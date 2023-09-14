6 вересня 2022 року розпочався контрнаступ Збройних сил України, внаслідок якого від російських загарбників було визволено майже всю тимчасово окуповану територію Харківської області та частину Донецької й Луганської.

8 вересня український прапор замайорів над Балаклією, 10 вересня було визволено Куп’янськ та Ізюм. 12 вересня українські війська зайшли на територію міста Святогірська на півночі Донецької області. Одночасно впродовж 11—13 вересня захисники України розпочали наступ на північному напрямку від Харкова, який завершився визволенням селища Козача Лопань та міста Вовчанськ і виходом на лінію міжнародно визнаного державного кордону між Україною та рф.

Балаклію і Куп’янськ брали з боями

Бої за Балаклію розпочалися ще 26 лютого 2022 року, невдовзі після початку вторгнення росії в Україну. Харків’янин і ексбоєць полку «Азов» Костянтин Немічев був одним з тих, хто брав участь у визволенні цього міста. Нині він очолює штаб спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки. Нещодавно у своєму телеграм-каналі хлопець написав: «Рік, як Балаклія вільна від окупантів. Гордий, що мав змогу брати участь у тих історичних подіях разом зі своїм підрозділом. Пишаюсь, що саме Kraken був в авангарді харківського контрнаступу».

За даними Міністерства оборони України, на 13 вересня 2022 року на Харківщині було визволено від російських окупантів 3800 квадратних кілометрів території та понад 388 населених пунктів, де жило майже близько 150 тисяч людей. Важливою подією стало визволення міста Куп’янська, бої за який тривали шість діб. Костянтин Немічев пригадував, що під час визволення цього міста співробітники медичної служби його підрозділу врятували сім’ю, яка потрапила в зону бойових дій.

«Двоє дітей разом з мамою та бабусею потрапили у самий епіцентр стрілецького бою, коли підрозділ визволив лівий берег міста від окупантів. Ворожа куля влучила одній дитині у плече, друга — в легеню. Завдяки професійним діям наших медиків стан хлопчика вдалося стабілізувати і доставити у шпиталь, де йому вдало зробили операцію і врятували життя», — розповів Костянтин Немічев. На жаль, тоді, під час визволення Балаклії та Куп’янська загинуло дев’ятеро бійців спецпідрозділу Кraken.

Ворог не очікував такого

Із 12 вересня по 2 жовтня 2022 року тривав другий етап контрнаступу на Слобожанщині, внаслідок якого було визволено Куп’янськ-Вузловий, Ямпіль, Лиман та інші населені пункти Луганської і Донецької областей. Загалом під час рішучого контрнаступу на Слобожанщині, який тривав майже місяць, українські воїни визволили понад 11 тисяч квадратних кілометрів території й 500 населених пунктів, захопили понад 400 танків, 400 БМП, приблизно 200 БТР та велику кількість боєприпасів і стрілецької зброї.

Одним з найважливіших результатів стало те, що успішна операція Сил оборони України усунула небезпеку артилерійських обстрілів Харкова та загрозу для угруповання українських військ у Донецькій області.

російська пропаганда подавала свою поразку на Харківщині як організоване перегрупування військ для нарощування зусиль на донецькому напрямку. Хоч насправді це була саме військова поразка, яка стала наслідком добре спланованої операції Збройних сил України, Національної гвардії, Головного управління розвідки та інших Сил оборони. Про це нещодавно в Military Media Center розповіли представник Центру досліджень воєнної історії ЗСУ старший лейтенант Андрій Коваль та його колеги, які були безпосередніми учасниками тих подій.

Андрій Коваль наголосив, що значущою передумовою успішного контрнаступу на Харківщині стало вміле зосередження наступального угруповання військ, яке проходило в режимі жорсткої секретності. Завдяки цьому вдалося приховано накопичити наступальні сили, зібравши найкращі десантно-штурмові підрозділи, повітрянодесантні, танкові та механізовані бригади. Коли 6 вересня розпочався раптовий і стрімкий наступ наших військ, для ворога це стало абсолютною несподіванкою. Неочікуваною для російських окупантів стала і тактика дій українських захисників, які вдалися до маневрового наступу. Ворог очікував класичних фронтальних атак і планував нав’язати українським підрозділам, що наступали, звичні для нього стримувальні бої. Натомість Сили оборони України вдалися до стрімких проривних дій та маневрів охоплення одночасно за кількома напрямками. Це змусило окупаційні війська швидко відступати через загрозу оточення з подальшим знищенням у котлах.

«російські окупанти, які обороняли Балаклію, опинилися буквально за одну добу під загрозою повного оточення і подальшого знищення. Того самого дня розпочався інший удар в напрямку від Чугуєва на Шевченкове, а також в напрямку від Барвінкового. Для ворога це створило надзвичайно складну ситуацію, оскільки він не розумів, де відбувається наш головний удар, не міг зосередити резерви, — зазначив Андрій Коваль. — Високоточними ударами ракетних військ і артилерії Сили оборони України знищували пункти управління і системи зв’язку російських окупантів, внаслідок чого фактично впродовж перших двох діб війська супротивника втратили контроль і не могли ефективно оборонятися. 8 вересня було створено умови, коли ворожі війська мусили просто дезорганізовано, панічно втікати з Балаклії, оскільки вони не отримували жодних наказів.

Операція була надзвичайно успішною. Її в подальшому вивчатимуть покоління не тільки наших військових, а й у всіх країнах. Вона належить до таких зразкових операцій, які демонструють оперативне мистецтво. Вона показала, що ми здатні визволяти наші території тоді, коли мало хто в це вірив. Це істотно посилило моральний дух усього українського суспільства, готовність до продовження боротьби і відповідно продемонструвало всьому світові, що ту допомогу, яку нам надають снарядами, технікою, ми використовуємо з необхідною користю».

Військові експерти наголошують, що приголомшливий успіх, якого було досягнуто у Слобожанській наступальній операції, надихнув українців, вразив світ і змусив російських агресорів укотре переглянути свої завдання в агресії проти України в бік зменшення загарбницьких апетитів.

Справжнє свято ще попереду

Першу річницю визволення Харківщини від російських окупантів відзначили заходами, які пройшли у громадах без особливого пафосу. Приміром, керівництво Балаклійської та Ізюмської військово-цивільних адміністрацій нагородило бійців 4 стрілецького батальйону 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України, які визволяли Балаклію та Ізюмський район. З нагоди річниці визволення Балаклії начальник Балаклійськоі військово-цивільної адміністрації Віталій Карабанов підписав наказ про встановлення 8 вересня Днем міста.

В Ізюмі з нагоди пам’ятної дати відкрили виставку «Ізюм. Герої», а діти провели яскравий флешмоб на центральній площі міста. Тут відбулося покладання квітів на алеї Слави і нагородження тих, хто визволяв та захищав місто. Річницю визволення відзначили і в деокупованому Куп’янську.

На Харківщині ще тривають бойові дії, а 32 населені пункти Куп’янського району досі залишаються під тимчасовою окупацією. Десятки сіл і селищ перебувають у зоні бойових дій, а їхні жителі потерпають від артилерійських обстрілів і авіаударів. Особливо загрозлива ситуація на куп’янському напрямку, де російські окупанти зосередили значні сили і роблять спроби прорвати лінію оборони. Наші захисники успішно стримують ворога і завдають йому значних втрат. Попри це через посилення обстрілів у 53 населених пунктах Куп’янського району триває обов’язкова евакуація мирного населення. Попереду тяжкі бої за визволення всієї території Харківської області й України.

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