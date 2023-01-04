Перше в 2023 році чергове засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав, заявивши: «Усі безперервно працюємо над тим, аби цей рік став роком нашої перемоги. Чітко розуміємо, як протидіяти ворогу, забезпечити фронт і утримати тил. Маємо продовжувати діяти як єдине ціле».

Очільник уряду озвучив пріоритети Кабінету Міністрів на 2023-й.

Пріоритет 1. Забезпечення армії, оборона та безпека.

«Цьогоріч половина бюджету піде на необхідне для наших Збройних сил. Армія стане ще сильнішою. Активізуємо нові програми виробництва й закупівлі зброї та техніки. І компонент безпеки буде ключовим. Ведемо війну з цинічним і підступним ворогом. Для нього жертви серед мирного населення такі самі бажані, як і серед військових. Тому потребуємо безпеки всюди», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Уряд активно створюватиме розгалужену мережу сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності. Визначають перелік об’єктів, під час будівництва яких обов’язково мають бути передбачені укриття й інші елементи захисту. Це заклади освіти, лікарні, житлові та громадські будівлі, об’єкти критичної інфраструктури. Також встановлюватимуть додаткові засоби перевірки у громадських місцях: рамки та сканери. В умовах боротьби зі справжнім терористом це також необхідний захід. Буде врегульовано обіг зброї в Україні, щоб реалізувати право людей на самозахист і водночас сформувати необхідні запобіжники.

Пріоритет 2. Інтеграція України в ЄС та НАТО.

Україна уже держава-кандидат на членство в ЄС, має п’ять безвізів із Євросоюзом, виконала майже 70% Угоди про асоціацію. Денис Шмигаль підкреслив, що у 2023-му наша держава прагне розпочати переговори про членство в ЄС.

«Для цього розробимо позицію щодо всіх 35 розділів майбутньої угоди про членство. Підготуємо делегацію фахових переговірників, які наблизять нас до мети. На початку лютого в Києві відбудеться Саміт Україна — ЄС: це важливий сигнал для України та для всього світу про те, що ми не самі у протидії агресії та впевнено рухаємося до нашої спільної перемоги над ворогом.

У липні у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО. Уже готуємося до нього й прагнемо закріпити місце України в системі транс­атлантичної безпеки. Наша армія безпосередньо на полі бою переходить до стандартів НАТО. Уже використовуємо натовські принципи планування, освіти, підготовки персоналу та підрозділів, ведення війни. Завдяки цьому не лише стримуємо ворога, а й звільняємо захоплені ним території. Після нашої перемоги маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному змогу здобути знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе», — зазначив він.

Пріоритет 3. Енергофронт.

Успішно завершити опалювальний сезон, відновити пошкодження, завдані російськими варварами, забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури, посилити безпеку енергооб’єктів, особливо АЕС — обов’язкова програма-мінімум для влади.

«Активніше використовуватимемо потенціал відновлюваної енергетики. російські атаки штовхають нас до корінної реформи — побудови децентралізованої енергосистеми, аби вона була менш вразливою до ворожих нападів (створення міні­електростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему).

Заплановано реформу Держрезерву. Важливо формувати мінімальні запаси нафти й нафтопродуктів, щоб забезпечити безперервне постачання на внутрішній ринок. Триватиме інвестування у збільшення власного видобутку газу, щоб мати повну енергонезалежність», — каже Прем’єр.

Пріоритет 4. Відновлення України.

Заплановано провести чергову верифікацію потреб країни на швидке відновлення. Враховуючи останні атаки на інфраструктуру, ця сума сягає понад 700 мільярдів доларів.

У держбюджет-2023 закладено 35,5 мільярда гривень для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на будівництво та ремонт громадських будівель, об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом ВПО. Уряд найближчим часом розраховує почати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків, — на спецрахунку вже є для цього 17 мільярдів гривень. Перший пріоритет — зруйноване житло людей.

Пріоритет 5. Макрофінансова стабільність і програми підтримки бізнесу.

Уряд працює з партнерами, щоб залучити цього року 38 мільярдів доларів для фінансування дефіциту бюджету, аби, як і торік, повністю профінансувати всі критичні видатки. Кабмін продовжить найефективніші програми допомоги приватному сектору (пільгові кредити «5—7—9», гранти проєкту «єРобота», держпідтримка переробки тощо). Для стимулювання сектору будівництва буде активізовано програму доступного іпотечного кредитування «єОселя»).

Пріоритет 6. Ветеранська політика.

Заплановано затвердити стратегію переходу від військової служби до цивільного життя та план заходів її реалізації. Стратегія базуватиметься на таких ключових потребах: економічна незалежність, кошти, житло та медпослуги.

Пріоритет 7. Освіта.

Задля безпеки надійні та належно обладнані укриття повинні мати всі освітні заклади. Задля безпеки й дистанційний формат освіти вдосконалюватиметься. Триватиме реформа Нової української школи в 5—9 класах.

Пріоритет 8. Продовження реформи з децентралізації.

Ідеться про запровадження інституту префектів — посадових осіб, які здійснюватимуть адміннагляд на місцях, — стежитимуть за конституційністю ухвалених рішень. Після завершення воєнного стану зміни до Конституції фіналізують реформу з децентралізації, щоб мати збалансовану, дієву європейську систему управління зі спроможними громадами.

Пріоритет 9. Упровадження обов’язкового пенсійного накопичення і реформа фондового ринку та ринку капіталів.

Усі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки. Кошти йтимуть туди із трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян. Це забезпечить достойну пенсію.

Усі соцвиплати та пенсії уряд забезпечить повною мірою.

Пріоритет 10. Реформа управління держвласністю та реформа державного управління.

Зберігається курс на зменшення ролі держави в економіці, тобто курс на приватизацію. У чутливих секторах для питань нацбезпеки буде створено єдині держкомпанії (у сфері трьох стратегічних ресурсів: землі, води та лісів). Замість розпорошеності, що породжує корупцію, — уніфікація та жорсткий контроль за діями менеджерів.

Чиновників має стати менше. Діджиталізація стане основою для нового формату взаємодії держави, громадян і бізнесу.