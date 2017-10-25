Грецький підприємець Пантелеймон Бумбурас, який протягом останніх 20 років живе й працює в Одесі, — засновник будівельної компанії «Гефест». Та в Україні він більш відомий різноманітною благодійною діяльністю. Приміром, тільки цього літа майже 1000 дітей із прифронтової Донеччини завдяки благодійній організації «Фонд Бумбураса» мали змогу безкоштовно відпочити в сонячній Греції та в оздоровчих центрах України.

Засновник фонду допомагає не тільки дітям, а тому вже двічі його відзначило нагородами Міністерство оборони України за допомогу, надану шпиталям, а також за підтримку населення, яке живе в зоні воєнного конфлікту на Донбасі.

Серед величезної кількості благодійних проектів, що реалізують під його егідою, такі: створення Грецького парку в Одесі та Грецької площі в центрі Маріуполя, постійна допомога на ремонт шкіл, що постраждали під час бойових дій на сході України, підтримка навчальних закладів, у яких викладають новогрецьку мову, тощо.

Серед найближчих майбутніх проектів — організація спільно з Фондом Германа Маршалла під егідою НАТО міжнародної конференції у Києві 26—27 жовтня. Про ініціативу проведення заходу, де обговорять перспективи подальшого розвитку євроатлантичних відносин в Україні, пан Бумбурас розповів «Урядовому кур’єру».

— Пантелеймоне Васильовичу, ми всі встигли звикнути до того, що діяльність «Фонду Бумбураса» більш орієнтована на благодійні й культурні проекти. Однак згадана міжнародна конференція має зовсім інший вектор, тобто чітку політичну спрямованість. Чи означає це, що відбулися певні зміни у напрямі роботи вашої фундації?

— Благодійний фонд, який я заснував, мав і має на меті надання допомоги українському й грецькому народам. Також серед наших пріоритетів — підтримка Греції та України, розвиток українсько-грецьких відносин і тісних міжнародних зв’язків. Але найголовніше наше завдання — допомога простим людям, які її потребують. Це залишається незмінним. Так ми працювали і так само діятимемо і надалі.

Ніколи не брав участі у жодних політичних кампаніях, і питання про міжатлантичні відносини не скажу що зовсім не відомі, але такі, що не викликали мого великого зацікавлення. Проте з огляду на нинішню ситуацію в Україні, обговорюючи її з політиками та громадськими діячами у різних європейських країнах, у яких буваю з робочими візитами, дійшов висновку, що для України настав час вийти вперед. Кажу про можливість України показати свою силу, беручи участь у діалозі, що стосується її майбутнього.

Саме тому врахувавши усі рекомендації людей, з якими спів­працюю у Європі та США, я прийняв рішення про організацію такої міжнародної конференції.

— А на що насамперед звертають увагу люди, з якими ви обговорювали питання організації цього заходу?

— Вони переконані, що українське питання буде головним у порядку денному в ЄС та США. Ідеться про інвестиції, планування програм підтримки у різноманітних галузях — економічній, соціальній, правовій тощо. Але найголовніша умова для них полягає в тому, щоб самі громадяни України хотіли цього, були зацікавлені люди, які мають знання, досвід, можливості для проведення реформ, ухвалення важливих рішень. Тобто маю на увазі ту частину суспільства, яку називають елітою. Отже, намагання об’єднати і зацікавити таких людей можна назвати одним з головних завдань нашої конференції.

Ще одна мета — розпочати спільний діалог між нашими європейськими, американськими партнерами й українцями, які зможуть потім упроваджувати рішення на користь країни. Представники американського та європейського політикуму вважають, що в України є перспективне майбутнє. Але за це майбутнє слід усім нам поборотися. Саме у цьому напрямі ми профінансували тижневу програму лідерства у Школі управління ім. Джона Ф. Кеннеді у США. Нещодавно 10 представників України вирушили туди на навчання. Вони вже відві­дують заняття і мають змогу поспілкуватися з найкращими викладачами Гарварду.

— А хто може брати участь у таких програмах?

— Будь-хто за умови, що кандидат відповідає певним критеріям, які визначає Гарвард, бо підбір учасників програми роблять саме його фахівці. Ми просто попередньо запитали, чим ще можемо допомогти Україні. І нам відповіли: «Допоможіть у створенні національної еліти, людей, які рухатимуть країну вперед».

Вірю у ці проекти, оскільки вони мають допомогти новій генерації українців, молоді, яка народилася у незалежній державі і не має на собі, скажемо так, відбитку радянської системи. Це майбутнє держави і саме те, що зробить її сильнішою і конкурентоспроможною. Тобто те, чого насправді гідна Україна.

ДОСЬЄ "УК"

Пантелеймон БУМБУРАС. Народився 1955 року на острові Лемнос в Егейському морі. З 1970-го родина жила в Афінах, де він працював робітником і закінчив Вищу технічну школу, здобувши фах електрика. У 1981 році заснував власну компанію, що виконувала електромонтажні роботи.

Із 1997-го живе і працює в Україні — очолює будівельну фірму «Гефест» із головним офісом в Одесі. 2014-го ініціював створення Асоціації грецьких підприємців і підприємств в Україні, а наступного року став її президентом. У 2016 році заснував благодійну організацію «Фонд Бумбураса».

Нагороджений Почесною медаллю Міністерства оборони України за не­одноразову фінансову й іншу допомогу госпіталям.

Костас ОНІСЕНКО

для «Урядового кур’єра»