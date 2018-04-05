На Закарпатті готуються до Великодніх свят і початківці, й майстри писанкарства. У четвер Народну площу в обласному центрі прикрасили художні роботи учнів загальноосвітніх, мистецьких шкіл і студій. Витвори, розписані учасниками конкурсу «Воскресни, писанко!» в різних техніках, розвішані на деревах по периметру центральної площі Ужгорода. Про своє бажання узяти участь в конкурсі заявили 57 учасників, і всі вже отримали схвалення відбірної комісії.
Педагоги та учні навчальних закладів, які знаються на цьому виді народного мистецтва, протягом святкових днів даватимуть майстер-класи й ділитимуться досвідом зі створення символу Великодня. Кожен гість може спробувати самостійно розписати писанку.
У четвер в атріумі будівлі облдержадміністрації розгорнулась експозиція великодніх рушників, автори яких — освітяни та їхні вихованці. Представили й виставку фотографій на теми Великодня.
А в райцентрі Іршава Великодню присвятили мистецьку олімпіаду. Вона тут відбувається вже вп’яте. Півсотні дітей виготовляли писанки у різних техніках: традиційній — шкрябанки, мотанки, мальованки, і сучасних — квілінгу та випалювання. У підсумку визначать найкращі писанки за стилістикою, оригінальністю, манерою виконання і нагородять переможців.