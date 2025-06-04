На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Ради Організації економічного співробітництва та розвитку на міністерському рівні

Україна прагне інтегруватися до Організації економічного співробітництва та розвитку наступного року, й для цього в країні попри війну впроваджують структурні реформи, вдосконалюють регуляторні механізми відповідно до міжнародних стандартів, створюють сприятливі умови для інвесторів, а законодавство гармонізують з європейськими нормами. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Ради ОЕСР на міністерському рівні.

Глава українського уряду зазначив, що два роки тому набула чинності Програма ОЕСР для України і за цей період реалізовано 23 спільні заходи, а наша країна долучилася до восьми правових інструментів.

«Ми досягли вагомих результатів у боротьбі з корупцією. Створили і запровадили в роботу антикорупційну інфраструктуру, фактично імплементували Державну антикорупційну програму, яка на 80% відповідає критеріям ОЕСР», — зазначив Денис Шмигаль.

Фундамент зростання та добробуту Фундамент зростання та добробуту

Він наголосив, що цифровізація державних процесів унеможливлює корупцію і такі інструменти, як Єдиний державний вебпортал відкритих даних, електронна система закупівель Prozorro та цифрова екосистема для підзвітного відновлення DREAM, вже демонструють позитивний ефект.

«Ми проводимо всеосяжну дерегуляцію. Зокрема, вже скасували до 2 тисяч регуляторних інструментів в різних галузях економіки, усунули бюрократичні бар’єри для роботи бізнесу, наблизили правові акти до європейських стандартів», — поінформував Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що досягнуто прогресу у впровадженні стандартів ОЕСР у приватизації та корпоратизації. Зокрема, торік відкриті приватизаційні аукціони забезпечили середнє зростання вартості активів у 1,5 раза, а надходження від приватизації перевищили заплановані показники у 2,5 раза. Він додав, що було проведено тріаж державних підприємств, визначено компанії для незалежних наглядових рад та вдосконалено прозорі закупівлі.

«Унаслідок наших реформ досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70% до 15%. Це показник, що змінює парадигму розвитку держави з пострадянської на європейську. Ми знаємо, що зміни, які відбуваються сьогодні, — це фундамент відбудови, зростання та добробуту для багатьох поколінь українців», — наголосив Денис Шмигаль.

Розвивати ділову активність

У Парижі відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із представниками французького бізнесу та міністром-делегатом у справах зовнішньої торгівлі та французьких громадян за кордоном Лораном Сен-Мартеном. Обговорили зокрема економічну співпрацю, інвестиційну діяльність, євроінтеграцію та відбудову України.

«Високо цінуємо роль Франції в питанні відновлення та підтримки інфраструктури України. Майже 1,2 мільярда євро державних гарантій надав уряд Франції для французьких інвестпроєктів в Україні», — зазначив Денис Шмигаль та окремо подякував за грантову угоду на 200 мільйонів євро для відновлення критичної інфраструктури і ключових секторів економіки.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна продовжує демонструвати економічну стійкість та проєвропейський курс, незважаючи на виклики війни.

«Наш уряд впроваджує реформи та інструменти, щоб розвивати ділову активність та поліпшувати інвестиційний клімат», — зазначив він, окресливши гарантії та стимули для бізнесу, зокрема податкові пільги, розвиток індустріальних парків та відшкодування коштів на підключення мереж.

Денис Шмигаль назвав перспективні галузі для інвестицій в нашу державу. Серед ключових напрямів — енергетика, транспорт і логістика, будівництво, АПК, ІТ, машинобудування, видобуток і переробка критичних матеріалів. Прем’єр-міністр наголосив, що Україна зацікавлена у створенні спільних оборонних підприємств, що відкриє можливості для спільного виробництва інноваційних рішень у секторі безпеки.

«Переконаний: об’єднавши наші зусилля, ми закладемо міцний фундамент для модернізації української економіки, посилення енергетичної і продовольчої безпеки та забезпечення стабільного майбутнього», — наголосив Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ