Президент Володимир Зеленський поставив перед урядовцями досить амбітні завдання для вирішення важливих для країни питань, розвит­ку економіки й поліпшення життя людей. Озвучив він їх під час зустрічі з урядом і керівництвом Верховної Ради, яка відбулася в Офісі Президента.

Міністрові розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієві Милованову доручено до 31 грудня 2019 року передати до Фонду державного майна на приватизацію 500 державних підприємств. А ще до кінця року фахівці міністерства мають здійснити продаж на електронних аукціонах понад 40 єдиних майнових комплексів об’єктів малої приватизації та пакетів акцій. А також визначити п’ять пріоритетних об’єктів для підготовки до великої приватизації, повідомляє Офіс Президента. Щодо продажу землі Мінекономіки має до 31 грудня підготуватися до запровадження в Україні такого ринку. «Створити електронний реєстр інженерів-землевпорядників і надати їм право здійснення державної реєстрації цієї землі.

Оприлюднювати 100% рішень щодо надання дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту й нормативно закріпити ведення документації із землеустрою виключно в електронній формі», — підкреслив Президент.

Серед інших важливих завдань для Мінекономрозвитку — розробити нову урядову програму створення робочих місць, а також забезпечити запровадження найкращих світових практик корпоративного управління у топ-10 державних компаній.

На порядку денному — електронний формат

Міністрові фінансів Оксані Маркаровій Президент поставив завдання до 31 груд­ня 2019 року створити сприятливі умови для підприємців через підготовку законопроєкту, спрямованого на запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП і пом’якшення їхньої відповідальності за порушення встановленого порядку подання до органів контролю звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

До березня 2020 року фахівці міністерства мають спростити проходження митних процедур через запровадження в Україні програми авторизованого економічного оператора.

А міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель отримав завдання до кінця цього року завершити процедуру анбандлінгу НАК «Нафтогаз України». Також Мін­екоенерго до кінця поточного року повинне спростити процедури приєднання до електричних і газових мереж, якими володіють суб’єкти природних монополій. А до весни наступного року — реформувати вугільну галузь і до кінця 2020-го підготувати нормативно-правову базу для початку процесу інвентаризації лісових ресурсів держави.

Міністрові інфраструктури Владиславу Криклію Президент доручив до кінця цього року забезпечити видачу дозволів на міжнародні перевезення вантажів і рух негабаритних транспортних засобів виключно в електронній формі, а також налагодити ефективний габаритно-ваговий конт­роль на автодорогах. Профільний міністр має до 30 червня 2020 року затвердити перелік об’єктів концесії на 2020—2023 роки й почати підготовку до конкурсів.

Щодо завдань у галузі безпеки і оборони, глава держави вважає за необхідне до кінця року створити військову поліцію та розробити концепцію об’єднаного реєстру ветеранів.

Міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. А у структурі Міноборони має бути створено сучасний ефективний правоохоронний орган — військову поліцію.

Автоматизація зменшує корупцію

Фахівці Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб мають створити концепцію об’єднаного реєстру ветеранів та розробити проєкт технічного завдання платформи «Е-ветеран».

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков до кінця року має вдосконалити процедури видачі посвідчень водія, спростити процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку й підвищення кваліфікації водіїв.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська має забезпечити запровадження сервісу призначення пенсій та отримання довідок за допомогою спеціального мобільного додатка до кінця року, запровадити механізм призначення пенсій після досягнення пенсійного віку без звернення особи.

А Міністерству охорони здоров’я до 31 січня 2020 року слід удосконалити роботу системи екстреної медицини і до лютого забезпечити створення й функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Президент поставив завдання і міністрові освіти і науки Ганні Новосад. До кінця року потрібно сформувати законодавчу основу для роботи базової та профільної школи за новими освітніми стандартами й забезпечити повноцінну роботу Національного фонду досліджень.

Як захиститися від шахраїв

Фахівці Міністерства культури, молоді та спорту до кінця року мають розробити законопроєкт щодо інформаційного простору України.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності до кінця 2019-го ліквідувати тотальну корупцію в галузі державного архітектурно-будівельного кон­тролю та містобудування. Таке завдання він поставив перед міністром розвитку громад та територій України Альоною Бабак.

Глава держави відзначив необхідність перевести надання адміністративних послуг у будівництві в електронний формат і запровадити автоматичну реєстрацію в реєстрі дозвільних документів. Потрібно запровадити виключно судовий порядок оскарження права здійснення підготовчих, будівельних робіт за зазначеними дозвільними документами і скасування декларації готовості об’єкта до експлуатації.

Міністр юстиції Денис Малюська має внести зміни у програмне забезпечення реєстрів нерухомості та бізнесу, щоб припинити несанкціонований доступ до них. А до кінця червня 2020 року очільник Мін’юсту має забезпечити формування законодавчої основи для роботи електронного нотаріату.

Віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова зобов’язано до 31 грудня 2019 року забезпечити впровадження першого етапу проєкту «еМалятко».

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