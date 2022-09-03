Президент Володимир Зеленський наголошує, що війна росії проти України, як і терористичні атаки 11 вересня 2001 року, стала поворотним моментом для всього світу

Світ уже озброїв свободу в битві України проти тиранії потужними санкціями проти росії. Але ці санкції ще не зруйнували потенціалу держави-терориста, і росія досі сподівається, що зможе витримати тиск вільного світу. Тому Київ закликає міжнародну спільноту ухвалити нові санкційні пакети проти кремля. Цими словами Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників 26-ї конференції Forum 2000, яка пройшла у Празі.

Forum 2000 було засновано 1996 року як спільну ініціативу президента Чехії Вацлава Гавела, японського філантропа Йохея Сасакави та лауреата Нобелівської премії миру Елі Візеля. Конференції цієї ініціативи проводять щороку у Празі, до участі в них залучають видатних лідерів думок, нобелівських лауреатів, колишніх і чинних політиків, бізнес-лідерів та громадських активістів. Цього року учасники конференції обговорюють виклики для демократії та відповіді на них, зокрема ситуацію в Україні, яка бореться з російською агресією. На Forum 2000 винесено теми поствоєнної відбудови України, її європейську перспективу та розслідування воєнних злочинів.

Демократії стали сильнішими

Відкриваючи Forum 2000, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що війна росії проти України, як свого часу терористичні атаки у США у вересні 2001 року, стала поворотним моментом для всього світу. І цей період, переконаний глава чеського уряду, назавжди буде асоціюватися з покійним президентом Чехії Вацлавом Гавелом, який був співзасновником конференції Forum 2000. Петр Фіала наголосив, що напад росії на Україну відновив альянс західних демократій, внаслідок чого НАТО та ЄС розширилися і стали сильнішими.

Президент Володимир Зеленський виступив на конференції в режимі відеозв’язку. Він пригадав драматичні події, які розгорталися на вулицях чеської столиці 1968 року. За його словами, тоді прагнення людей до свободи було «знищене радянськими танками у Празі». Проте світ не відчув, якого масштабу була ця битва і що саме хотіло знищити радянське керівництво. «Європа й досі змушена долати наслідки того, що тиранія змогла втриматися ще на 20 років. Змогла втриматися завдяки тому, що свободі не допомогли. Не допомогли їй проявити себе на повну силу. Не озброїли її так, як було треба. І не об’єдналися заради неї», — зазначив український Президент. Саме через те у «прихильників тиранії, які жили в той час, виникла ілюзія, що свобода програє танкам». На думку Володимира Зеленського, саме ця впевненість загарбників у безкарності заклала основи повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого.

У наші дні в Україні триває вирішальна битва за свободу, і наша держава не сама у цій битві. «Протяжність лінії фронту на українській землі — 2,5 тисячі кілометрів. Активні бойові дії із застосуванням усіх можливих видів озброєння тривають на лінії 1300 кілометрів. Уявіть цей масштаб! Це як дорога від Києва до Праги», — сказав Президент, повідомляє пресслужба ОПУ. росія застосовує всі свої можливі ресурси, яких має ще достатньо, нехтуючи міжнародними правовими нормами, конвенціями та поняттями елементарної людяності. Тому Україна «потребує постійної підтримки зброєю та снарядами».

Потрібні нові санкції

Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів продовжувати надавати Україні фінансову та військову допомогу і покарати путінський режим новими санкціями. «За радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС росатом і вся атомна галузь росії повинні отримати блокувальні санкції. російські атомники працюють на повторення Чорнобильської катастрофи — це потрібно покарати», — переконаний Володимир Зеленський.

У Києві вважають, що всю банківську систему росії слід піддати міжнародним санкціям. «Це абсурдно, що російські банки досі можуть працювати зі світовою фінансовою системою, коли російська держава робить усе, щоб завдати світу якнайбільше шкоди», — сказав Президент.

росія зумисне спровокувала енергетичну кризу в Європі, маніпулюючи цінами на енергоносії, щоб тиснути на демократичні країни, розхитуючи їх стійкість і єдність. «Ми повинні разом думати, як пройти цю зиму, враховуючи ситуацію на газовому ринку. Жодна країна Європи — ні Україна, ні Чехія, ні будь-хто інший — не має залишитися наодинці з газовою проблематикою, бо саме в цьому мета росії. У тому, щоб ми не допомагали одне одному», — наголосив Володимир Зеленський.

В Україні вважають неприйнятним, що в європейських країнах працюють російські пропагандисти. «Проти кого вони працюють? Що саме вони намагаються зруйнувати? Європейську демократію!» — сказав Президент. Він наголосив, що необхідно вжити заходів, аби «жоден російський пропагандист не залишився на території ЄС». Володимир Зеленський переконаний, що територія Євросоюзу має бути закритою і для російських туристів, «які використовують Європу, щоб перепочити від зла, якому вони потурають у себе вдома мовчанням. Візові обмеження спонукатимуть громадян росії відчувати, що за свободу потрібно боротися».