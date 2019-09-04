Недавно ЗМІ поширили інформацію, що Міністерство оборони України припинило фінансувати виробництво БТР-4 на Харківському конструкторському бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) через нездатність партнера — приватного підприємства «Лозівський ковальсько-механічний завод», монополіста у виготовленні корпусів з вітчизняної сталі марки 71, виробляти необхідну їх кількість. Відповідно Міноборони висунуло до ХКБМ вимогу сплатити штрафні санкції у розмірі 82,3 мільйона гривень за невиконання замовлення.

ЗМІ стверджують, що є змога виготовляти корпуси БТР-4 зі сталі закордонного виробництва, але 85-те військове представництво Міноборони блокує її. А на лозівському заводі поширили інформацію, ніби використання закордонної сталі істотно підвищить вартість українських бойових машин.

Роз’яснити ситуацію ми попросили заступника директора з виробництва державного концерну «Укроборонпром» Василя КРИЛАСА.

— На сьогодні Лозівський ковальсько-механічний завод (ЛКМЗ) — монополіст із виготовлення корпусів бронетранспортерів із вітчизняної сталі. За договором, укладеним ХКБМ з ЛКМЗ, останній гарантував постачання 15 корпусів БТР щомісячно. Де-факто ж ЛКМЗ постачав не більш як один корпус на місяць. Це було підтверджено висновком 85-го військового представництва МОУ, в якому чітко вказано: спроможність виготовлення корпусів легкоброньованої техніки на цьому підприємстві становить лише 1,45 корпуса за місяць.

Висновки Торгово-промислової палати України підтверджують: у зв’язку з обставинами, що склалися не з вини ХКБМ, харківське підприємство не змогло поставити необхідну кількість бойової техніки в обумовлені контрактом терміни.

«Внаслідок документально підтверджених обставин, а саме: несвоєчасної поставки спецсталі та корпусів ДП «ХКБМ» не має можливості своєчасно виготовити та поставити у повному обсязі продукцію Міністерству оборони України за контрактом», — це дослівна цитата з резолюції Торгово-промислової палати.

Наша позиція така: ХКБМ не могло вплинути на ситуацію та вчасно виготовити бронетехніку. Тому ми вже неодноразово зверталися до Міністерства оборони про перенесення термінів постачання в межах чинного контракту.

— У такому разі, якщо ЛКМЗ не справляється з поставленим йому завданням, чому претензії до ХКБМ?

— Тому, що ХКБМ — основний підписант контракту з Міністерством оборони, а ЛКМЗ — співвиконавець замовлення. У нього власні договірні зобов’язання, але не перед Міноборони, а перед ХКБМ.

Ми спілкувалися з ЛКМЗ, у них власні аргументи щодо цього. Зокрема, на підприємстві був простій тривалістю більш як рік, бо звільнилося багато кваліфікованих працівників, і воно не змогло наростити необхідні обсяги виробництва.

— Щодо фінської броні: у 85-го військового представництва є претензії щодо її якості. Поясніть ситуацію довкола фінської бронесталі.

— Використання фінської броні компанії Miilux було б оптимальним виходом із ситуації, що склалася. Виробник постачає її вже загартованою до необхідної твердості і обрізаною, там нема відходів. Це дуже важливо, бо коли вітчизняна сталь марки 71 виходить із прокату, доводиться по краях обрізати 100—150 мм, і ці обрізки йдуть у металобрухт.

Перші два комплекти фінської броні ХКБМ закупив згідно із двостороннім рішенням, ухваленим спільно з Міноборони. З неї мали виготовити два корпуси і провести з ними необхідні випробування. Нині ці два комплекти перебувають на ХКБМ, але 85-те військове представництво гальмує подальшу роботу з ними, висуває дедалі нові вимоги, які ми вважаємо надуманими. Це, по суті, блокує роботу із закордонною бронесталлю.

За словами військових представників, склад фінської броні не відповідає радянським ГОСТам. Певна річ, він і не може відповідати. Проте хімічний склад броні Miilux Protection 500 повністю забезпечує характеристики, властиві бойовій машині, зокрема витримувати постріли зі стрілецької зброї. Ми неодноразово проводили балістичні випробування — все пройшло цілком успішно.

Нині 85-те військове представництво вимагає зробити випробування на механічні властивості цієї сталі й надати дані про технологічний процес термо­обробки. Днями чекаємо на відповідні документи від фінської сторони. Але варто зазначити: 2016 року із цієї броні ЛКМЗ виготовив десять бронетранспортерів, які експлуатують у військах, жодних проблем із бронею не виявлено. Більш того, цю броню використовують інші українські виробники бронетехніки, і їхні військові представництва претензій до неї не мають.

Натомість щодо сталі марки 71, з якою працює ЛКМЗ, претензії якраз є: під час експлуатації виявлено тріщини, деякі машини навіть довелося повертати на ХКБМ для ремонту. Тобто підприємство отримувало додаткову роботу за чужу проблему, адже сталь не воно виробляє.

— Мабуть, і стандартам НАТО фінська броня відповідає?

— Певна річ! Зауважу, що компанія Miilux постачає свою продукцію для виготовлення військової техніки у понад 40 країн, зокрема і в держави НАТО. І ні в кого претензій не було, а в нашого військового представництва несподівано виникли.

Ми підготували й атестували збирання та зварювання корпусів на двох підприємствах концерну. І якби не було цього блокування, то могли б уже тепер збирати і зварювати корпуси з фінської броні, що дало б змогу пришвидшити виконання контракту. До Міністерства економічного розвитку і торгівлі було передано наші пропозиції про придбання лінії гартування бронесталей вітчизняного виробництва, яку заплановано встановити на одному з підприємств Укроборонпрому. Тоді в нас не буде залежності від монопольного в Україні виробника бронекорпусів.

До того ж броню вітчизняного виробництва постачає Маріуполь­ський меткомбінат, але ж це прифронтова зона. Пам’ятаємо події 2014-го, у разі якихось надзвичайних ситуацій чи ескалації конфлікту можемо не отримати броні з цього комбінату. Тому альтернативу вбачаємо у використанні імпортної броні.

Дехто каже, що тоді корпуси будуть удвічі дорожчі. Так, сама по собі броня дорожча, але ж ми її отримуємо вже обрізану й загартовану. Тобто вартість виготовлення самого корпусу виходить нижча — на 397 тисяч гривень, за розрахунками фахівців ХКБМ.

— У недавній заяві Міноборони згадано роботи з модернізації танка Т-64, і сказано буквально так: «Контракт на виконання роботи Міноборони з ДП «ХКБМ» укладено у 2019 році, але досі підприємство не уклало відповідних договорів зі співвиконавцями робіт, що не дає змоги розпочати фінансування контракту, кошти на який лежать на рахунках Міноборони». Що можете сказати з цього приводу?

— Ця інформація не зовсім відповідає дійсності. Так, у нас на сьогодні є один укладений ще навесні контракт, але й дотепер його не фінансують, хоч платіжні документи щодо нього, підтверджені військовим представництвом, давно вже у Міністерстві оборони.

Хоч є і проблеми, які ХКБМ самостійно розв’язати не в змозі. Зокрема співвиконавці контракту, серед яких і приватні підприємства, не можуть вирішити питання з військовими представництвами Міноборони. Скажімо, вони не згодні працювати інакше, як за передоплатою, а деякі з них монополісти у виробництві певних видів продукції. Перелік питань, що потребують вирішення, передано Міноборони.

Сподіваюся, там їх вирішать. Інакше ХКБМ звернеться до суду, оскільки йому загрожують штрафні санкції. Адже контракт підписано, фінансування немає, а термін виконання контракту наближається.

Маю величезний досвід роботи у промисловому виробництві, але ситуація, що склалася, мені не зрозуміла. Будь-який господарський договір підписують дві сторони, і якщо є розбіжності, то ці сторони мають їх узгодити. За мою попередню діяльність завжди вдавалося дійти згоди, а тут виходить: тільки так, по-нашому, і ніяк інакше. Не дивно, що приватні підприємці відмовляються працювати в таких умовах.

Є ще одна проблема, спільна для всього оборонно-промислового комплексу України. Очевидно, вироби військового призначення мають бути найвищої якості, тож і виробляти їх повин­ні працівники відповідної кваліфікації. Але ж їхню кваліфікацію слід відповідно оцінити у розмірі заробітної плати. І для того, щоб підприємство могло її забезпечувати, його діяльність має бути прибутковою.

Що ж маємо? Є постанова Кабінету Міністрів, де вказано, що прибуток на комплектуючі має становити до 5%, прибуток на роботи — до 30%. Натомість Міністерство оборони своїм внутрішнім документом встановило: прибуток на комплектуючі — 1%, на роботи — 20%. І все! У підсумку підприємства не мають достатніх коштів на розвиток, а лише на підтримання виробництва і виплату аж ніяк не високої заробітної плати. А вона має бути високою, якщо хочемо висококласну техніку.

— Господарська практика свідчить: якщо два суб’єкти господарювання не можуть дійти згоди, вони звертаються до арбітражу.

— Сподіваюся, що ми з Міністерством оборони спільно вирішимо ці питання. Наполягаємо на перенесенні термінів поставки техніки у межах чинного контракту, відновленні фінансування та погодженні фактичної ціни бронетранспортерів Міністерством оборони України, яка підтверджена висновками військових представництв. Це дало б змогу найближчим часом поставити першу партію бронетехніки у війська і забезпечити виконання контракту. Інакше на ХКБМ очікують штрафні санкції, арешт рахунків, припинення виробництва, втрата кваліфікованих робітників та інженерів і загроза банкрутства унікального і всесвітньо відомого конструкторського бюро.

Володимир ГАЛАУР,

Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»