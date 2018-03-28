Понеділок, третя по обіді. Цей часовий маркер назавжди залишиться в історії світової дипломатії. Як зазначає The New York Times, президент Франції Еммануель Макрон минулої п’ятниці під час перемовин щодо видворення дипломатів Російської Федерації запропонував країнам — членам Європейського Союзу синхронно оголосити про вислання російських представників саме у понеділок о третій по обіді…

Шпигуне, вийди геть!

Тим часом у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що 12 із 60 російських дипломатів, які підлягають видворенню, працювали в місії Російської Федерації при Організації Об’єднаних Націй.

Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Гізер Нойєрт щодо притягнення Росії до відповідальності за її дестабілізуючу поведінку, розміщеній на сайті Посольства США в Україні.

«4 березня Росія застосувала нервово-паралітичну речовину військового класу, вчинивши замах на життя громадянина Великої Британії та його доньки у Солсбері. Цей напад на нашого союзника, Сполучене Королівство, поставив під загрозу життя безлічі невинних людей і призвів до значних травм трьох людей, у тому числі співробітника поліції», — йдеться у заяві.

«У відповідь на це обурливе порушення Конвенції про заборону хімічної зброї та порушення міжнародного права сьогодні Сполучені Штати висилають 48 російських службовців з місії Росії в США. Ми також вимагатимемо від російського уряду закрити своє Генеральне консульство в Сіетлі до 2 квітня 2018 року. Ми вживаємо ці заходи, щоб продемонструвати нашу непорушну солідарність зі Сполученим Королівством та показати серйозність наслідків для Росії за її постійні порушення міжнародних норм», — зазначає речник Держдепартаменту.

«Окремо ми розпочали процес висилки 12 представників спецслужб із російської місії при Організації Об’єднаних Націй, які зловживали своїм правом на проживання в Сполучених Штатах», — сказано у заяві.

Водночас Сполучені Штати закликають Росію взяти на себе відповідальність за свої дії та продемонструвати світові, що вона здатна виконувати свої міжнародні зобов’язання та обов’язки як член Ради Безпеки ООН для підтримки міжнародного миру та безпеки.

Та першою, що логічно, російських дипломатів вислала Велика Британія. А вже згодом у Міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії вітали рішучі міжнародні заходи союзників і партнерів, що відбулись за попереднім видворенням 23 не­оголошених російських співробітників розвідки. «Росія не зможе порушувати міжнародні правила безкарно», — наголошується в мікроблозі Twitter британського зовнішньополітичного відомства.

Наразі відомо, що вислати російських співробітників розвідки вирішили вже 25 країн. Солідарні з Великою Британією, зокрема, США, Канада, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна, Румунія, Чехія, Німеччина, Данія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Італія, Угорщина, Хорватія, Албанія, Македонія, Норвегія, Австралія, Ірландія.

Україна і Захід разом

У понеділок наша країна, сповідуючи солідарність з британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, у координації з країнами ЄС, також ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Рішення, може, на чиюсь думку й неоднозначне, та аргумент про російських консулів, які відвідують у російських в’язницях кремлівських бранців, явно був недостатнім.

Адже Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя. Україна відчуває це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі.

«Російській агентурі в Європі та за Атлантикою було завдано потужного удару. Переконаний, що видворення з території України 13 російських дипломатів зміцнить нашу безпеку, послабить зусилля п’ятої колони із дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні», — зазначив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що дипломатичні відносини України з Росією де-факто заморожені. «Давно нема послів і дипломатична присутність зведена майже до нуля — того критичного мінімуму, який дозволяє дбати про наших громадян-заручників у РФ. Ми продовжуємо координувати зусилля із західними союзниками та партнерами щодо подальшого посилення тиску на російського агресора. Попереду нові санкції, нові обмеження», — висловив переконання глава держави.

До речі, за словами речника прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей, глави зовнішньополітичних відомств країн — членів Європейського Союзу мають до червня відзвітувати щодо імовірних подальших заходів, які можна здійснити проти Російської Федерації у зв’язку з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері. Чи доєднаються до оголошення про вислання російських дипломатів інші країни, окрім зазначених вище, дізнаємося незабаром. Наразі відомо, хто з тих чи тих причин вирішив залишитися осторонь. Це, зокрема, уряди Австрії, Нової Зеландії, Туреччини, Словенії та Словаччини. Вони вирішили не ускладнювати відносини з РФ і не висилати російських дипломатів. За словами федерального канцлера Себастьяна Курца, Австрія як нейтральна країна не висилатиме дипломатів.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн не вважає співробітників диппредставництв РФ шпигунами. «У той час як інші країни оголосили про видворення нелегальних агентів російської розвідки, за офіційними даними, в Новій Зеландії немає нікого, хто підходить під такий профіль. Якби вони були, ми б уже вжили заходів», — йдеться в офіційній заяві.

За словами віце-прем’єра Туреччини Бекіра Боздага, «криза стосується відносин РФ і Великої Британії», тому вони повинні вирішити питання між собою.

Прем’єр-міністр Словенії Міро Церар запевнив, що його країна не висилатиме жодного російського дипломата та не вдаватиметься до інших подібних заходів. Там проведуть внутрішнє розслідування і лише потім ухвалять остаточне рішення, передає Delo. Не має наміру приєднуватися до світової реакції також Словаччина. За словами прем’єр-міністра Петера Пеллегріні, країна не «піддаватиметься жодному тиску та не робитиме зайвих театральних жестів».

Та, попри таку позицію зачарованих Кремлем, часовий маркер «Понеділок, третя по обіді», вочевидь, стане не менш часто вживаним, ніж улюблене сусідом-агресором «Після дощику в четвер». Бо якщо друге означає майже ніколи, то перше в подальшому символізуватиме готовність запроваджувати чергові санкції, замислюватися про доцільність північних потоків і футбольного мундіалю.