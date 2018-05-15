Робоча поїздка Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана на Закарпаття охоплювала широкий спектр актуальних для області питань. Серед них і перебіг децентралізації, і розвиток та захист бізнесу, і будівництво й реконструкція автошляхів. Кожне з них потребує прискіпливої уваги, коштів, часу й гідних виконавців.

Щодо приватного підприємництва, то тут уряд незмінний у своїх пріоритетах: він був і залишається на боці чесного бізнесу шляхом захисту його інтересів та ухвалення розумної регуляторної політики, яка забезпечує прийнятні умови розвитку. Таку позицію Володимир Гройсман озвучив під час зустрічі з діловими колами Закарпатської області, передусім представниками підприємств з іноземними інвестиціями.

Закарпаття має чимало переваг для інвесторів, але важливо не тільки залучити ресурси, а й дати їм можливості для зростання. «Нам потрібні інвестиції, нормальний клімат. Потрібні розумні регуляції, які дадуть змогу розвиватися країні. Ми постійно займаємося питанням дерегуляції, забираємо зайві речі, секторально створюємо механізми підтримки промисловості. Розуміємо й суміжні питання — передусім судової системи. Уряд на вашому боці, на боці чесного бізнесу», — переконує глава уряду.

Сьогодні в Україні потрібні не лише технології як такі, а й стратегічне бачення розвитку кадрів, насамперед інженерних — від їх підготовки до створення мотивації працювати безпосередньо в Україні. Підприємці навели статистичні дані, що українські вчені та кваліфіковані працівники створюють до 8—10% ВВП великих розвинених країн. Саме тому, запевнили бізнесмени, політика розвитку має враховувати елемент раціонального «національного прагматизму» та захисту — нашого потенціалу, наших можливостей і наших людей.

«Я за перебудову економіки, за те, щоб ми перестали бути придатком — і за сировиною, і за кадрами, — наголосив Володимир Гройсман. — Я зацікавлений у тому, щоб підприємці були успішні, а економіка — сильною. Глобальний світ конкурентний, і всі на нас дивляться як на конкурента із серйозним потенціалом. Ми можемо подвоїти агросектор, у нас кратний потенціал для зростання легкої промисловості завдяки розстрочці зі сплати ПДВ при імпорті обладнання. Обсяги виконання робіт на дорогах стали наймасштабнішими за останній час. Потрібен час і продовження реформ, зокрема в суміжних сферах — освіті передусім».

У контексті потрібних ініціатив, які обговорюються, Володимир Гройсман назвав подальшу дерегуляцію і сталість законодавства, коли у минуле відійде практика змін законодавства наприкінці року, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Скажімо, на сьогодні дорожні роботи тривають у всій Україні, і держава послідовно виконує план відновлення дорожнього господарства, зокрема на місцевому рівні та в рамках відновлення прикордонної інфраструктури. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Побував Прем’єр і на ділянці траси М-25 (КПП «Соломоново» — Велика Добронь — Яноші з під’їздом до КПП «Косини»), яка увійшла до переліку найрозбитіших і таких, що потребують не ямкового, а вже капітального ремонту. Роботи на трасі тривають дуже активно.

«Цього року нам вдалося підготуватися до сезону дорожніх робіт і швидко розпочати ремонти й будівництво. Доріг розбитих багато — будемо відновлювати. У нас є програма до 2022 року, яка передбачає зокрема сполучення всіх обласних центрів якісними дорогами. Виконуємо її. Цього року вперше надаємо 11 мільярдів гривень на місцеві дороги, — додає Володимир Гройсман. — І на Закарпатті я побачив потребу додаткової уваги до прикордонної інфраструктури».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»