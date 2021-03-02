Із 1 березня 2021 року українці зможуть записатися на безплатну вакцинацію від COVID-19 онлайн. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського. Він поінформував, що Міністерство цифрової трансформації спільно з МОЗ напрацювало відповідний інструмент — електронний список очікування на вакцинацію. Такий цифровий продукт буде не лише зручним для громадян, а й дасть змогу ефективно організовувати сам процес вакцинальної кампанії.

Вистачить п’яти хвилин

База надісланих заявок, за його словами, сприятиме чіткій організації логістики та в максимально стислі строки забезпеченню людей безпечними вакцинами. Кожен охочий може потрапити до переліку очікування на вакцинацію за допомогою мобільного застосунка чи порталу «Дія» або за допомогою національного контакт-центру МОЗ 0-800-60-20-19.

«Заповнити заявку можна менш ніж за п’ять хвилин. Після цього українці отримуватимуть запрошення до пунктів щеплення відповідно до затвердженої Міністерством охорони здоров’я дорожньої карти з вакцинації», — наголосив очільник уряду.

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що цей електронний список очікування розроблено для того, щоб подбати про особисту безпеку кожного українця. «Ми робимо все для мінімізації контакту між людьми, щоб українці не стояли в чергах, не збирали зайві папірці для отримання державних послуг. Особливо якщо це стосується такого важливого питання, як вакцинація», — заявив він.

Людям, які перебуватимуть в електронній черзі, запропонують записатися до пункту щеплення, обравши конкретну дату й час візиту відповідно до етапу, який визначено дорожньою картою з вакцинації. Крім послуги, у «Дії» будуть доступними відповіді на поширені запитання, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Така організація процесу дасть змогу мінімізувати контакти й черги, чітко бачити докладнішу картину системи записів. Це дасть змогу Міністерству охорони здоров’я розробити логістичний план і зрозуміти реальний попит на вакцину. Реєстрація через «Дію» матиме значний антикорупційний ефект для країни, переконаний урядовець.

Він підкреслив, що Мінцифри розробило технічну частину надання послуги реєстрації. «Це унікальна послуга з точки зору швидкості її впровадження. Її розробили й запровадили лише за два тижні. Команда Мінцифри розробила технічну частину надання послуги, щодо інших питань можна звертатися до контакт-центру МОЗ», — сказав очільник Мінцифри.

Оберіть, як зручно саме вам

Щоб зареєструватися через портал «Дія», слід зайти на сам портал https://diia.gov.ua за допомогою КЕП чи BankID. Перейти у розділ «Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19». Далі зазначте галузь діяльності, оберіть місце, де хочете вакцинуватися. І можна очікувати на повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Щоб зареєструватися через смартфон, слід завантажити та авторизуватися в мобільному застосунку «Дія 2.0». Завантажити його можна за посиланням: https://go.diia.app. У застосунку можна авторизуватися через Приват24, Monobank, або BankID НБУ. Або оновіть застосунок «Дія» до останньої версії в маркетах, щоб послуга була доступною. Далі слід зайти у розділ «Послуги» та обрати «Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19», зазначити галузь діяльності й обрати місце, в якому хочете вакцинуватися. Перевірте свій номер телефону й очікуйте на повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Просто і швидко це зробити через національний контакт-центр МОЗ. Достатньо зателефонувати за номером 0-800-60-20-19, сказати операторові свої дані — РНОКПП або серію та номер паспорта. Оберіть місце, в якому хочете вакцинуватися, й очікуйте на повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Від початку вакцинації в Україні зробили щеплення від коронавірусу понад 3 тисячам осіб. Про це свідчать дані інформаційного порталу МОЗ із питань вакцинації проти COVID-19. Усім було введено першу дозу препарату Covishield, розробленого Oxford/AstraZeneca і виробленого на потужностях Serum Institute.

За минулі три доби в Україні проти COVID-19 щеплено 1803 особи. Найбільшу кількість щеплень за 26—28 лютого зробили в Миколаївській області — 170, а за весь період вакцинальної кампанії — у Черкаській — 270. Почали вакцинувати військових у Луганській області.

До речі. Міністерство охорони здоров’я додатково відкрило інформаційний портал з питань вакцинації від COVID-19 vaccination.covid19.gov.ua, щоб проводити роз’яснювальну роботу. На ньому можна дізнатися все необхідне про етапи вакцинації, цільові групи, які вакцини можна використовувати, як відбувається сам процес вакцинації.