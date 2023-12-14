Перебуваючи у Сполучених Штатах, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Джозефом Байденом.

«Я надзвичайно радий бути сьогодні тут, у Білому домі, щоб поділитися дуже важливими повідомленнями. Вдячний за запрошення. Я хотів би подякувати Америці й нашим партнерам за підтримку», — сказав Володимир Зеленський перед початком зустрічі.

Він зауважив, що сьогодні особливий день для України — День Сухопутних військ, у яких несуть службу майже 600 тисяч дуже відважних українців і українок, які щоденно доводять, що здатні перемагати.

«Наші сили наступають. Ми успішно перемогли росію в Чорному морі. росія ховає залишки свого військово-морського флоту у віддалених бухтах. Тим часом Україна створила експортний коридор у Чорному морі, який підтримує нашу економіку та глобальну продовольчу безпеку», — розповів Президент України.

Глава держави зазначив, що українська економіка демонструє зростання на майже 5%, тож Україна поступово стає менш залежною від зовнішньої допомоги.

«Ми рухаємось у правильному напрямі. Хочу обговорити із Президентом Байденом, як пришвидшити цей рух. Зокрема, посилення нашої протиповітряної оборони та спроможності знищувати логістику росії. Наші цілі на 2024 рік чіткі: позбавити росію переваги в повітрі й зірвати її наступальні операції. Я думаю, це реально», — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, серед пріоритетних питань зустрічі із Президентом США — спільне виробництво зброї та використання заморожених російських активів.

«Президент Байден і я у вересні говорили про спільне виробництво зброї — це дуже важливо для нас. Сьогодні ми обговоримо, як це прискорити. Також нам потрібно швидше працювати із замороженими російськими активами — понад 300 мільярдів заморожених активів терористів. Ми маємо використовувати їх для захисту від російського терору. Тож я хочу поговорити про деякі деталі», — повідомив глава Української держави.

Президент США наголосив, що від рішень, які буде ухвалено зараз, залежатиме майбутнє на десятиліття вперед, зокрема у Європі.

«Ми бачили, що відбувається, коли диктаторів не покарано за смерті та руйнування, які вони спричинили. Вони йдуть далі. Загроза Америці, Європі та світу лише зростає», — заявив він.

Джозеф Байден відзначив важливість ухвалення Конгресом Сполучених Штатів рішення про фінансування України перед тим, як конгресмени підуть на різдвяну перерву.

«Пане Президенте, я закликаю Конгрес вчинити правильно. Підтримати Україну й захистити свободу. Хочу подякувати за ваш візит і сприяння. І я не хочу, щоб ви втрачали надію», — додав Джозеф Байден.

Успіхи в бою слід перетворити на стійкий мир

Спілкуючись із представниками ЗМІ за підсумками переговорів із Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом, Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна разом зі США та іншими партнерами працює над тим, щоб перетворити успіхи на полі бою на стійкий і справедливий мир.

Глава Української держави висловив подяку американському лідерові за потужну підтримку в захисті життя та свободи.

«Коли свобода сильна в одній країні, вона сильна скрізь; коли вона горить в одній душі, то дарує свої переваги іншим», — зазначив він.

Президенти України та США обговорили подальшу співпрацю, зокрема посилення протиповітряної оборони України та збільшення спроможностей для знищення російської логістики на українській землі.

«Ми прагнемо виграти битву за небо — покінчити з російським домінуванням у повітрі. Коли ми контролюватимемо небо, це посилить наші успіхи на землі у 2024 році. Хто контролює небо, той контролює перебіг війни», — сказав Володимир Зеленський.

Окремо глава Української держави подякував Президентові США за черговий дуже важливий для наших захисників пакет оборонної допомоги. Президент України також висловив подяку Джозефу Байдену за підтримку важливої ініціативи щодо співпраці в галузі оборонної промисловості.

«Разом Україна й Америка можуть зміцнити арсенал демократії. Це життєво важливо для інших вільних країн та США, оскільки стосується ваших компаній, розвитку технологій та створення робочих місць. І важливо зазначити, що дві третини американської підтримки України залишаються й працюють в Америці», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України поінформував співрозмовника про виконання нашою державою всіх рекомендацій Європейської комісії задля ухвалення рішення про початок переговорів щодо членства в ЄС. Також ішлося про спільні санкційні кроки та політичні зусилля для тиску на росію.

«Дякую Америці за нові санкції. І сьогодні ми обговорювали подальшу ізоляцію путіна, щоб змусити його заплатити за агресію. Дуже важливо, щоб до кінця нинішнього року ми змогли надіслати агресорові потужний сигнал нашої єдності — єдності України, Америки, Європи, всього вільного світу», — наголосив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що діалоги в Білому домі та Конгресі, зі спікером Палати представників, із членами обох партій та обох палат були дуже продуктивними. «Усе, про що ми сьогодні говорили, допоможе нам у 2024 році», — переконаний глава держави.

«Ніхто, крім путіна, не хоче тривалої війни. Ми мріємо про Різдво в мирі. І ми працюємо над тим, щоб перетворити наші успіхи на полі бою на мир. І ми прямуємо до цього — разом з вами й завдяки, звичайно, вашій підтримці», — резюмував Президент України.

Джозеф Байден наголосив, що Сполучені Штати й далі надають Україні критично важливе озброєння. За його словами, новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів міститиме засоби протиповітряної оборони, артилерію та боєприпаси.

«Якщо ми сьогодні не зупинимо путіна, свобода буде під загрозою всюди. путін піде далі, і агресор забиратиме все, що він схоче забрати силою», — сказав Президент США. Він запевнив Володимира Зеленського в повній підтримці України від Сполучених Штатів.

«Пане Президенте, ми не залишимо Україну, американський народ вас не залишить. Більшість американців у США, зокрема в Конгресі, підтримують вашу країну. Вони розуміють, як і я, що успіх України залежить від подолання агресії, від цього також залежатиме безпека у світі», — зазначив Джозеф Байден.

Відповідаючи на запитання про твердження окремих осіб, що Україна має поступитися певними територіями заради закінчення війни, глава Української держави нагадав, що на тимчасово окупованих росією територіях живуть українські громадяни, зокрема діти, які залишаються українцями.

«І тим голосам, які пропонують віддати наші території… Як віддати своїх людей? Питання ж не тільки в землі, питання в живих людях, їхніх долях, в історіях їхніх, питання в цих сім’ях, їхніх дітях. Віддати території, віддати дітей? Нехай ті голоси — я не знаю, хто про це говорить… У мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей у руки терористів? Думаю, що ні», — додав Президент України.

Відповідаючи на запитання, чи почув глава держави від Президента Джозефа Байдена та Конгресу США бажане щодо підтримки України, Володимир Зеленський зазначив: «Я точно сказав те, що хотів сказати. Я відчуваю підтримку від адміністрації Президента Байдена, я також відчув сьогодні від сенаторів — ми про це говорили. І говорили зі спікером. Усі ці сигнали були. Вони були більш ніж позитивні. Але ми знаємо, що є слова, а є конкретний результат. Ми чекатимемо на більший результат».

Президент також констатував: Україна має певну мету й чіткий план, але деталей операцій у 2024 році він не може розповісти публічно.

Підтримка Конгресу вкрай важлива

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський уперше провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

Глава держави висловив подяку Конгресу Сполучених Штатів за великі зусилля щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

«Із перших днів повномасштабної російської агресії Конгрес США надає нашій країні вагому допомогу, яка дає змогу ефективно протидіяти агресору. Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу — дуже важливий чинник, і ми надзвичайно високо цінуємо її», — наголосив Президент України.

Володимир Зеленський був зворушений побачити в кабінеті спікера репродукцію української Острозької Біблії.

Глава держави розповів Майку Джонсону про досягнення захисників України, зокрема про визволення 50% окупованих росією українських земель, перемоги українських сил у Чорному морі й великі зусилля України у проведенні реформ та поверненні нашої держави до економічної самодостатності в майбутньому. У цьому контексті Президент відзначив важливість продовження американської підтримки й додаткових асигнувань для допомоги Україні на 2024 рік.

Було наголошено, що наша держава надзвичайно відповідально ставиться до військової та фінансової допомоги США: у Верховній Раді працює відповідна комісія, яка здійснює моніторинг використання військової допомоги. Також триває співпраця України із представниками американських інституцій, що відповідають за надання допомоги.

Володимир Зеленський акцентував, що навіть в умовах агресії рф Україна продовжує реалізацію реформ, необхідних для початку переговорів про членство в Європейському Союзі.

Володимир Зеленський також провів зустріч з лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шумером, лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом і сенаторами.

Глава держави зазначив, що ця зустріч — важливе підтвердження підтримки України в її боротьбі за незалежність, свободу й демократію.

Президент поінформував сенаторів провійськовізавдання на середньострокову перспективу. Він акцентував, що й наступного року Україна тиснутиме на агресора, тому підтримка від США дуже важлива. Зокрема, було наголошено на потребі в далекобійній зброї.

Також ішлося про важливість посилення ППО України для зменшення можливостей росії в повітрі, захисту цивільних громадян, критичної та зернової інфраструктури.

Як зазначив Володимир Зеленський, захист українських міст надзвичайно важливий для повернення людей, зростання економіки та якнайшвидшого досягнення економічної незалежності. Глава держави зауважив, що навіть в умовах війни цього року українська економіка зросла на 5%.

Відповідаючи на запитання сенаторів, Президент розповів про захист створеного Україною альтернативного зернового коридору від спроб росії зірвати цивільне судноплавство та зростання обсягів перевезень. Володимир Зеленський акцентував, що Україна виконала всі свої зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом і Європейською комісією. Глава держави наголосив, що продовжить рішучу боротьбу з корупцією та роботу над істотним посиленням антикорупційної інфраструктури.

Відбулася також розмова Володимира Зеленського з лідером Демократичної партії в Палаті представників Гакімом Джеффрісом та конгресменами-демократами. Глава держави відзначив велику двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу, Президента США Джозефа Байдена та всього американського народу, яку вони надають Україні для боротьби з російською агресією. Президент обговорив з конгресменами ключові потреби України в озброєнні та військовій техніці, посиленні протиповітряної оборони, особливо з настанням зимового періоду. Також порушували питання спільного зі США виробництва необхідного для України озброєння. Володимир Зеленський високо оцінив проведення у Вашингтоні українсько-американської конференції оборонних індустрій, яка відбулася 5—6грудня.

«Зараз, коли Україна визволила 50% своїх територій, нам як ніколи потрібне продовження підтримки США та єдність наших партнерів»,—сказав Президент.Глава держави запевнив, що Україна використовує всю допомогу Сполучених Штатів надзвичайно прозоро, ефективно й відповідально, в тісній співпраці з американськими партнерами.

У межах робочого візиту відбулася зустріч Президента України з віцепрезидентом США Камалою Гарріс. Глава держави подякував за потужну підтримку Сполучених Штатів Україні, зокрема посилення протиповітряної оборони й допомогу з енергетичним обладнанням напередодні складного зимового періоду, що посилило стійкість нашої країни та її енергосистеми.

Володимир Зеленський поінформував Камалу Гарріс про українське бачення справедливого миру на основі формули миру та процес її імплементації.

Глава держави розповів віцепрезиденові США про забезпечення функціонування зернового коридору, що надзвичайно сприяє підтриманню глобальної продовольчої безпеки. Володимир Зеленський поінформував Камалу Гарріс про зростання української економіки. Він наголосив, що додатковий захист цивільної та критичної інфраструктури — запорука повернення українців у рідні міста й досягнення економічної незалежності нашої держави.

Джерело: Офіс Президента