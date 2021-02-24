Учора в Україну прибули перші пів мільйона доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) виробника Serum Institute (Індія), який має ліцензію компанії AstraZeneca. Вантаж терміново розмитнили, він пройшов необхідну контрольну перевірку. І сьогодні вакцина поїхала в 11 регіонів на обласні склади.

На прибуття вакцини відреагував у твітері Президент Володимир Зеленський, висловивши вдячність індійським партнерам за підтримку: «Почнемо вакцинацію якомога швидше. Треба боротися з коронавірусом разом».

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування 22 лютого. Препарат подали на реєстрацію до Державного експертного центру МОЗ 15 лютого. В Україні діє закон, який скорочує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини Oxford/AstraZeneca у межах глобальної ініціативи COVAX. Вакцину розроблено Оксфордським університетом і британсько-шведською компанією AstraZeneca. Препарат для екстреного застосування схвалено Всесвітньою організацією охорони здоров’я, дозволили її використання Велика Британія, Європейський Союз та Індія. Для повної імунізації потрібно дві дози вакцини з інтервалом у кілька тижнів. Препарат можна зберігати до шести місяців за температури від +2 до +8о С.

Чіткі плани

Як поінформував під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, разом із вакциною в регіони поїдуть шприци для ін’єкцій, бокси для їх утилізації, роздаткові матеріали — інформована згода на проведення щеплення, агітаційні матеріали. Маршрути доставки вакцини побудовано так, що певні області отримають її в день прибуття, деякі пізно ввечері, а деякі наступного дня. Першими препарат отримають Київ, Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир, Вінниця.

«Вакцину одразу зі складів надаватимуть мобільним групам. Мобільні групи їхатимуть у заклади охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на коронавірус, бо вакцинацію, відповідно до дорожньої карти розпочинають із медпрацівників таких закладів. Кожна бригада здатна робити 100 щеплень на добу. Вакцинація в Україні добровільна і безкоштовна. На це в держбюджеті передбачено 3,9 мільярда гривень», — акцентував Віктор Ляшко.

Загалом, згідно з дорожньою картою вакцинації від COVID-19 нас щеплюватимуть у п’ять етапів. На першому вакцинуватимуть медпрацівників лікарень, які працюють із хворими на COVID-19, мешканців закладів для людей похилого віку, військовослужбовців у зоні ООС. На другому — медпрацівників, людей старших 80 років і соціальних працівників. На третьому — людей віком від 65 років, працівників критично важливих структур і структур державної безпеки, працівників освіти. На четвертому — людей від 60 років, людей із хронічними захворюваннями, осіб, які працюють і відбувають покарання в місцях обмеження волі. Українців віком від 18 до 59 років, які не входять до зазначених груп, вакцинуватимуть на п’ятому етапі.

Як раніше інформував заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер, уже з 1 березня для всіх охочих буде відкрито запис на вакцинацію. Це відбуватиметься через мобільний застосунок «Дія», портал «Дія» та контакт-центр МОЗ із питань COVID-19. Наразі триває підготовка контакт-центру до прийому звернень громадян.

«МОЗ спільно з Мінцифри збільшили кількість послуг, які може отримати громадянин у своєму смартфоні або з комп’ютера, не виходячи з дому. Створено послугу — запис до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 у застосунку та на порталі «Дія». Це дуже важливо і стосується українців віком від 18 до 59 років, які хочуть записатися в чергу на вакцинацію. Коли, згідно з дорожньою картою вакцинації настане цей етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатися до пункту щеплення, обравши найближчий пункт, дату й час візиту», — зазначив Ярослав Кучер.

Фінансове питання

Віктор Ляшко нагадав, що з другого етапу вакцинації уже буде дві платформи для проведення щеплень — мобільні бригади й стаціонарні пункти.

«Роботу мобільних бригад і пунктів оплачуватиме Національна служба здоров’я — 8 тисяч гривень за підготовку медзакладом кожного кабінету щеплень чи бригади, 30 гривень за проведення першого щеплення, 60 — за друге. Оплату здійснюватимуть після проведення аудиту щеплень: усі щеплення обліковуватимуть у медичних інформаційних системах, встановлених у медзакладах, і дані передаватимуть в електронну систему охорони здоров’я», — поінформував він.

На проведення вакцинації населення від COVID-19 цьогоріч Національна служба здоров’я заклала 1,4 мільярда гривень. Про це розповів в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський.

«Ця сума може зрости з огляду на те, скільки буде вакцин і скільки щеплень зроблять. Ставка тарифу комбінована. 8 тисяч гривень, передбачені за готовність медзакладу до проведення вакцинації, спрямовуватимуть на придбання засобів індивідуального захисту, а також пального, якщо це мобільна команда. А підвищена до 60 гривень плата за кожну другу отриману дозу стимулюватиме проведення саме другого щеплення. Договір із НСЗУ на проведення вакцинації укладає медустанова, яка є в переліку керівника робіт із ліквідації наслідків поширення COVID-19. Попередній перелік налічує 25 медзакладів. На всіх етапах кампанії з вакцинації буде створено близько 600 мобільних бригад», — цитує Укрінформ слова фахівця.