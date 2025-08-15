Глава держави розпочав робочий візит до Німеччини із зустрічі з Федеральним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, на якій ішлося про двосторонні відносини.

«Ми дуже вдячні Німеччині за такий великий внесок у допомогу, посилення нашої держави, безпеки, посилення нашої протиповітряної оборони й допомогу з початку цієї війни», — сказав Президент.

Після цього відбулася координаційна розмова, в якій разом з Володимиром Зеленським та Фрідріхом Мерцом взяли онлайн-участь Президент Франції Емманюель Макрон, Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Лідери узгодили спільні п’ять принципів. За словами глави нашої держави, це зокрема формат перемовин: усе, що стосується України, слід обговорювати з Україною. Потрібно готувати тристоронній формат розмови.

«Має бути припинення вогню — це номер один. Мають бути гарантії безпеки — дійсно надійні. Сьогодні Президент Трамп сказав про підтримку цього й про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів — росія не може мати права вето щодо європейської та натовської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на москву», — додав Президент. Також обговорили ситуацію на полі бою. Володимир Зеленський наголосив, що російський лідер блефує й старається натиснути перед зустріччю на Алясці. Так само він блефує, коли намагається показати, що санкції для нього не важливі й вони не працюють. Глава держави акцентував, що санкції, навпаки, дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці.

Президент України узяв участь у шостому засіданні коаліції охочих, на якому співголовували Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс і спецпредставник Президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлог. Також узяли участь: Президент Фінляндії Александр Стубб, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Румунії Нікушор Дан, канцлер Австрії Крістіан Штокер, Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба, Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру, Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Учасники засідання підтримали зусилля Президента США Дональда Трампа заради закінчення війни, припинення вбивств і досягнення справедливого тривалого миру. Лідери чітко означили спільну позицію: шляху до миру не може бути визначено без України. Поки росія не погодилася на припинення вогню, партнери продовжуватимуть активну дипломатичну роботу, підтримку України й тиск на росію.

Володимир Зеленський закликав фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищати себе, і приєднуватися до нового натовського інструменту PURL для закупівлі американської зброї. Завдяки цій ініціативі вже є понад мільярд доларів від Нідерландів, Норвегії, Швеції та Данії. Під час сьогоднішнього засідання готовність приєднатися висловили й інші партнери.

Учасники переконані, що переговори можуть дати результат лише тоді, коли відбуватимуться в умовах припинення вогню. Лідери домовилися: якщо росія не погодиться на цей крок під час зустрічі на Алясці, буде посилено санкції проти російської воєнної економіки.

Крім того, учасники акцентували, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою й Україна разом з іншими європейськими країнами повинна мати надійні гарантії безпеки. Коаліція охочих запевнила, що готова відіграти активну роль у їх забезпеченні разом з розгортанням гарантійних сил окремих країн. Лідери наголосили, що не може бути жодних обмежень на оборонну співпрацю України та інших країн і російського права вето щодо вступу України в ЄС і НАТО. Узгодивши наступні кроки, вони домовилися й надалі працювати в тісному контакті між Україною, всією Європою та США.

У Берліні Президент України і Федеральний канцлер Німеччини провели зустріч у розширеному форматі. Президент і канцлер обмінялися деталями своїх нещодавніх контактів із партнерами та окреслили основні параметри подальших обговорень.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц погодилися, що поки росія не робить жодних кроків до миру, тиск на неї має зберігатися, а зміцнення України — тривати. Лідери обговорили можливість збільшення оборонної підтримки, участь Німеччини в новій ініціативі PURL, зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot і ракетами до них.

Також під час зустрічі йшлося про надійні гарантії безпеки. Серед ключових — сильна українська армія та членство в ЄС.

У заяві під час спільного з канцлером спілкуванні зі ЗМІ Володимир Зеленський повідомив, що він та Фрідріх Мерц працюють у чотирьох форматах.

«Перший — це наш двосторонній трек — дякую — про всі пункти, які ми обговорили, двосторонніх відносин. Ми дуже вдячні Німеччині за велику допомогу з початку цієї війни. Потім ми працювали на рівні європейських лідерів.

Третій трек — це розмова з Президентом США. І закінчимо нашим форматом щодо майбутньої безпеки, інфраструктури безпеки для нашої держави — це Coalition of the willing.

Передусім я хочу подякувати всім партнерам за підтримку України. Увесь тиждень від минулої середи тривали всі ці дуже інтенсивні комунікації, десятки комунікацій між усіма нами: європейськими лідерами, між Європою та Сполученими Штатами Америки, між нами та представниками інших частин світу, які прагнуть тільки одного — миру в Україні, миру у Європі. Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з Президентом США.

Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Вже очевидно: путін намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту і хоче зобразити, що росія спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їхнє бажання.

Я сказав колегам і Президенту США, європейським друзям, що путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави. І ми всі це дійсно розуміємо. Лідер кремля нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру — не тільки американські, а й європейські санкції. І разом наш союз партнерів дійсно може зупинити війну путіна.

Ми говорили про зустріч на Алясці і сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню — про це неодноразово говорив Президент США. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці в нас буде з ним контакт і ми обговоримо всі результати — якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші взаємні кроки.

Зараз у нас буде зустріч коаліції охочих заради миру та безпеки. Це дійсно наша мета. Саме для цього працюємо. Ще раз дуже дякую всім, хто нам допомагає!» — наголосив глава держави.

Джерело: Офіс Президента