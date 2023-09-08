Сполучені Штати внесли до нього передусім кошти, що дадуть змогу підтримати український контрнаступ і надати йому подальшого імпульсу

Сполучені Штати нададуть 1 мільярд доларів на підтримку України. Про це оголосив Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, перебуваючи з візитом у Києві. «Ми й надалі стоятимемо на боці України, і сьогодні оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад мільярд доларів. Вона містить 665,5 мільйона доларів нової військової та цивільної допомоги в галузі безпеки», — заявив американський дипломат на брифінгу.

За його словами, в новий пакет допомоги входитимуть озброєння на 175 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів для забезпечення довгострокових військових потреб, 90,5 мільйона доларів на розмінування, зокрема передадуть першу партію протимінних автомобілів для українських прикордонників і поліції. 300 мільйонів доларів спрямують на підтримку зусиль українських правоохоронців на визволених територіях, передусім у населених пунктах, що зазнають безперервних обстрілів з боку росії. Крім того, США нададуть гуманітарну допомогу Україні на 206 мільйонів доларів.

Ще 203 мільйони доларів спрямують на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, посилення ключових реформ, пов’язаних з боротьбою з корупцією, верховенством права та сектором правосуддя, а також на розбудову спроможності розслідувати та переслідувати воєнні злочини, які скоїла росія. Загалом від початку російської агресії США надали Україні понад 43 мільярди доларів безпекової допомоги.

За словами Ентоні Блінкена, нова допомога підтримає український контрнаступ і надасть йому подальшого імпульсу.

«Із часу мого попереднього візиту майже рівно рік тому українські війська повернули понад 50 відсотків території, яку захопили російські війська з лютого 2022 року. За останні кілька тижнів прогрес у контрнаступі прискорився», — наголосив Держсекретар США.

У Києві Ентоні Блінкен оголосив, що США вперше передадуть Україні конфісковані гроші російських олігархів на суму 5,4 мільйона доларів. Ці кошти буде спрямовано на реабілітацію українських ветеранів. «Ті, хто уможливив агресивну путінську війну, мають за це заплатити», — наголосив Держсекретар США.

Президент поінформував про нагальні потреби ЗСУ

Під час переговорів із главою американської дипломатії Президент Володимир Зеленський назвав цей візит важливим проявом незмінної підтримки нашої країни та її громадян від Сполучених Штатів у боротьбі з агресором.

«Це важкий виклик, складний період для нашого суспільства, і я високо ціную візити американських партнерів. Дуже вдячний вам, Президентові Байдену та всьому американському народові за підтримку України», — сказав Володимир Зеленський.

Президент докладно поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті, а також нагальні оборонні потреби українських захисників, зокрема в далекобійній зброї, артилерії та бронетехніці, повідомляє пресслужба ОПУ. У цьому зв’язку було відзначено лідерські позиції США в забезпеченні комплексної військової, фінансової та гуманітарної підтримки. З огляду на продовження ракетного терору росії було наголошено на необхідності зміцнення спроможностей України в ППО, адже створення надійного повітряного щита — запорука розвитку економіки та збереження життів українців.

Глава держави підтвердив запрошення американській стороні взяти участь у Форумі оборонних індустрій, запланованому на осінь цього року. «Я надзвичайно вдячний за те, що США є лідером в оборонних питаннях, забезпечують консолідовану міжнародну підтримку в наданні необхідної зброї. Український народ, Збройні сили повністю це розуміють і щиро вдячні за це», — констатував він. Володимир Зеленський зазначив, що для України важлива допомога Сполучених Штатів в енергетичному секторі, особливо напередодні зимового періоду.

Під час зустрічі було детально обговорено подальші шляхи реалізації української формули миру. Президент висловив подяку за роль США в ухваленні декларації «Групи семи» про підтримку України та відзначив початок переговорів зі Сполученими Штатами про підготовку проєкту відповідного двостороннього договору.

Предметна дискусія про ATACMS

Про питання подальшого постачання зброї Україні, зокрема посилення потужностей протиповітряної оборони, йшлося під час переговорів Ентоні Блінкена з його українським колегою Дмитром Кулебою.

«Держсекретар повертатиметься з максимально чіткими нашими потребами щодо посилення спроможностей ППО. Ми не витратили багато часу на обговорення, тому що тут немає чого обговорювати. Усе очевидно. Потреба дуже важлива. Я лише назвав кількість систем, які необхідні для захисту зернового коридору, наших міст і наших людей», — розповів глава МЗС України на брифінгу. За його словами, під час зустрічі відбулася предметна дискусія про далекобійні ракети ATACMS.

«Я дуже радий, що ця опція все ще відкрита. Ми покладаємося на адміністрацію Президента США й чекаємо, що вона обговорить це детальніше», — сказав міністр.

Дмитро Кулеба зазначив, що просто доставити зброю з інших країн недостатньо, «потрібно збільшити виробництво», повідомляє Укрінформ.

«Я поінформував Державного секретаря про наш план провести в Києві перший Форум оборонних індустрій, на якому українські та іноземні компанії об’єднають зусилля зі спільного виробництва і обслуговування зброї», — розповів міністр. За його словами, Державний секретар підтвердив, що США й американські компанії візьмуть участь у цьому важливому заході.

Глава української дипломатії повідомив, що поінформував Держсекретаря США про те, що росія втілює наймасштабнішу в новітній історії операцію із захоплення цивільних осіб у полон.

«Десятки тисяч людей — цивільних, не військових — опиняються у російському полоні тільки через те, що вони українці і з якоїсь причини не подобаються російським окупаційним властям», — зазначив Дмитро Кулеба. За його словами, Україні зрозуміло, що світові потрібні більш дієві механізми для порятунку цих людей, щоб не дозволити росії створити прецедент, «яким користуватимуться і вона, й інші зловмисні режими, щоб використовувати цивільних людей як заручників».

Тому керівники зовнішньополітичних відомств України та США домовилися, що експертні команди двох країн проведуть консультації щодо того, які наявні інструменти в міжнародному праві можна задіяти для звільнення цих людей.