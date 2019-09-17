Проєкт держбюджету внесено до парламенту
Кабінет Міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2020 рік, який було передано до парламенту вчасно і відповідно до вимог законодавства.
«У нас було лише два тижні, щоб опрацювати цей документ, тому це перший варіант. Він ґрунтується на макропоказниках, затверджених ще навесні. За два тижні подамо до парламенту програму дій уряду, поділимося думками про те, як бачимо інструменти економічного зростання. За потреби Мінекономіки перегляне макропоказники, і ми зробимо відповідні зміни», — прокоментував документ Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов додав, що досі макроекономічний прогноз розробляли раз на рік. «Але маємо прогнозувати розвиток економіки системно. У наступні кілька тижнів переглянемо структуру і спробуємо вибудувати системніший підхід до макроекономічного прогнозу», — сказав міністр, додавши, що до показників, можливо, внесуть деякі правки.
Найважливіше — закласти у проєкт ефективний підхід до принципів фінансування видатків: «Ми дотримуємося принципу, що держави в економіці повинно ставати менше. Бюджет-2020 буде бюджетом ефективності, після якого буде бюджет економічного зростання. Ми плануємо зменшувати видатки на обслуговування державного апарату, бо багато державних грошей витрачається неефективно. Уряд не підвищуватиме податків, їх слід поступово зменшити. Але зробити рівними для всіх. Бо коли податки високі, але їх платять далеко не всі, то це несправедливо. І ми це змінимо», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Глава уряду підкреслив, що 2020-й стане роком зростання державної підтримки для малого та середнього бізнесу, зокрема фермерів: «Плануємо компенсувати ставку за кредитами, щоб менші підприємства взяли активну участь і мали не гірші умови для купівлі земельних ділянок, коли запрацює ринок землі».
А 2019 рік стане останнім, коли відбувається щорічне планування бюджету. «Наша стратегія в тому, щоб з кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року — треба планувати це на середньо- та довгостроковий період. Тож надалі ухваленню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної трирічної декларації», — сказав глава уряду.
У планах Прем’єра — змінити керівництво Фонду державного майна: «Ми очікуємо, що нове керівництво фонду протягом двох тижнів надасть нам реалістичний конкретний план того, що наступного року планується до приватизації».
Проєкт держбюджету дивіться тут