облгазам щодо початку опалювального сезону, укладання договорів і транспортування газу. Далі — зона відповідальності органів влади на місцях. Саме вони відповідають за нормальну підготовку, яку мали почати ще навесні, щойно закінчився минулий опалювальний сезон, старт і стабільне проходження опалювального періоду», — цитує слова Геннадія Зубка служба віце-прем’єра.
«Хотів звернути увагу на фінансову дисципліну в розрахунках за газ, — цитує Укрінформ віце-прем’єра Г. Зубка. — Черкаська, Донецька, Херсонська, Полтавська області, місто Київ — серед лідерів за розрахунками теплокомуненерго. Найгірші показники мають Рівненська, Хмельницька, Вінницька, Київська, Миколаївська області».
Із проведенням у 2015 році фінансової децентралізації на місця було максимально передано й кошти. На сьогодні бюджети розвитку становлять 200 мільярдів гривень. «І тому розмови про те, що хтось чогось не встигає, бути не може. Ще раз наголошую на відповідальності безпосередньо органів місцевого самоврядування щодо комунальних підприємств, які повинні забезпечити вчасний початок опалювального сезону. Це саме ваша зона відповідальності», — чітко нагадав віце-прем’єр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»