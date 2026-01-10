Головна тема засідання енергетичного штабу — стабілізація енергосистеми в умовах її відновлення після ворожих обстрілів та погіршення погоди.

«Перевірили виконання рішення уряду про перегляд списків критичної інфраструктури. Об’єкти, які було вилучено зі списків, вже переведено на загальні графіки відімкнень. Завдяки цьому рішенню попри істотне зниження температури цього тижня вдалося стабілізувати збільшення черг графіків відключень. На 8 січня вже вивільнено й додано в загальну мережу 911 МВт електричної потужності», — повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Очільниця уряду звернула увагу на те, що рішення про графіки відключень не стосується шкіл, лікарень, інших об’єктів життєзабезпечення та об’єктів ОПК у списках критичної інфраструктури.

На засіданні всі відповідні міністерства та профільні органи отримали завдання для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Міненерго доручено наростити запаси необхідних ресурсів, зокрема природного газу, матеріалів і ресурсів для якнайшвидших ремонтів енергооб’єктів та безперебійної роботи альтернативних джерел енергії. Міненерго в тижневий строк має подати рішення для розбудови когенерації 2026 року із чіткими показниками і механізмами їх досягнення, зокрема фінансовими. Державні компанії мають забезпечити імпорт електроенергії в необхідних обсягах.

«Особлива увага до розв’язання проблем бізнесу. Найближчим часом очікуємо від Мінекономіки впровадження єдиного вікна запитів для бізнесу, який займається встановленням об’єктів розподіленої генерації. Будь-які бар’єри для запуску установок мають бути прибрані», — наголосила Прем’єр-міністр.

Окремо обговорено кроки щодо наявності пального у всій державі та дотримання стабільності цін.

«Продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити тепло й світло в домівках українців попри обстріли і морози», — резюмувала Юлія Свириденко.

Освітній процес

Прем’єр-міністр повідомила, що згідно з урядовим рішенням, через істотне погіршення погодних умов і зниження температури повітря Міністерство освіти і науки разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями має невідкладно опрацювати питання щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі; переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року. Ідеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Рішення ухвалюватимуть невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах.

Також обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом з комісіями ТЕБ та НС рекомендовано на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим з урахуванням ситуації в кожній області. Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах їхніх повноважень.

Проте ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота неприпустима в умовах воєнного стану.

«Наш пріоритет — безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем», — наголосила Юлія Свириденко.

Охорона здоров’я

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко провів нараду з керівниками департаментів охорони здоров’я та центрів екстреної медичної допомоги й медицини катастроф регіонів у зв’язку з ускладненням погодних умов.

Міністр наголосив на необхідності максимальної готовності медичних служб до роботи у складних умовах. Зокрема йдеться про посилення роботи бригад екстреної медичної допомоги, залучення спеціалізованого транспорту, актуалізацію маршрутів доїзду з урахуванням можливого перекриття доріг, а також посилену координацію зусиль для забезпечення безперебійної роботи екстрених медичних служб у складних погодних умовах.

Додатково було підкреслено важливість взаємодії з комунальними та дорожніми службами для своєчасного розчищення автошляхів і оброблення небезпечних ділянок. Це необхідно для безперешкодного доїзду бригад екстреної медичної допомоги та оперативного надання допомоги пацієнтам у складних погодних умовах.

Окрему увагу на нараді приділили готовності закладів охорони здоров’я до можливого зростання кількості пацієнтів із травмами внаслідок падінь. З урахуванням прогнозованої ожеледиці та складних дорожніх умов медичним закладам рекомендовано забезпечити максимальну готовність травматологічних бригад і відділень до надання допомоги пацієнтам із травмами та переломами.

Міністерство охорони здоров’я продовжує координацію дій зі службами екстреної медичної допомоги, закладами охорони здоров’я та іншими відповідальними службами для стабільної безперервної роботи в умовах ускладнення погодних умов.

Рятувальники працюють цілодобово

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що рятувальники ДСНС та поліція працюють цілодобово в посиленому режимі. Зокрема на Дніпропетровщині залучено особовий склад із Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Це майже 1500 поліцейських, понад 570 рятувальників, а також більш як 300 одиниць техніки.

Міністр звернув увагу, що на Дніпропетровщині розгорнуто понад 1500 пунктів незламності та наметів для обігріву.

«Допомагаємо із підключенням об’єктів критичної інфраструктури до резервних джерел живлення. У громадах, де тимчасово не працює система оповіщення, про повітряні тривоги поліцейські інформують за допомогою гучномовців. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках доріг», — наголосив очільник МВС.

В інших областях, де вирує негода, рятувальники та поліцейські допомагають водіям вибратися із заметів. До ліквідації наслідків стихії залучено майже сотню нарядів поліції та рятувальників ДСНС з технікою підвищеної прохідності.

За даними гідрометеорологічного центру, складні погодні умови триватимуть ще майже тиждень. Тож особливо важливо дотримуватися правил безпеки, бути уважними та не вирушати в далекі поїздки без нагальної потреби.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ