Європейський Союз готовий долучитися до підтримки Фонду енергоефективності, який згідно з рішенням уряду й Верховної Ради розпочне роботу з січня наступного року. Цю тезу Прем’єр-міністр Володимир Гройсман озвучив під час спілкування з представниками регіональних ЗМІ в межах Національного прес-клубу реформ «Децентралізація: підсумки та досягнення 2017 року, завдання на наступний рік».

На цю потребу планують спрямувати загалом 2 мільярди гривень. З них 400 мільйонів буде спрямовано на програму «теплих» кредитів, а 1,6 мільярда — на масштабні проекти енергомодернізації. Володимир Гройсман очікує, що до Фонду енергоефективності, крім бюджетних асигнувань, надходитимуть і кошти від ЄС. Передовсім він покладається на рішення про транш 100 мільйонів євро.

Також Прем’єр сподівається, що всі проекти, пов’язані з енергомодернізацією, втілюватимуть у життя одночасно з програмами запровадження ефективного споживання ресурсів і збільшення видобутку власного газу. Глава уряду звернув увагу учасників зустрічі, що Україна може повністю задовольнити власні потреби в блакитному паливі. У цьому контексті завдання уряду — створити умови для відновлення й відродження видобутку газу. «Одним із рішень в цьому напрямі стане зниження ренти залежно від глибини свердловини, — поділився намірами глава уряду. — Цього року ми маємо приріст видобутку на державних свердловинах близько 650 мільйонів кубометрів».

За будь-яких обставин головна мета уряду — досягти повної енергонезалежності, зменшити ціни на блакитне паливо всередині країни й перетворити державу з нетто-імпортера на експортера газу. Згідно з даними науковців, Україна має 276 мільярдів кубометрів вже підтверджених запасів газу в 140 родовищах.

Наступна стратегічна мета уряду — ліквідувати до 2020 року черги до дитячих садків і долучити голів міських та обласних державних адміністрацій до вирішення цього питання. «Я вимагатиму від міських голів, голів ОДА підтримати це рішення. Українські діти не мають стояти в чергах», — наводить слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. План Міністерства освіти і науки передбачає розширення кількості місць у садках і дошкільних закладах до 2020 року до 96 тисяч. Це повністю задовольнить потребу суспільства. 2018-го будівництво дошкільних закладів і дитячих садків має стати пріоритетом проектів, які фінансують за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. На цю потребу спрямують 6 мільярдів гривень.

Не забув Прем’єр і про розпочате урядом масштабне будівництво доріг. Він вважає, що такий крок істотно посилив логістичні можливості України, однак виявив проблему безпеки на дорогах. Тож наступного року уряд приділятиме увагу не лише розбудові автошляхів, а й підвищенню безпеки магістралей.

До кінця цього року уряд планує схвалити Стратегію розвитку дорожнього господарства, а з наступного — працювати за цим планом. В 2018-му загальний бюджет будівництва доріг становитиме 46,7 мільярда гривень. «За 3—5 років у нас буде нова якість доріг, — запевнив Володимир Гройсман. — Але в нас є виклик. Дороги ми будуємо, але дехто дозволяє собі не дотримуватися елементарних правил безпеки на дорозі, не кажучи вже про Правила дорожнього руху. Тож ми витрачатимемо ресурси на безпеку — будівництво переходів над дорогами, освітлення, заходи, які зменшують швидкість. Цим питанням будемо опікуватися».

Також йшлося про те, що з початку року в Україні реконструювали і побудували понад 2 тисячі кілометрів доріг. Обсяги виконання робіт зростатимуть і надалі. Особливо з березня, коли розпочнеться будівельний сезон. Пріоритетом для уряду стануть будівництво траси коридору Go-highway — з портів Чорного моря до західного кордону в напрямку Балтики, а також трас на схід, передусім Київ — Харків — Довжанський.

Про збільшення мінімальної зарплати та доведення середньої зарплати за підсумкам 2018 року до 10 тисяч гривень Володимир Гройсман висловлювався окремо. Він пояснив, що на наступний рік у бюджет закладено показник збільшеного на 500 гривень щомісячного мінімального доходу — 3723 гривень. «Якщо економіка дасть змогу, то збільшуватимемо рівень заробітної плати. Окрім цього, маємо довести середню зарплату в країні в 2018 році до 10 тисяч гривень за умови такого самого курсу та цін, як нині», — поділився думками Володимир Гройсман.