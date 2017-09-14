Оптимістичний сценарій Прем’єра на рік — це інвестиції, робочі місця та оновлені пенсії

Цього разу Прем’єр-міністр Володимир Гройсман взяв за головну тему заходу підтримку реформ і подальші зміни в державі. Він нагадав, що капітальний ремонт країни вже дає хороші результати. Головне, об’єднуватися заради найактуальніших для держави рішень: зокрема затвердження проекту державного бюджету на 2018 рік та ухвалення в другому читанні пенсійних законопроектів. Їх розгляд відбуватиметься наступного пленарного тижня. «Ми подолали кризу, втримали ситуацію. Ми прийшли створювати, робити все те, що може позитивно впливати на життя громадян», — означив позицію Володимир Гройсман.

Не омине увагою уряд і децентралізаційні перетворення, відновлення логістичного потенціалу, зміни в освіті, медицині, приватизаційних процесах. Глава уряду заявив, що всі ці чинники «критично важливі» задля розвитку вітчизняної економіки.

Потім Володимир Гройсман зауважив, що уряд у межах здійснення реформи державної служби оголошує проведення кадрових конкурсів на нові посади державної служби в десяти міністерствах, Секретаріаті Кабміну та інших відомствах. Це все має позитивно вплинути передовсім на показники професіоналізму. На думку глави уряду, конкурсні процедури відповідають кращим практикам відбору держслужбовців, а нові працівники формуватимуть директорати й відповідатимуть за створення порядку денного реформ, їх проведення, стратегічне планування розвитку різних галузей.

Не обійшлося й без нагадування про пенсійну реформу. За умови підтримки відповідних проектів документів у цілому з 1 жовтня відбудеться підвищення пенсій на 200—1000 гривень для мільйонів літніх українців.

«Зараз питання в об’єднанні парламенту, щоб отримати 226 і більше голосів за зміну пенсійної системи», — повторив Прем’єр. Він нагадав, що народні депутати зможуть ознайомитися з нормами кошторису держави на наступний рік у п’ятницю, як вимагає Конституція.

Цю тему закрили слова глави уряду про економічну міць країни. Щомісяця позитивні результати, згідно з його очікуваннями, відчуватимуться дедалі більше. За певний проміжок часу така тенденція стане запорукою створення нових робочих місць та доходів пересічних громадян.

Окрім цього, урядовці очікують найближчими місяцями на появу в країні впливових іноземних компаній. Такі інвестиції позитивно позначаться на реноме національної економіки. Не останню роль у процесах відіграватиме приватизація.

«Нам сьогодні в країні потрібні інвестиції для створення нових робочих місць, виробництва конкурентної продукції та високих зарплат для українців. Нам потрібно стимулювати як внутрішні, так і зовнішні інвестиції. Сьогодні Україна досить цікава для багатьох країн», — розкрив інтригу Володимир Гройсман.

Фермерам дали мільярд

А ще члени уряду приділили увагу питанням фермерського господарства. Вони схвалили представлену Міністерством аграрної політики та продовольства Концепцію державної програми розвитку фермерства в Україні. Документ спрямовано на розвиток малого й середнього бізнесу на селі, створення нових робочих місць і загальний розвиток сільських територій. Представляв орієнтири програми заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк. Він відзначив надзвичайний потенціал фермерського руху в країні й запевнив Прем’єра, що за умов підвищення ефективності фермерських господарств держава додатково може отримувати до 1,5 мільйона тонн урожаю. А реалізація програмних положень концепції дасть змогу за три роки вп’ятеро збільшити кількість робочих місць на селі. Також щороку на 10% оновлюватимуть машинний парк за рахунок використання техніки вітчизняного виробництва, зростатимуть площі посівів під органічні культури та нарощуватимуть кількість тваринних комплексів.

Інструменти підтримки розділять на дві групи — фінансові та земельні. До першої увійде здешевлення кредитів, агрострахування, запровадження дотацій для нових фермерських господарств. Куратором виконання програми буде заступник міністра з питань розвитку фермерства Віктор Шеремета.

Володимир Гройсман прокоментував почуте: «Цифри зростання хороші. Наше завдання — максимально використати цей ресурс. І я як Прем’єр-міністр гарантую повну підтримку фермерства. Програма дій є, кошти також. Уряд спрямовує на реалізацію цієї програми мільярд гривень. Ми в геометричній прогресії збільшуватимемо кількість фермерських господарств. Маємо вивести фермерство на новий ринок. Це дасть змогу наситити внутрішній ринок якісною продукцією та створити нові робочі місця. Хочу, аби наступного року ми продемонстрували успіх».

Квитки на потяги не здорожчають

Згодом КМУ підтримав розпорядження про створення державних установ «Центр пробації» і «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України». Перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова поінформувала урядовців, що рішення, ухвалені в межах подальшого реформування пенітенціарної системи, виведуть її на новий якісний рівень. Окрім того, уряд постановою затвердив перелік судів, органів та установ системи правосуддя, охорону яких здійснюють підрозділи Національної поліції та Національної гвардії.

Схвалено й фінансовий план державної компанії «Укрзалізниця» на 2017 рік. Він не містить норм про збільшення тарифів на пасажирські перевезення. А ось вартість залізничних вантажних перевезень усередині країни зросте на 22,5% із 1 жовтня. У цьому контексті Володимир Гройсман наголосив: «Укрзалізниця потребує масштабного оновлення. Але цей процес має відбуватися одночасно зі знищенням усіх корупційних схем, які роками існували на підприємстві, а також у повній координації в питаннях тарифоутворення на вантажні перевезення. Тарифна політика має бути максимально прозорою та зрозумілою».

Для проведення реформи корпоративного управління в Укрзалізниці створено спеціальну робочу групу під головуванням віце-прем’єра Володимира Кістіона. До її складу увійшли представники уряду, Мінекономрозвитку, Укрзалізниці, ЄБРР, Світового банку та консультанти з корпоративного управління.

Насамкінець Кабмін продовжив до 1 листопада термін подання населенням заяв на виплату компенсації зекономленої частини субсидій з оплати житлово-комунальних послуг.