За словами Прем’єра, членство в Організації економічного співробітництва та розвитку відкриє нові можливості для інвестицій в Україну

Україна прагне стати повноправним членом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), і вже сьогодні уряд за підтримки партнерів будує сучасну ефективну державу, втілюючи необхідні реформи. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації ОЕСР Економічного огляду України і Огляду з питань доброчесності та протидії корупції в Україні. В обговорені взяли участь генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман, урядовці, парламентарі та представники Офісу Президента.

Денис Шмигаль наголосив, що зазначені документи стануть дорожньою картою для уряду, приватного і громадського сектору, а також для партнерів нашої держави.

«Економічний огляд фіксує поточний стан української економіки, виклики, з якими ми стикаємося щодня, дає конкретні пропозиції для відбудови. Також знаковий для нас Огляд з питань доброчесності. Адже економічне відновлення, зростання та процвітання можливі лише за умови ефективної роботи інституцій та викорінення корупції», — зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, для досягнення цих цілей уряд зосереджується на роботі у п’яти ключових напрямах.Зокрема це антикорупційна інфраструктура та диджиталізація і дерегуляція.

«Економічний та антикорупційний ефект цифровізації з початку повномасштабної війни вже становить понад 66 мільярдів гривень. Відбувається масштабна дерегуляція. За весь час роботи уряду ми скасували майже 2 тисячі регуляторних інструментів у різних сферах. Ще частину процедур спрощено або цифровізовано», — зазначив Денис Шмигаль.

Третій аспект антикорупційної політики — приватизація та корпоратизація. Як наголосив глава уряду, в планах на 2025 рік — удосконалення законодавства, процедур та формування наглядових рад.

Прозорість державних закупівель — ще один напрям, над яким працює уряд. Прем’єр-міністр повідомив, що за рік сума укладених угод через систему електронних публічних закупівель Prozorro зросла майже вп’ятеро, а обсяг конкурентних закупівель збільшився на 30%. Загалом за чотири роки Prozorro заощадила державному бюджету 11,4 млрд грн.

П’ятий пріоритет — ефективна відбудова за прозорими та послідовними механізмами.

Денис Шмигаль зазначив, що відновлення України — глобальний виклик, який потребує спільних зусиль. Він висловив сподівання, що ОЕСР допомагатиме Україні у подоланні наслідків цієї руйнівної війни.

«Наша ключова мета — набути повноправного членства в ОЕСР. Долучитися до клубу розвинених держав, які формують понад 60% світового ВВП, продемонструвати, що в Україну можна й потрібно інвестувати», — наголосив глава уряду.

Матіас Корман відзначив стійкість та рішучість українського уряду працювати у складних обставинах. А висловив упевненість, що Україна, продовжуючи реформи, впроваджуючи найкращі міжнародні практики та посилюючи економічну стійкість, зможе забезпечити стабільний розвиток і поступ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі висловив вдячність Матіасу Корману за вже третій візит в Україну від початку повномасштабного воєнного вторгнення рф та відкриття 2023 року Офісу ОЕСР в Україні. Цей крок засвідчив віру організації в Україну та її незалежне й демократичне майбутнє. Міністр поінформував Матіаса Кормана про мирні зусилля України, наголосивши, що безпека має ключове значення для розвитку економіки.Він висловив вдячність генеральному секретареві ОЕСР за оцінку зусиль уряду України в боротьбі з корупцією та втіленні реформ навіть в умовах повномасштабної російської агресії.

Сторони обговорили прогрес української сторони в реалізації Програми ОЕСР для України для набуття повноцінного членства в організації. Міністр підкреслив, що співпраця з ОЕСР — важлива частина стратегічного курсу нашої держави на успішну інтеграцію в економіку Європейського Союзу.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство закордонних справ