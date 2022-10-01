У відповідь на анексію чотирьох областей Україна подає заявку на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО

Звернення Президента України Володимира Зеленського

Українці! Українки!

І всі наші друзі та союзники!

Де-факто союзники. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни робимо визначальний крок для безпеки всієї спільноти вільних народів.

Ми бачимо, хто нам загрожує. Хто готовий убивати й калічити. Хто не зупиняється перед будь-якою дикістю, тільки б розширити свою зону контролю.

24 лютого перший повномасштабний удар був завданий по Україні. Перший!

росія не зупинилась би на наших кордонах, якби ми її не зупинили. Інші держави були б під ударом. Країни Балтії, Польща, Молдова та Грузія, Казахстан...

росія претендувала на підкорення різних народів Європи та Азії. Претендувала ще півроку тому. Ця злочинна амбіція ламається в Україні. Вона була зламана під Києвом і Черніговом. На «Азовсталі». На Сумщині й на Харківщині. На Зміїному. Вона буде зламана на Донбасі й на півдні України, коли ми звільнимо їх. Обов’язково – у Криму, у вільному українському Криму.

Уся територія нашої держави буде звільнена від цього ворога — ворога не тільки України, але й самого життя, людяності, закону та правди.

росія вже знає це, відчуває нашу міць. Бачить, що саме тут, в Україні, ми доводимо силу наших цінностей. І саме тому вона поспішає. Влаштовує цей фарс зі спробою анексії. Намагається вкрасти те, що їй не належить. Хоче вбивствами, знущаннями, шантажем і брехнею переписувати історію й перемальовувати кордони.

Україна цього не допустить.

Сьогодні я провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Щойно завершилося засідання Ради національної безпеки і оборони. Ми маємо рішення.

Перше. Лише шлях посилення України й вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом.

Друге. Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з росією, але вже з іншим президентом росії.

І третє. Ми маємо зафіксувати юридично все те, чого ми вже досягли фактично. Саме в Україні вирішується доля демократії в протистоянні з тиранією. Саме тут міцністю наших державних кордонів ми можемо закріпити міцність кордонів усіх європейських держав. Ми можемо гарантувати, що ніхто більше не наважиться повертати війну на наш континент.

Саме тут, в Україні, цінності нашої євроатлантичної спільноти отримали справжню живу енергію. Силу народу, який бореться за свободу, і силу народів, які допомагають у цій боротьбі.

Ми де-факто союзники. Цього вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях у НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу, вони реальні для України – реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії.

Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто.

Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.

Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія та Швеція розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства.

Це — справедливо. Справедливо і для України. Це закріплення на рівні договору того, що і так вже досягнуто в житті і що є нашими цінностями.

Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це відбуватиметься, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact), що розроблений і представлений нашим партнерам.

Безпека не має альтернатив. Але потрібна рішучість, щоб її гарантувати.

Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.

Сьогодні ж Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів.

І водночас звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради України розглядатиметься проєкт закону щодо націоналізації всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроєкт без зволікань.

Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ.

Слава Україні!