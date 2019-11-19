Щороку холодна пора – це випробування для сотень дитячих садочків і шкіл по всій Україні. Грип та кір змушують «йти» на безстрокові канікули більшість навчальних закладів і через це зупиняється освітня програма. Чи завжди причиною епідемії стає відмова батьків від вакцинації дітей? Саме настав час заглибитись у цю болючу і сезонну тему.

Більшість дітей, які були народжені наприкінці дев’яностих років, сміливо можуть розповідати історії з дитинства, коли вони цілим класом стояли у черзі під медичним кабінетом. Тоді у кожного з них прискорено билося серце, адже попереду їх очікувала найстрашніша історія шкільного віку – зціпити зуби і дозволити вколоти собі заплановану вакцину! Всі, хто не виказував свого хвилювання і мужньо підставляв руку на прохання медичної сестри, вважалися відчайдушними сміливцями. З того часу вже минуло багато років, школярі виросли і зараз з вдячністю згадують ті моменти, коли батьки підписували дозвіл на проведення вакцинації від грипу, кору, правця, дифтерії чи поліомієліту.

Впродовж останніх семи – дев’яти років в Україні спостерігається тенденція відмови батьків від планової вакцинації дітей. Такий негативний показник пов'язаний з декількома факторами :



♦ низький рівень довіри до закордонних вакцин;

♦ ускладнення організму після проведення вакцинації;

♦ релігійні упередження.

Вакцинація є питанням національної безпеки. Лише щеплення може захистити від смертельно небезпечних хвороб. Для того, щоб дитина без вакцинації почувалася захищеною у суспільстві, то в цілому повинно бути до 95% вакцинованих громадян. Тільки в такій ситуації можна звести до мінімуму ризик зараження інфекційними хворобами. Якщо розглядати випадок із низьким рівнем довіри до вакцин, які завезені в Україну з-за кордону, то варто зауважити, що тут необхідно запровадити діалог МОЗ України з громадянами. Повинно бути чимало матеріалів, які будуть у вільному доступі і написані доступною мовою, зрозумілою пересічному українцеві. Батьки зможуть звернутись до кваліфікованих фахівців, поставити питання і докладніше дізнатись, які саме наслідки можуть бути викликані проведенням вакцинації у їх дитини.

Звісно, перешкодою не завжди стає відмова батьків від щеплення. На заваді стають інші ситуації, в яких дорослі хочуть розібратись і отримати відповіді, чому їх дитина не може бути вакцинована у необхідний термін.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2019 року надійшло понад 200 звернень з питань вакцинації дітей. Вони були отримані від заявників переважно з Дніпропетровської, Київської, Одеської, Харківської областей та м. Києва.

Звернення громадян, на які скаржилися найбільше:

♦ неналежного забезпечення вакцинами окремих закладів охорони здоров’я – 49 %;



♦ відмова у проведенні вакцинації медичними працівниками – майже 13 %;

♦ повідомлення про свою незгоду із обов’язковістю проведення вакцинації дітей наявними у медзакладах вакцинами – понад 13%.

На урядову «гарячу лінію» зверталися батьки, які скаржились на неможливість здійснити обов’язкову вакцинацію від небезпечних інфекційних хвороб (туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту тощо) своїм дітям згідно із затвердженим МОЗ України «Календаря профілактичних щеплень». Окрім того, були зафіксовані звернення щодо щеплення антирабічними вакцинами. Їх потребували діти, які контактували із зараженими сказом тваринами.

Ось декілька прикладів звернень.

Жителька міста Нікополь, Дніпропетровської області звернулась на урядову «гарячу лінію» зі скаргою, що її правнучці, 2013 року народження, було відмовлено у комплексній вакцинації проти коклюшу, дифтерії та правця. Причина відмови – відсутність вакцини. Працівники районної поліклініки запропонували жінці придбати вакцину за власний кошт. Заявниця акцентує увагу на тому, що ціна в аптеці – 1000 грн. Також наголошує, що її правнучка терміново потребує вакцинації перед початком навчального року. Прохання – терміново забезпечити комплексною вакциною від коклюшу, дифтерії та правця районну поліклініку м. Нікополь та провести щеплення на безкоштовній основі найближчим часом.

Виконавчий комітет Нікопольської міської ради інформував, що дитині було проведено щеплення в амбулаторії на безкоштовній основі.

Заявниця зі Львова повідомила, що її дитина, 2016 року народження, була вкушена домашньою собакою. Того ж дня жінка із дитиною звернулася до чергового хірурга міської клінічної дитячої лікарні щодо отримання дитиною щеплення від сказу. Лікар повідомив їй, що відповідно до наказу МОЗ № 205 від 15.04.2004 «Про удосконалення заходів профілактики захворювань людей на сказ», якщо є можливість спостерігати за твариною, протягом 10 днів – щеплення зроблено не буде. Заявниця телефонувала на «гарячу лінію» МОЗ 0800801333, проте лінія не працює. Жінка побоюється, що у випадку зараження сказом її дитина може померти.

Здійснено зворотний зв'язок фахівцями Урядового контактного центру. Встановлено, що щеплення не проведено, оскільки тварину, яка вкусила сина заявниці, було відловлено та проводилися спостереження за нею. Заявниця зазначила, що на 5-й день спостережень було з'ясовано, що тварина не інфікована.

Мати багатодітної сім’ї з Івано-Франківської області повідомила, що її сина, 2009 року народження, вкусив бродячий собака. Заявниця вказує, що особисто відвезла дитину до Городенківської центральної районної лікарні, проте медичну допомогу там не надали. Причина – у лікарні відсутні медикаменти, а в медичному закладі вимагають сплатити 2500 грн за п'ять ампул ліків від сказу. Додатково заявниця інформує, що коштів на придбання ліків не має. Дитина перебуває на стаціонарному лікуванні у зазначеній лікарні. Жінка просила сприяння у наданні термінової медичної допомоги, здійснивши профілактичне щеплення від сказу на безкоштовній основі.

Городенківська районна державна адміністрація Івано-Франківської області повідомила про те, що була проведена перша вакцинація в травмпункті обласної дитячої клінічної лікарні та направлено дитину на повторну вакцинацію до травматологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Городенківська центральна районна лікарня».

Заявниця з Чернівецької області повідомляє, що фельдшером було проведено щеплення її племінниці 2016 року народження. Після цього стан здоров'я дитини погіршився, вона не може самостійно пересуватися. Жінка зверталась до медичного працівника, яка не провела огляд дитини. Вона скаржилася, що у дівчинки підвищена температура (більше 38 градусів). Дитина, зі слів заявниці, потребує термінової медичної допомоги.

Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації повідомив: дитині у сільській амбулаторії було проведено щеплення проти коклюшу, дифтерії, правця, гепатиту та поліомієліту. Від батька отримано дозвіл на проведення щеплень і повідомлено про можливі реакції організму на вакцину. Через півгодини після проведення вакцинації дитина без скарг відпущена додому. Наступного дня дівчинка була оглянута медичними працівниками, її стан задовільний, у місці введення вакцини незначний набряк. Сімейною медичною сестрою був зроблений компрес з магнезії на місце введення вакцини. Медичними працівниками ще раз було наголошено про можливі реакції організму на вакцину. У батька дитини не було нарікань щодо роботи медичного персоналу та скарг щодо стану здоров’я дитини, про що зазначено в історії розвитку дитини.

За період з 12 по 17 листопада 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 22 084 звернення, з них телефоном – 20 474, через інтернет – 1 610.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».