Поблизу Лисичанська, на землях Попаснянського району громадські активісти виявили нелегальні вугільні кар’єри. Вирито котловани завглибшки майже 30 метрів. Верхній родючий шар ґрунту просто знято і вивернуто. З’явилися ями, які підмивають ґрунтові води, тож рано чи пізно вони руйнуватимуться. Місцеві жителі не пам’ятають, щоб до 2014 року тут так по-варварськи видобували чорне золото.

Фотографії місячного ландшафту, який утворився через багатометрові ями й кар’єри, — наслідки розроблення нелегальних копанок заполонили Фейсбук цього літа. Але місцеві активісти вже два роки подають у державні інстанції заяви про це свавілля без жодного результату.

«За моєю інформацією, копанки в нас з’явилися 2015 року», — розповідає член громадської ради при Луганській облдержадміністрації Анатолій Рижков.

Активісти зафіксували свіжі кар’єри на території желатинового заводу біля Лисичанська, неподалік селищ Нижнє і Мирна Долина Попаснянського району. «Ми інформуємо правоохоронні органи», — підкреслює Анатолій Рижков.

Чому триває незаконний видобуток вугілля? Хто замовник?

«Вугілля видобувають фактично у промислових масштабах і вивозять вантажівками. Легалізують видобуте через міні-шахти, а далі його відправляють на електростанції як комерційне», — пояснює громадський активіст.

«До війни вистачало копанок на території області, і не було потреби копати ями завглибшки 30 метрів кар’єрним способом, антрацит лежав майже на поверхні, — розповідає Анатолій Рижков. — Через бойові дії й блокаду, а також рішення Кабінету Міністрів України про припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями потреба у вугіллі зросла. Люди швидко зорієнтувалися, знайшли старі карти гео­логорозвідки. У Лисичанську багато місць виходу вугільного пласта фактично на відкритий ґрунт. Ось і почали тут видобуток».

Активіст упевнений, що «не може не існувати умовний контроль правоохоронних органів за всім цим. Два роки копати котловани біля населеного пункту просто так неможливо.

Люди повідомляли, і є кримінальні провадження, відкриті за такими фактами ще торік. Але поліція приїжджає, коли видобуте вугілля вже вивезли. А якщо техніку заарештовують, вона зникає, а згодом з’являється в іншому місці», — пояснює Анатолій Рижков.

Як член громадської ради при ОДА він планує це питання порушити на черговому засіданні. «Два роки боремося із цією ситуацією, але ми не суб’єкти контролю. Для цього є певні структури, зобов’язані це робити за непогану зарплату», — гарячкує Анатолій Рижков.

У слідства попереду нелегка робота

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у чотирьох кримінальних провадженнях за фактом незаконного видобутку вугілля за частиною другою статті 240 Кримінального кодексу України та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, пов’язаних з цією діяльністю (за частиною другою статті 209 Кримінального кодексу України). Для більш ефективного і професійного розслідування слідство передано від місцевих правоохоронців у підрозділи обласного підпорядкування слідчим підрозділу слідчого управління Національної поліції і слідчим підрозділів ДФС України. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура області. Поставлено завдання виявити організаторів правопорушення і встановити весь ланцюжок, як планували легалізувати і реалізовувати видобуте вугілля.

«Тривають активні слідчі процесуальні дії, допитано свідків, зокрема водіїв транспортних засобів. Але головне — здійснюють заходи для встановлення організаторів злочину. Зрозуміло, що таку справу не можна організувати просто з лопатою в руках. Видобуток вели у промислових масштабах», — розповідає заступник прокурора області старший радник юстиції Олексій Смирнов.

За його словами, справа стосується чотирьох кар’єрів поблизу Лисичанського желатинового заводу та одного поблизу селищ Мирна Долина і Нижнє. Тут «було вилучено техніку (шість транспортних засобів), яку використовували під час видобутку, а також знаряддя злочину — лебідки, бочки, компресори тощо». У зв’язку зі складністю транспортування спецтехніки органи прокуратури організували цілодобову озброєну охорону, яку здійснюють сили Національної поліції й підрозділи «Фантом» Державної фіскальної служби. Ці підрозділи охороняють і техніку, і видобуту гірську масу. Чи це вугілля, з’ясує експертиза.

Олексій Смирнов підкреслює, що завдяки оперативній роботі ділки не встигли вивезти майже 2 тисячі тонн вугілля. Поки що воно фігурує як «гірська маса», але після експертиз буде реалізовано через Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

У слідства попереду нелегка робота. Одне з виявлених місць незаконного видобутку — нора біля селища Нижнє, де видобуток здійснювали закритим способом. Перевірити, наскільки заглибилися гірники-нелегали, поки що неможливо, за оцінками фахівців, майже на 60 метрів.

Решта — це розроблення вугілля кар’єрним способом, тож масштаби руйнувань вражають. Кар’єр поблизу селища Мирна Долина — площею 0,2504 га, насип породи та ґрунту — 0,8579 га з кар’єром. Хто тут промишляв? Представник прокуратури поки не має відповіді на це запитання. І чому тільки тепер почала працювати слідча група, хоч поліція фіксувала факти ще торік?

Видобуток вдалося зупинити

«У червні цього року до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення, що невстановлені особи незаконно видобувають кам’яне вугілля біля Лисичанського желатинового заводу, — пояснює Олексій Смирнов. — Тоді правоохоронці вилучили техніку, яку використовували у видобутку, і гірську масу. В інших копанках не було встановлено ні осіб, які вели незаконний видобуток, ні самого вугілля. Тепер розслідуємо усі ці факти в цілому».

За його словами, слідчі вимірюють та оцінюють загальну площу незаконного видобутку вугілля. До роботи залучено маркшейдерів, фахівців Держгеокадастру, відповідні служби ОДА. Призначено дослідження масштабів руйнування ґрунту, щоб визначити завдану довкіллю шкоду.

Заступник прокурора області наполягає: «Нам вдалося головне — зупинити незаконний видобуток вугілля».

Що ж загрожує винуватцям появи на підконтрольній території області, поблизу лінії розмежування (село Нижнє — лічені кілометри до фронту), незаконних копанок? «У разі доведення провини їм загрожує за статтею 240 (частина друга) штраф від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, — розповідає Олексій Смирнов. — Стаття 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, частина друга. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна».

Насамкінець.За даними громадських активістів, тепер копанки пересуваються до Кремінної на Луганщині. Там є колишні шахти і залишки пластів, які виходять на поверхню. І вже вирили котлован.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»