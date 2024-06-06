ЄБРР акумулює 300 мільйонів євро на підтримку нашого енергетичного сектору

Учора в Києві відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і президента Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. За її підсумками сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає, що ЄБРР акумулює 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України.

«Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України», — зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти підуть державним енергетичним компаніям «Укренерго», «Укргідроенерго» та «Укрнафта» на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальшу співпрацю в економічному та фінансовому секторах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР надав Україні 4 мільярди євро фінансування.

Денис Шмигаль подякував партнерам та особисто Оділь Рено-Бассо за внесок у стійкість України, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.